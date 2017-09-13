Самые жестокие вариации ММА. Электрошокеры, мечи и бои стенка на стенку

Knight fighting

Бои стенка на стенку, бои за барным столом с прикованной одной рукой, бои в полный контакт в средневековых доспехах – «Советский спорт» нашел 5 ММА-организаций, которые перевели бои без правил на новый экстремальный уровень.

Hip Show Arena Combat

Что это: эксцентричные бои двое на двое в декорациях для паркура. Бойцы могут запрыгивать на геометрические сооружения, убегать и использовать их для защиты. Когда одного человека из команды нокаутируют или ловят болевым, и он выбывает, его напарник остается сражаться против двух соперников. В остальном правила идентичны классическому ММА: запрещены удары в пах, тычки в глаза, удары головой.

Изначально эта модификация боев без правил появилась в России в 2012 году. В «Хип Шоу» проходили обкатку бойцы российских клубов ММА – в том числе, грозненского «Беркута» и сочинского «Фаната». Команды объединяли в сетку чемпионата: они должны были провести 3-4 боя, победителя выбирали по наибольшему количеству побед.

В 2014 году русские бои на арене показали в Северной Америке на кабельном канале AXS TV. На их основе были созданы интернациональные серии с участием американских бойцов.





Культуристы, которые плохо закончили

CALCIO FIORENTINO

Что это: игра, которую считают предком современного футбола. На поле выходят две команды, в каждой по 27 человек. Нужно занести мяч в ворота соперника, при этом всех, кто не владеет мячом, можно останавливать, вызывая на поединок – кулачный и с элементами борьбы.

Эти правила превращают большинство «футбольных» матчей в грандиозную драку стенка на стенку. Хроники «Кальчо» показывают: большинство тренировок игроки проводят в боксерских залах. Владение мячом в этой игре вторично и не имеет решающего значения.

О «кальчо» известно с 14 века. Об этой игре писал философ Николо Макиавелли, в нее играл в молодости Папа Лев XI из династии Медичи (его назвали «папа-молния», но не за это – понтифик скончался от старости через 28 дней после избрания на престол. Ему было 70 лет).

Флорентийский футбол вновь известность после появления серий фотографий в британском издании Guardian в 2015 году. Зрителей изумили накачанные мужчины с голыми торсами в широких штанах с подвязками. Перед матчем они курили сигареты и разогревали себя вином, а на поле устроили кровавую битву.

В «сетке» чемпионата по флорентийскому футболу, как правило, участвуют четыре команды: голубая, зеленая, красная и белая – каждая представляет один из районов Флоренции.





X-ARM

Что это: слоган этого бойцовского турнира звучал так: «Тут и армрестлинг, и кикбоксинг» - и эта реклама весьма точно передает суть происходящего. В X-ARM двух бойцов привязывают за руку к столу как в армрестлинге. Цель – свободной рукой (или ногами) нокаутировать соперника через стол.

К появлению этой версии ММА имел отношение Арт Дейви - человек, который стоял у истоков UFC и привез К-1 в Америку. Проект анонсировали как «гибридный спорт нового поколения». Но после первых пилотных запусков, стало очевидно, что «гибриду» не жить: бои в Х-ARM выглядели жестоко и уродливо.

В 2012-м - спустя четыре года после объявления о создании X-ARM – Дейви заявил о намерении привлекать к боям профессиональных ММА-бойцов. Вскоре после этого, проект заморозили.





Почему умер Рич Пиана. Все версии смерти бодибилдера-фрика

KNIGHT FIGHTING

Что это: продукт компании M-1 Global, которой руководит Вадим Финкельштейн - бои рыцарей на боксерском ринге. Участники облачены в доспехи. Они могут бить мечами, щитами, использовать для ударов кулаки и ноги, разрешена борцовская техника. Несмотря на то, что мечи затуплены, иногда дело доходит до тяжелых нокаутов, как на видео ниже.





TEAM FIGHTING CHAMPIONSHIP

Что это: еще одна вариация на тему боев «стенка на стенку». На большой ринг выходят две команды по пять человек: они могут драться на кулаках, бороться, даже добивать упавшего соперника ногами. Допустимо нападать группами на одного человека, если его команда осталась в меньшинстве.

Организация Team Fighting Championship, чья штаб-квартира, предположительно, находится в Риге (Латвия), провела три полноценных турнира. Последний состоялся в 2015 году, в нем приняли участие шесть команд – из России, США, Латвии, Бразилии, Польши и Англии.





Кровавый спорт – как дрались в главном боевике о единоборствах

SHOCK FIGHTS

Что это: варварские бои в ринге один на один, где к перчаткам бойцов прикрепляли электрошокеры. В конце «нулевых» годов бои проводили в ряде американских штатов, но вскоре эти состязания были запрещены. Сегодня сайт промоушена Shock Fights закрыт, бои больше не проводят.

«Наш спорт – эволюция единоборств, новый шаг к абсолютно бескомпромиссной схватке,- с гордостью презентовал свое детище предприниматель Майкл Александр, основатель Shock Fights. – Бокс эволюционировал в рестлинг, рестлинг – в ММА, на смену ММА пришли мы».



