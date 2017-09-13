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На всякую силу найдется воля. Как российские клубы одерживали волевые победы

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Витиньо сравнивает счет
Витиньо сравнивает счетФото: ФК ЦСКА

Вчера в Лиссабоне ЦСКА, пропустив первым, смог обыграть «Бенфику» со счетом 2:1. Это была 12-я волевая победа российских клубов в основной стадии (групповые этапы плюс плей-офф) Лиги чемпионов.

Главным специалистом по волевым победам в главном еврокубке среди наших команд остается «Спартак»: пропуская первым, он брал верх 5 раз. Армейцы добились волевых побед трижды. Дважды это удавалось сделать «Зениту», по одному разу «Локомотиву» и «Ростову». Впрочем, рассказ о волевых подвигах российских клубов был бы неполным без упоминания еще одного исторического выигрыша.

Победа №0
04.11.1992
«Барселона» - ЦСКА – 2:3

Армейцы выиграли во 2-м отборочном раунде, но от этого их победа не перестает быть выдающейся. Во-первых, они обыграли клуб, который несколькими месяцами ранее стал победителем последнего розыгрыша Кубка европейских чемпионов. Во-вторых, ЦСКА победил в гостях, на «Камп Ноу», уступая по ходу игры 0:2. В-третьих, этот успех позволил красно-синим принять участие в первом розыгрыше Лиги чемпионов, в котором выступали всего 8 команд. А вот лучшего на тот момент клуба Европы благодаря армейцам среди них не оказалось.

Это был ответный матч за выход в групповую стадию. В первом в Москве была зафиксирована ничья 1:1, а дома «Барса» повела 2:0 на 31-й минуте. Однако такой ход событий не сломил ЦСКА. Перед перерывом Евгений Бушманов отквитал один мяч, а в первой трети второго в течение трех минут отличились Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков. И хотя у «Барселоны» до финального свистка оставалось более получаса, она так и не оправилась от шока, не сумев хотя бы сравнять счет.

Победа №1
18.10.1995
«Русенборг» - «Спартак» - 2:4

В Лиге чемпионов-1995/96 «Спартак» сделал то, что больше не удавалось никакому другому российскому клубу: выиграл в группе 6 матчей из 6. Однако 100-процентного результата не было бы без феерической победы в Тронхейме. Это тот единственный случай, когда в основной стадии Лиги чемпионов российская команда выиграла, уступая «-2». В первом тайме «Русенборг» отличился в самом начале (2-я минута) и в самом конце (44-я), однако во втором ход встречи перевернули спартаковские запасные, забившие три мяча из четырех. В перерыве Дмитрий Аленичев заменил Андрея Пятницкого, а на 58-й минуте вместо Валерия Шмарова на поле появился Валерий Кечинов. Именно Аленичев забил первый ответный мяч. А Кечинов в заключительной 15-минутке оформил дубль, установив окончательный счет.

Победа №2
30.09.1998
«Спартак» - «Реал» - 2:1

Единственная волевая победа российского клуба над действующим победителем Лиги чемпионов. «Реал», который тогда возглавлял будущий главный тренер сборной России Гус Хиддинк, открыл счет на 64-й минуте. Это сделал Рауль – лучший бомбардир Лиги чемпионов до появления на горизонте Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако спартаковцы ответили двумя голами в течение 5 минут – отличились Илья Цымбаларь и Егор Титов.

Победа №3
27.09.2000
«Спартак» - «Спортинг» - 3:1

Первый бенефис за «Спартак» бразильца Маркао. Он появился на поле в начале второго тайма при счете 1:1 вместо Александра Ширко и оформил дубль в ворота великого датского вратаря, 36-летнего Петера Шмейхеля. К слову, сравнял счет перед самым перерывом другой спартаковский бразилец Робсон.

Победа №4
22.11.2000
«Спартак» - «Арсенал» - 4:1

Единственный розыгрыш, в котором «Спартак» выступал в двух групповых этапах. И в каждом добился по волевой победе – среди российских клубов это больше не удавалось никому. В первом же матче второго пропустил уже на 2-й минуте. И вновь помог Маркао, сделавший второй дубль в Лиге чемпионов. И оказался первым игроком, кто принес нашей команде две волевые победы. Второй мяч бразилец забил на 51-й минуте, а в концовке до разгромного счет довели Титов и Робсон. Это была первая крупная волевая победа российского клуба в Лиге чемпионов.

Победа №5
24.10.2001
«Андерлехт» - «Локомотив» - 1:5

Не прошло и года, как «Локо» оформил нашу самую крупную волевую победу в главном еврокубке. И при этом самую раннюю: Дмитрий Сенников забил решающий мяч уже на 28-й минуте (свой единственный за 52 игры в еврокубках). Причем это была вообще первая победа железнодорожников в Лиге чемпионов. Не исключено, что «Андерлехт» попросту недооценил соперника. «Локомотив» в 4 стартовых турах набрал лишь одно очко, а в Брюсселе пропустил уже на 2-й минуте. После перерыва дело до разгрома довел Максим Бузникин: выйдя на замену вместо Джеймса Обиоры, он в течение 15 минут дважды поразил ворота хозяев. Второй мяч стал для форварда 40-м в карьере.

Победа №6
25.11.2009
ЦСКА – «Вольфсбург» - 2:1

Первая победа ЦСКА в Лиге чемпионов под руководством Леонида Слуцкого. Именно благодаря этому успеху армейцы сохранили шанс на выход из группы. И потом воспользовались им, добрались до четвертьфинала, став единственным нашим клубом, преодолевшим одну из стадий плей-офф. Волевую победу во втором тайме армейцам принесли легионеры из Европы: сравнял счет чех Томаш Нецид, а решающий гол забил серб Милош Красич.

Победа №7
08.12.2010
«Жилина» - «Спартак» - 1:2

Единственная волевая победа, которую российский клуб удержал в меньшинстве. Пропустив в самом начале второго тайма, «Спартак» в течение 7 минут ответил двумя мячами своих бразильцев – Алекса и Ибсона. На 77-й минуте автор победного гола Ибсон заработал красную карточку, но красно-белые смогли сохранить победный счет. На данный момент это последняя гостевая победа спартаковцев в Лиге чемпионов.

Победа №8
28.09.2011
«Зенит» - «Порту» - 3:1

А эта волевая победа, наоборот, единственная российская, добытая в большинстве: при счете 1:1 на 45-й минуте гости потеряли аргентинского защитника Хорхе Фусиле. После перерыва «Зенит» «реализовал лишнего» дважды: первый дубль в Лиге чемпионов оформил Роман Широков, а итоговый счет установил Данни.

Победа №9
15.02.2012
«Зенит» - «Бенфика» - 3:2

«Зенит» повторил достижение «Спартака», одержав две волевые победы в течение одного розыгрыша. И нашу единственную в плей-офф Лиги чемпионов. Она, к слову, оказалась для российских команд самой поздней: Широков, вновь отличившийся дважды и, как и Маркао, принесший своему клубу вторую волевую победу, забил решающий мяч на 88-й минуте. Увы, пройти «Бенфику» в 1/8 финала питерцам оказалось не под силу: в ответном гостевом матче они уступили со счетом 0:2.

Победа №10
02.10.2013
ЦСКА – «Виктория» - 3:2

Единственный домашний матч ЦСКА в Лиге чемпионов, который он проводил в другом российском городе – в Санкт-Петербурге на «Петровском». И единственный, когда волевую победу нашей команде принес соперник: победным оказался автогол защитника чешского клуба Радима Ржезника на 78-й минуте. А до него у армейцев отличились Зоран Тошич, забивший 20-й гол за клуб, и Кейсуке Хонда, в последний раз отличившийся за ЦСКА с игры (у японца еще будет мяч в ворота «Баварии» с пенальти).

Победа №11
23.11.2016
«Ростов» - «Бавария» - 3:2

Единственная победа «Ростова» в групповом турнире Лиги чемпионов оказалась волевой. А принес ее удар эквадорца Кристиана Нобоа на 67-й минуте. Любопытно, что все три мяча хозяев на свой счет записали игроки, которых нынче нет в ростовском клубе. Первый забил Сердар Азмун, вместе с Курбаном Бердыевым вернувшийся в «Рубин». А во втором тайме дважды отличились нынешние игроки «Зенита» - до Нобоа ворота «Баварии» с пенальти поразил Дмитрий Полоз.

Победа №12
12.09.2017
«Бенфика» - ЦСКА – 1:2

ЦСКА впервые выиграл стартовый матч группового этапа и стал первым российским клубом, который добился волевой победы в 1-м туре. «Бенфика» же оказалась первым соперником, который умудрился проиграть нашим командам два матча, в которых открывал счет. И, кстати, больше всего волевых побед россияне одержали над португальскими клубами (4).

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