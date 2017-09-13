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Хуже для мужчины нет! Звезда «Реала» пропустит матч ЛЧ из-за бритых ног

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марко Асенсио
Марко АсенсиоФото: Gettyimages.ru

Бритва – вечный спутник любого мужчины. Сначала мы брили свои щеки и подбородки. Сейчас потихоньку начинаем примеряться к подмышкам и груди. Некоторые даже избавляются от волос по всему телу.

В Европе это принято больше, в России – пока не так распространено. Однако банальное бритье ног может представлять настоящую опасность, особенно для профессиональных футболистов. Об этом теперь, как никто другой, знает молодой звездный футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Не может натянуть гетры

В понедельник стало известно, что он, один из лучших бомбардиров клуба в этом сезоне, не сможет принять участие в стартовом матче «королевского» клуба в Лиге чемпионов, в котором чемпионы Испании сыграют со скромным АПОЭЛом из Никосии.

Изначально речь шла о небольшом повреждении, которое не позволит 21-летнему игроку выйти на поле, но и не выведет его из строя на долгий срок – так что переживать особо было не о чем. Однако накануне матча главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскрыл реальную причину пропуска матча бывшим подопечным Валерия Карпина в «Мальорке», которая оказалась весьма комичной.

«У него на ноге воспалился прыщик, который не позволяет натягивать гетры до конца», - объяснил журналистам легендарный француз.

Позже СМИ узнали подробности этой уникальной травмы Марко Асенсио. Оказывается, что футболист слишком усердно следит за собой. Раздражение на одной из его ног появилось после того, как игрок  пытался избавиться от волосяного покрова на своих драгоценных конечностях. Во время бритья он занес заражение в небольшой прыщик на ноге, который теперь не позволяет футболисту натягивать гетры, а следовательно и выходить на поле в форме, соответствующей требованиям правил современного футбола.

Штрафовать за такое!

Интересно, что буквально за несколько дней до этого все тот же Зидан восхищался ногами Асенсио.

«Он сказал, что не видел такой потрясающей левой ноги с тех самых времен, как первый раз увидел Месси. Я был впечатлен, ведь Лионель – выдающийся футболист», - признался Асенсио в недавнем большом интервью.

Болельщики в комментариях удивляются, зачем вообще Асенсио бреет ноги, неужели он не может позволить себе лазерную эпиляцию?

Кстати, в некоторых клубах даже предусмотрены штрафы за подобные травмы. Правда, по больше части эти штрафы касаются нестриженных ногтей, из-за которых игрок может получить повреждение во время удара по мячу «пыром» и, как следствие, пропустить определенное время. Видимо, теперь придется включать в контракты и пункт про бритье ног.
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