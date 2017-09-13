Евгений Ловчев: ЦСКА показал «Спартаку», как из ничего добывать победу

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о победе ЦСКА и предстоящей игре «Спартака» в Лиге чемпионов.

«ЧТО В ЦСКА ДЕЛАЕТ ОЛАНАРЕ?»

Не верил, что ЦСКА выиграет в Лиссабоне. И по игре ничто не предвещало победы. «Бенфика» каждый год играет в еврокубках, команда опытная. Все шло к тому, что ЦСКА проиграет. Армейцы мне сейчас стали напоминать «Рубин» в первый приход туда Бердыева. О котором я говорил: сами не играют и другим не дают.

Что вчера меня порадовало, это выход Жамалетдинова. Парень забил важнейший гол, да еще в матче Лиги чемпионов. Наравне с братьями Миранчуками, это наше будущее, потому что наше настоящее очень неважное. Мы все рады, что ЦСКА выиграл, однако я не верю, что армейцы, как и «Спартак», смогут дойти в ЛЧ до четвертьфинала. Уровень нашего нынешнего футбола этого не позволит сделать.

И еще об одном моменте хотел сказать. Команда, играющая в Лиге чемпионов, не должна иметь в своем составе такого игрока, как Оланаре. Это просто позор! Я смотрел на этого человека и думал: что он здесь делает? Когда Оланаре на поле, армейцы играют вдесятером.

«АДРИАНУ ЗАБЬЕТ «МАРИБОРУ»

После игры с «Рубином» кто-то может посчитать, что у «Спартака» все нормально. Но я бы предостерег от эйфории. Вспомните, от кого спартаковцы вылетали из еврокубков? Кипрский АЕК, швейцарский «Сент-Галлен». Поэтому не стоит недооценивать «Марибор». Словенцы преодолели отборочный раунд ЛЧ, это уже о многом говорит. К тому же клуб – многократный чемпион страны и действующий чемпион Словении.

Понимаю, что настрой будет запредельный у спартаковцев: давно не играли в Лиге чемпионов, болельщики ждут этого матча. В обороне надо сыграть предельно строго, а в атаке надежда на ярких форвардов – Промеса и Адриану. Каждый из них всегда имеет моменты. Промес - игрок большого диапазона, Адриану – игрок штрафной площадки. Учитывая, что он не забил в матче с «Рубином» и ушел на замену очень расстроенным, а точнее – разозленным, сегодня он обязательно забьет.

Думаю, «Марибор» будет играть активно и раскроется. А это для «Спартака» очень хорошо. Считаю, что «Спартак» должен привезти из Марибора три очка. Я не верил, что «Бенфика» проиграет, то здесь у меня вера полая в победу спартаковцев. Тем более, ЦСКА показал «Спартаку», как из ничего добывать победу.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» - «Спартак» пройдет сегодня. Начало в 21.45.