Сергей Паршивлюк: Аленичев заявил, что я не уровень «Спартака»

Сергей Паршивлюк и Дмитрий Аленичев Фото: «Советский спорт»

Защитник «Ростова» в интервью еженедельнику «Советский спорт - Футбол» вспоминает яркие эмоции Александра Григоряна, странные выводы Дмитрия Аленичева и профессиональные качества Валерия Карпина.

«ГРИГОРЯН СРАЗУ ПОЗВАЛ ДОКТОРА»

– Многие прочили «Ростову» борьбу за выживание, а он идет в зоне еврокубков. Для вас столь резвый старт стал неожиданностью?

Сергей Паршивлюк в «Ростове» Фото: ТАСС

– Нет. У нас собраны отличные футболисты и квалифицированные тренеры, которые знают, чего хочет команда и как этого достичь. Хоть в начале чемпионата было много выездных матчей, в том числе на искусственных полях, мы добились позитивного результата. Дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше.

– Какую цель на сезон озвучило руководство?

– Никаких задач поставлено не было. Мы идем от матча к матчу. Самая важная игра – следующая.

– И все же что по силам команде, которая летом наполовину обновила состав?

– Нет смысла загадывать. Футбол в целом непредсказуем, а российский чемпионат особенно. Посмотрим в таблицу в мае следующего года.

– Вы рассказывали, что Леонид Кучук делает упор на тактику, физику. Чем его методики отличаются от ваших предыдущих тренеров – Аленичева, Григоряна?

– Аленичева я даже не буду вспоминать. Что касается Григоряна, у него многое строилось на эмоциях, самоотверженности, бойцовских качествах. А у Кучука доскональный разбор соперника – тактическая подготовка к каждому конкретному матчу.

– Григорян дал вам лестную характеристику, но с не совсем понятной оговоркой – «очень сложный». Что он имел в виду?

– Без понятия (улыбается). Для меня самого эта фраза стала сюрпризом. Может, он намекал на то, что я не всегда соглашался с какими-то моментами, не боялся высказывать ему свою точку зрения. Но, по-моему, это вполне адекватный процесс, хотя и сложный. Если два человека хотят добиться общей цели, нормально, когда они дискутируют. Наверное, Александр Витальевич ранее в своей работе не привык к подобному. Но я это делаю только ради успеха команды, пусть даже сказанное идет лично мне во вред.

– За полгода в «Анжи» Григорян прослыл самым эпатажным тренером РФПЛ. Вспомните его самое яркое выступление, установку на матч.

– Придется все редактировать, запикивать (смеется). Все было очень эмоционально, с русским колоритом. Самую запоминающуюся историю Григорян рассказывал сам: о том, как после домашней ничьей с «Томью» (3:3) он пытался поговорить со шкафом, но тот оказался сильнее, чем его рука. А еще как-то утром перед домашней игрой мы приехали на прогулку на морской пляж. Александр Витальевич выстроил всех в шеренгу, вызвал одного игрока: «Давай показывай приемы ушу. Все остальные – повторяйте». Такое командное сплочение.

– По шкафу бил при вас?

– Да, в раздевалке. Я как раз сидел напротив. Он произнес речь, ударил ногой по какой-то сумке, а потом кулаком по шкафу. Тот пережил эту историю без последствий – замены делать не пришлось. А вот Григорян сразу позвал доктора. На следующий день тренер уже был в гипсе.

– Мог «Анжи» стартовать лучше?

– Я летом покинул Махачкалу и не знаю нынешнюю ситуацию изнутри. Но в клубе поменялось больше полсостава. Какие бы цели ни озвучивались, если каждые полгода приходит по десять новых футболистов, сложно рассчитывать на что-то, кроме борьбы за выживание. У меня в «Анжи» остались друзья, переживаю за них. Во многих матчах команда не заслуживала поражения, выглядела достойно. Все решали индивидуальные ошибки.

«СПАРТАК» МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ТИТУЛ»

– Поговаривают, вслед за Григоряном своего поста рискует лишиться и Массимо Каррера.

– Думаю, это маловероятно. Уволить человека, который впервые за 16 лет привел «Спартак» к чемпионству… К тому же команда уступала не по игре – взять те же встречи с ЦСКА, «Локомотивом». Не случись удаления в дерби с железнодорожниками, результат был бы совершенно другим. Хотя такие поражения часто называют «тренерскими». В первом тайме матча с «Динамо» можно было добиваться крупного счета. Но в итоге закончили 2:2.

– Причина только в отсутствии фарта?

– Я практически ни с кем не общаюсь из нынешних игроков «Спартака», поэтому сложно сказать, что происходит в команде. Возможно, она переживает синдром второго сезона: стали чемпионами и думали, что теперь все будет получаться как в прошлом, чемпионском. На «Спартак» и так все настраиваются вдвойне. А после «золотого» сезона – втройне.

– Отставание от лидеров велико. Защитить титул уже нереально?

– Я больше внимания обращаю на наше положение дел в таблице. Но если мы говорим о «Спартаке», то у ЦСКА несколько лет назад было похожее отставание. Однако на финише команда одержала десять побед подряд и выиграла турнир. Все реально, главное – верить. Сейчас не везет. Может, потом везение вернется и «Спартак» будет выигрывать матчи один за другим.

– Красно-белые ограничились тремя приобретениями. Не мало накануне Лиги чемпионов?

– Вопрос не по адресу. Все понимали, что необходимо усиление. Скорее, даже нужна глубина скамейки. Впереди игра на три фронта, планируется ротация.

– Больше «Спартака» в чемпионате пропустил только «Анжи». Почему оборона остается уязвимым местом москвичей?

– Такую статистку дали главным образом два матча – с «Зенитом» и «Локомотивом». Почему? Это вопросы уже Массимо Каррере и его тренерскому штабу. «Спартак» всегда был командой, которая ориентирована на атаку. Оборону ругали, ругают и будут ругать. Хотя, считаю, большинство защитников «Спартака» – квалифицированные футболисты. В любом случае пока ничего страшного не произошло: позади лишь восемь туров. Времени вагон, чтобы все изменить.

– Способна команда выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов?

– Почему нет? Против тебя выходят такие же одиннадцать людей, у которых тоже две ноги, две руки, одна голова. Все ребята будут максимально мотивированы на этот турнир, ведь многие в нем еще не участвовали: надо себя проявить, многое доказать. Хотя, судя по недавнему матчу «Ливерпуля» (с «Арсеналом» – 4:0. – Прим. ред.), соперники у «Спартака» серьезные. Неспроста говорят, что в Лиге чемпионов нет слабых команд. Каждый поединок будет сложным, но тем интереснее.

«АЛЕНИЧЕВ ПРОШЕЛ МИМО»

– Нет досады от того, что, проведя в «Спартаке» двадцать лет, вы покинули команду накануне чемпионского сезона?

– Я бы солгал, если бы сказал, что нет. Конечно, есть.

– Была возможность остаться?

– Долго размышлял на эту тему. Возможно, была. Ждать шанса и играть в «Спартаке-2»? Ну да. Если бы было желание руководства или нового главного тренера – остался бы. Но мне даже не предложили уйти в аренду – только подписывать контракт с другим клубом.

– Сейчас обида прошла, все забылось?

– Как такое может забыться? А обижаться можно только на себя. Хотя не понимаю, почему всех собак повесили на меня и Володю Граната. Мол, из-за нас все разрушилось. Причем такой вывод был сделан по одному матчу – с «Зенитом» (в апреле 2016 года «Спартак» уступил в Санкт-Петербурге со счетом 2:5. – Прим. ред.). У всех бывают черные дни, когда ничего не получается. Но сразу строить подобные заключения и вдобавок утверждать, что мы разлагаем коллектив, вносим недовольство – бред. Думаю, никто в «Спартаке» такого не скажет – мы нормально общались практически со всеми. Видимо, Дмитрию Анатольевичу казалось иначе. Игра в Питере стала лишь поводом, за который можно было схватиться, заявить, что я не уровень «Спартака». Сейчас ни меня, ни Аленичева нет в команде. Думаю, людям эта история уже неинтересна.

– Впоследствии пересекались с Аленичевым?

– Один раз, когда меня уже выставили на трансфер. Пересеклись на базе. Он просто прошел мимо.

– Вернуться в «Спартак» реально?

– Никогда не говори «никогда». Но в данный момент я счастлив в «Ростове»! В «Спартаке» моя позиция укомплектована. Взяли Петковича. Есть Тигиев, который может сыграть справа. Есть Андрей Ещенко. К тому же никаких предложений не было. Я лишь недавно перешел в «Ростов», и, повторюсь, меня тут абсолютно все устраивает. У нас суперколлектив. Вроде бы команда поменялась почти полностью, пришли новые люди. Но семейная аура, коллективный дух сохранились: каждый друг за друга, в любом эпизоде игры. Отсюда и успешные результаты.

«С ПЕСЬЯКОВЫМ СОСЕДИ ПО ДОМУ»

Сергей Песьяков и Сергей Паршивлюк

– В сборной России, как и в «Спартаке», проблемы с обороной. Ветераны ушли, новички грешат ошибками. Надеетесь на приглашение от Черчесова?

– С крайними защитниками в сборной проблем нет: справа действуют Марио Фернандес, Смольников. Сейчас еще вызывали Караваева. Но все равно не оставляю надежд, что игра за «Ростов» даст мне возможность вновь получить приглашение в национальную команду. Конечно, мечтаю сыграть на чемпионате мира-2018. Все в моих руках.

– Кстати, что произошло с Ильей Кутеповым? Полгода назад это был ключевой защитник «Спартака», а сегодня он в лучшем случае выходит на замену.

– Сложно сказать, я мало с ним разговаривал. Он все-таки моложе и больше общается с ребятами из «Спартака-2». А друзья, которые там были и с кем я мог обсудить что-то, уже покинули клуб. В частности, Серега Песьяков (сейчас он со мной в «Ростове»), Макеев, Брызгалов, Яковлев, Гранат. Вообще близких друзей не может быть много.

– Может, Григорян, говоря о «сложности», и имел в виду вашу закрытость?

– Не думаю. Можете спросить у ребят из «Анжи» и «Ростова», какой я человек внутри команды. Полагаю, они ответят, что я более позитивный, чем кто-то видит со стороны. Да, не дружу близко, но контактирую со всеми.

– Сборную России ругают по делу?

– Не совсем. Так было всегда. Победили серьезного соперника – скажут, что случайно. Победили слабого – скажут, не показатель. Проиграли – скажут, ничего не умеете. У нас новая сборная, и молодые игроки – Головин, Миранчук, Зобнин, Джикия, Кузяев – уже приносят ей пользу. Несмотря на неудачный результат на Кубке конфедераций, у болельщиков появилась вера в команду. Подобного не наблюдалось после Евро-2016. Мы обязаны быть конкурентоспособны на домашнем чемпионате мира. Главное – выйти из группы. Дальше уже станет проще – спадет груз повышенной ответственности.

– Вы родились в Москве, но последний год провели вдали от родного города. Каково было отвыкать от столичной жизни?

– Я не особо прихотливый. Хотя в Махачкале без семьи приходилось очень тяжело, многое давило. Не в плане футбола – быта. Сейчас в Ростове получаю удовольствие. Это отличный город с превосходным климатом: детей не надо одевать в десять одежек. С Песьяковым мы соседи по дому – я на пятом этаже, он на семнадцатом. Вместе семьями ходим в кино, гуляем. Рядом парк с аттракционами. В любую точку можно доехать за десять минут. По сравнению с Москвой не хватает родителей (хотя мама прилетает к нам помогать с внуками) и трех близких друзей.

– Друзей-футболистов?

– Один из них бывший футболист – Роман Амирханов, победитель юношеского чемпионата Европы-2006 в составе сборной Игоря Колыванова. Другой – Михаил Череповский, агент, крестный моей дочки. Третий – Дмитрий, крестный моего сына, он не связан с миром футбола.

– Ростов – футбольный город?

– Безусловно! Здесь потрясающие болельщики. На каждой игре много зрителей, они гонят команду вперед. На улицах узнают, желают удачи. Когда достроят новый стадион, людей на трибунах станет еще больше.

– Ваша дочь занимается гимнастикой. Двухлетнего сына тоже приучаете к спорту?

– Пока он ходит только на «развивающие программы». Мальчик активный, много бегает. По словам тренера по гимнастике, дочка у нас не очень спортивного телосложения (хотя Аня высокая и стройная). А вот увидев Даниила, тренер сказала: маленький, но жилистый – точно спортсмен!

– Может, пойдет по стопам отца?

– Я не планировал, думал отдать его в хоккей. Но, сходив на матч «Ростова», Даниил заявил, что в хоккей не хочет – только на футбол. Посмотрим. Заставлять сына не будем (улыбается).

«КАРПИН ЖИВЕТ РАБОТОЙ»

Валерий Карпин и Сергей Паршивлюк Фото: «Советский спорт»

– Задумываетесь, чем заниматься по окончании карьеры?

– Да. Но тренером себя не вижу. Очень сложная профессия. Ты ответствен за 25 человек, при любых раскладах принимаешь удар на себя и не имеешь права искать причины неудач в ком-то – только в себе. Посмотрите на Гвардиолу. За четыре года с «Барселоной» он выиграл все, но стал седым. Или взять Карпина – каким он приходил в «Спартак» и каким ушел. Тренеры быстро теряют здоровье, энергию, не имеют свободного времени. Хорошие специалисты полностью погружены в жизнь команды, постоянно смотрят матчи, анализируют, ведут работу внутри коллектива, ведь это сложнейший механизм, мелочей в нем не бывает. Даже самая маленькая проблема может стать причиной неудачного выступления.

– Чего не хватает Карпину, чтобы вернуться в тренерскую профессию?

– Ему как раз всего хватает. Не понимаю некоторых руководителей. Вот вылетает команда, а ее тренер по-прежнему востребован. А специалист, с которым клуб дважды становился серебряным призером, никому не нужен. По каким критериям происходит выбор? Видимо, люди решают свои задачи, менее амбициозные. Уверен, Валерий Георгиевич хочет тренировать, тем более он это умеет и его способности могут пригодиться любому клубу РФПЛ. Он успешно проявил себя на телевидении, был одним из тех, кого действительно интересно слушать. Карпин настоящий профессионал, и у него получается все, за что он берется.

– Судя по всему, это ваш любимый тренер.

– Не то чтобы любимый, один из уважаемых мной. С ним было комфортно работать – в правильном понимании этого слова. Когда нужно, он бывает жестким, но всегда вдумчив, вникает в ситуацию. Валерий Георгиевич не просто делает свою работу, а живет ею. Он всегда скажет тебе в лицо то, что думает, не станет ничего умалчивать за спиной.

– Прямо как вы.

– Возможно. Но если я, по мнению Григоряна, сложный, то с Карпиным он бы точно не сработался (смеется).

– Ростов-на-Дону – родина Басты и других известных рэперов. Как относитесь к этому жанру? Видели баттл между Оксимироном и Гнойным?

– Рэп почти не слушаю, но эту схватку посмотрел полностью, больше часа. Ее ожидали, как боксерский поединок Макрегора и Мэйвезера. Как и все, был удивлен результатами. Оксимирон воспринимался как король. Живя в Махачкале без семьи, я подсел на ютюб, узнал многих блогеров. В этом баттле одним из судей как раз был BadComedian, автор популярных рецензий на российские «качественные» фильмы. Он тоже думал, что Оксимирон самый крутой, не случайно тот в ноябре собирает «Олимпийский». Оказалось, есть и круче. Хотя жена не стала смотреть на обоих.

Сергей ПАРШИВЛЮК

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

РОДИЛСЯ 18 марта 1989 года в Москве.

КАРЬЕРА: воспитанник московского «Спартака». Выступал за «Спартак» (2007–2016), «Анжи» (2016–2017). В «Ростове» с июня 2017 года. В чемпионатах России провел 175 матчей, забил три мяча.

ДОСТИЖЕНИЯ: трехкратный серебряный призер чемпионата России (2007, 2009, 2011/12).

ЗА СБОРНУЮ РОССИИ провел 3 матча.