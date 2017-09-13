95 оправдали, остальные на очереди? Что означают последние новости из WADA

WADA

Американские СМИ опубликовали внутреннее письмо WADA, где говорится об оправдании 95 российских атлетов из нашумевшего списка Макларена.

Сегодня утром громыхнуло. И не у нас, а за океаном. Американская «Нью-Йорк Таймс» опубликовала часть официального внутреннего письма WADA, в котором говорится, что в отношении 95 россиян из списка Макларена расследование по возможному нарушению антидопинговых правил полностью прекращены.

На самом деле, радоваться рано. Заметка в «Таймс» довольна критична в отношении российского спорта. Да и в заявлении WADA вовсе не говорится о том, что российские спортсмены именно «оправданы». Скорее, речь идет о том, что дело в отношении них закрыто из-за отсутствия свидетельских показаний и улик.

То есть подозрения есть, а реально предъявить оказалось нечего. И теперь приходится извиняться и возвращать наших спортсменов в лоно большого спорта.

Накануне я опубликовал заметку о том, что трое наших велогонщиков уже подали на Макларена в канадский суд, обвинив юриста в клевете, которая повлекла за собой репутационный ущерб. Сейчас количество таких исков может резко возрасти. Поскольку, коль уж сама WADA признает, что, как минимум, 95 спортсменам из списка Макларена предъявить нечего, то любой из них с полным правом может обратится за поддержкой к закону и спросить с ответчика: на каком основании его имя смешивали с грязью?

На самом деле, факт этот для российского спорта отрадный. И можно даже «снять шляпу» передWADA, которая призналась, что перегнула палку в отношении наших спортсменов и сейчас пытается исправить эту ситуацию.

Кстати, в ОКР этот факт прокомментировали весьма резко. И дали понять, что 95 оправданных россиян – это только начало.

«Сейчас можно сказать, что в большинстве случаев международные федерации либо отказываются возбуждать дисциплинарное производство против российских спортсменов, либо после возбуждения дела закрывают его из-за отсутствия доказательств, - заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков в интервью ТАСС. - Очевидно, что информация, содержащаяся в докладе Макларена и в документах, приложенных к нему, недостаточная и во многих случаях недостоверная. Она не может служить основанием для признания того, что спортсмен нарушил антидопинговые правила. По состоянию на сегодняшний момент, из упомянутых в докладе российских спортсменов ни один не был признан виновным и не был дисквалифицирован на основании доклада.»

Конечно, говорить о полной победе российского спорта в этой непростой ситуации пока рано. Я напомню, что в «списке Макларена» фигурирует около тысячи фамилий российских спортсменов. Но как правильно заметил Поздняков – вина хотя бы одного из них так и не была доказана.

Однако проверки эти продолжаются.

К примеру, в настоящий момент комиссия МОК под руководством швейцарца Дениса Освальда исследует допинг-пробы с ОИ-2014 в Сочи. И как сообщает WADA на перепроверке находится около 300 проб россиян. Еще одна комиссия МОК под руководством опять же швейцарца Самюэля Шмидта расследует причастность Министерства Спорта РФ к сокрытию нарушений, связанными с употреблением допинга, российскими спортсменами.

Подождем, какие выводы обнародуют они после своей работы. Благо ждать недолго – обе комиссии обещают завершить свои изыскания в конце октября, к началу зимнего сезона.