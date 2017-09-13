Тигры на льду. ЦСКА по буллитам обыграл «Амур»

Армейцы одержали вторую победу на Дальнем Востоке. И опять за пределами основного времени, растеряв преимущество в счете. Хабаровчане сражались до конца и вправе были рассчитывать на большее, чем поражение по буллитам.

В понедельник армия Игоря Никитина боролась с канадским тренером Майком Кинэном и многочисленной диаспорой его соотечественников, а теперь – с узкой канадской площадкой. Ее смонтировали на «Платинум-Арене» за два месяца. Зачем? Якобы в помощь агрессивным «тиграм», на узком льду им сподручнее показывать свои козыри.

Перед матчем на лед вывели настоящего тигра. Правда, без клюшки. Полосатый хищник чувствовал себя по-хозяйски, его не смущали шумные трибуны.

- Нам нужен еще один матч, чтобы адаптироваться к новой площадке, - признался после смазанной домашней премьеры главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов, недолго выступавший за непобедимый в 80-е ЦСКА.

- Подстилает соломку, - поспешили с выводами недоброжелатели. – Заранее сдался фавориту. Бюджет у «Амура» вдвое жирнее, чем у соседа «Адмирала», а результата нет. И если команда снова не попадет в плей-офф, то спонсоры от нее наверняка отвернутся. Недаром же клуб из Хабаровска принял на вооружение девиз «Сезон охоты».

Однако хозяева начали матч с позиции силы. Подогу не выпуская гостей из их зоны. Чешский защитник Йордансразу показал, как использовать преимущество своего льда. Отдал пас от ворот Метсолы через четыре (!) линии. Отскочившую от лицевого борта шайбу добивал с пятачка Ли, но выручил Сорокин.

Шальной гол Бурдасова едва не загнал «тигров» в клетку. После броска от правого борта шайба вонзилась в ближнюю девятку и пулей вылетела в поле. Судьям потребовался киносеанс.

А когда после перерыва Ничушкин увеличил преимущество, вспомнился Шанхай, где москвичи ухитрились за 20 минут ухитрились пропустить трижды. Неужели история повториться? Когда ветеран-новичок «Амура» Фролов не забил в пустые ворота, подумалось, что на этот раз гости своего не отдадут.

Но в очередной раз напарил молодой защитник Макеев, и Владислав Ушенин реализовал большинство. А после перерыва армейцы стали делать хозяевам подарок за подарком.

Гости схватили два глупейших удаления: первое – за задержку игры на вбрасывании, второе – за нарушение численного состава. Вторым шансом «тигры» воспользовались через восемь секунд. Вячеслав Ушенин жахнул прямо в девятку. Не хуже маэстро Мозякина.

В овертайме «тигры» устроили охоту на ворота Сорокина, но вратарь сборной сохранил их на замке. А в серии буллитов выиграл все пять дуэлей, в том числе иу братьев Ушениных и Фролова. Единственный успешный бросок на счету прогрессирующего Кузьменко, открывавшего серию.

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