Евгений Ловчев: Головин – главный игрок в атаке у ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев оценил игру молодежи ЦСКА в матче с «Бенфикой» (2:1) в Лиге чемпионов.

В преддверии чемпионата мира мы очень внимательно следим за нашей молодежью. Они прогрессируют, когда им начинают доверять в чемпионате страны, но матчи еврокубков позволяют посмотреть, как человек выглядит на другом, более высоком уровне.

Что вчера меня порадовало, это выход Жамалетдинова. Парень забил важнейший гол, да еще в матче Лиги чемпионов. Наравне с братьями Миранчуками, это наше будущее, потому что наше настоящее очень неважное.

Теперь о Щенникове. Хотя он давно в ЦСКА и его молодым назвать трудно. В предыдущие несколько лет о нем много говорили, но потом стало видно, что Георгий не прибавляет. Но в этом году с приходом Гончаренко, он стал заметен не столько даже по игре в защите, а стал забивать. Хотя, конечно, это не главная функция игрока обороны. Помним, как Щенников забил «Спартаку» решающий гол. Он понял требования Гончаренко. Я только с этим связываю эти изменения в его игре. Он раскрепостился и в обороне тоже, кстати, прибавил.

Если же говорить про вчерашний матч с «Бенфикой», то Георгий не мог часто ходить вперед, потому что владение мячом было 70 на 30 в пользу хозяев.

Головин, как обычно, был активен и стал одной из самых заметных фигур ЦСКА в матче. И к этому мы уже привыкли. Но мне показалось, что Саше немного не хватает свежести. Потому что он играет без замен. Навскидку, мне кажется, что вчера его первый раз заменили за последнее время.

Но на сегодня Головин – главный игрок в атаке у ЦСКА. Он все время берет игру на себя, не тушуется. Ведет команду за собой.

Витинью считается центрфорвардом, но сейчас он часто играет немного в оттяжке. Видимо, Гончаренко определил ему такую позицию. Витинью очень важно иметь пространство для маневра, у него очень хороший удар. Но вчера он не очень заметен был, потому что в самой передней линии не было такого давления на оборону португальцев, чтобы отвлекать от Витинью игроков соперника. Поэтому он был не слишком заметен, хотя пенальти забил классно. Но у меня такое впечатление, что он немного не понимает коллективный футбол. Когда соперник владеет мячом 70 процентов, очень важно нападающему придержать мяч, чтобы разгрузить свою оборону. А Витинью раз за разом мяч терял.

Отмечу, что на сегодняшний день это самая слабая атакующая линия в ЦСКА. Мы помним блестящую атаку армейцев с Вагнером, Карвалью, Жо. Последнее сильное нападение – это пара Муса, Думбия.