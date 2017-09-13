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«Потеря Погба ударит по команде». Линделеф – о дебюте за «МЮ» и травме француза

Источник:  Sky SportsКомментарии
Виктор Линделеф (слева) в матче против "Базеля"
Виктор Линделеф (слева) в матче против "Базеля"Фото: Gettyimages.ru

Новичок «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф поделился эмоциями после дебюта за «красных дьяволов» в официальном матче.

Накануне команда Жозе Моуринью принимала в родных стенах швейцарский «Базель» (3:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Шведский футболист начал встречу с первых минут.

«Думаю, это был хороший дебют. Я провел полноценный матч на «Олд Траффорд». Именно этого я хотел, и очень ждал. 

Я показал свой уровень и выполнил установки тренера. Сейчас мне нужно придти в себя, а позже посмотреть повтор матча. Хочу проанализировать свою игру. Но я могу сказать вам, что уверен в собственных силах», – отметил защитник.

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Перед матчем против «Базеля» Жозе Моуринью заявил, что Линделеф пока не адаптировался в чемпионате Англии.

«Да, я читал об этом в газетах. Но должен сказать, что это не то, на чем я хотел бы акцентировать свое внимание. Я стараюсь сосредоточиться на игре и работать на тренировках.

Все защитники «МЮ» на приличном уровне. С каждым из них легко найти общий язык. Мы играем так, как хочет тренер. Я привык играть в четыре защитника, но если Моуринью хочет играть в пять, то это не проблема. 

Погба? Конечно, его потеря ударит по команде, но у нас есть достойная замена этому парню», – цитирует шведского защитника Sky Sports.

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Матч

Манчестер Юнайтед - Базель - 3:0 (1:0)

Голы

Феллайни 36 (1:0). Лукаку 53 (2:0). Рэшфорд 84 (3:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Линделёф, Смоллинг, Погба (Феллайни, 20), Матич, Мата (Рэшфорд, 78), Мхитарян, Янг, Лукаку, Марсьяль (Лингард, 70)

Базель: Вацлик, Аканжи, Ланг, Риверос (Оберлин, 77), Сухи, Баланта, Стеффен, Зуффи, Джака, Эльюнусси, ван Вольфсвинкель (Буа, 67)

Предупреждения:

Янг, 39; Блинд, 59 - Баланта, 28; Ланг, 62; Джака, 83

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

12 сентября 21:45, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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