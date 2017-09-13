«Потеря Погба ударит по команде». Линделеф – о дебюте за «МЮ» и травме француза

Виктор Линделеф (слева) в матче против "Базеля" Фото: Gettyimages.ru

Новичок «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф поделился эмоциями после дебюта за «красных дьяволов» в официальном матче.

Накануне команда Жозе Моуринью принимала в родных стенах швейцарский «Базель» (3:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Шведский футболист начал встречу с первых минут.

«Думаю, это был хороший дебют. Я провел полноценный матч на «Олд Траффорд». Именно этого я хотел, и очень ждал.

Я показал свой уровень и выполнил установки тренера. Сейчас мне нужно придти в себя, а позже посмотреть повтор матча. Хочу проанализировать свою игру. Но я могу сказать вам, что уверен в собственных силах», – отметил защитник.

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Перед матчем против «Базеля» Жозе Моуринью заявил, что Линделеф пока не адаптировался в чемпионате Англии.

«Да, я читал об этом в газетах. Но должен сказать, что это не то, на чем я хотел бы акцентировать свое внимание. Я стараюсь сосредоточиться на игре и работать на тренировках.

Все защитники «МЮ» на приличном уровне. С каждым из них легко найти общий язык. Мы играем так, как хочет тренер. Я привык играть в четыре защитника, но если Моуринью хочет играть в пять, то это не проблема.

Погба? Конечно, его потеря ударит по команде, но у нас есть достойная замена этому парню», – цитирует шведского защитника Sky Sports.

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