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На финал – за 66 тысяч рублей. Дорого ли стоят билеты на ЧМ-2018?

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На финал – за 66 тысяч рублей. Дорого ли стоят билеты на ЧМ-2018?

14 сентября в полдень по московскому времени стартует продажа билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. «Советский спорт» доходчиво объясняет, как, когда и, главное, за сколько можно попасть на главное спортивного событие грядущего года.

КАК БУДУТ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ?

На первый взгляд механика может показаться сложной, но это не так. Продажа билетов на ЧМ разбита на три этапа, а два первых – еще и на два периода.

Приобрести билеты можно будет как на отдельно взятые игры, так и в рамках специальных пакетов: на матчи определенной команды или на матчи на конкретный стадион. Пакет «Лужники», например, включает в себя три матча группового этапа, а также встречу 1/8 финала, но не включает матч-открытие с участием сборной России, один из полуфиналов и финал.

Первый этап:

Первый период стартового этапа пройдет с 14 сентября по 12 октября. В эти даты все желающие смогут подать заявки на покупку билетов на сайте FIFA: FIFA.com/bilet .

Второй период продлится с 16 по 28 ноября, до жеребьевки финального турнира в Кремле 1 декабря. Важно, что в рамках второго периода билеты будут продаваться в порядке живой очереди в официальных центрах продажи билетов в каждом из 11-ти городов ЧМ-2018: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Второй этап:

Первый период пройдет с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Он, как и первый период первого этапа будет включать себя продажи путем случайной жеребьевки.

Второй период продлится с 13 марта по 3 апреля 2017 года. В рамках него, опять же по образу и подобию такого же периода первого этапа, состоится продажа билетов в порядке живой очереди.

Третий этап:

Финальный этап начнется 18 апреля и закончится в последний день чемпионата мира – 15 июля 2018 года. В эти сроки приобрести билеты в последний момент можно будет опять же в порядке живой очереди. На этот раз, без интернет-жеребьевки.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТ?

· На сайте FIFA: FIFA.com/bilet (1-й и 2-й этапы)

· В порядке живой очереди в официальных центрах продажи билетов (1-й и 2-й этапы)

· В порядке живой очереди в центрах продажи билетов и на стадионах (3-й этап)

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ?

Билеты, купленные в ходе первых двух этапов (не важно, в каком из периодов), абсолютно бесплатно доставят их законным владельцам в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка начнется не раньше апреля-мая 2018 года.

СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ БИЛЕТЫ?

Билеты разделены на четыре категории. Для россиян, как для резидентов страны-хозяйки ЧМ, актуальнее обратить внимание на последнюю – билеты там будут стоить от 1,28 тысяч рублей на встречи группового этапа.

Цены на билеты также зависят от турнирной значимости матчей (в долларах/рублях):


НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

Без него билет вы конечно же купите, а вот на стадион не попадете в целях безопасности не попадете. Так называемый fan id необходимо оформить заранее в одном из 11 официальных центров выдачи в городах-организаторах ЧМ или на сайте fan-id.ru

Получить паспорт можно в тех же центрах (плюс в Краснодаре) или получить его Почтой России, заведомо указав нужный адрес.

ДОРОГО ЛИ ЭТО?

Если проводить аналогии с последним чемпионатом мира 2014 года, то цены конечно подросли. Это связано с инфляцией, экономикой страны-хозяйки, финансовым благополучием местных болельщиков и рекламой. После Олимпиады-2014 в Сочи многие во весь голос начали трубить, что это лучшая зимняя олимпиада в истории. В первую очередь, по уровню организации.

И после столь высоко задранной планки хочешь не хочешь, а невольно веришь в лучший в истории чемпионат мира. На нашей земле.

Так дорого ли? Скорее нет. Понятно, что платежеспособность российского населения далеко не самая высокая в Европе, однако нужно понимать: за зрелище нужно платить. Безусловно, билеты четвертой категории – самые неудобные и оттого самые дешевые, разойдутся моментально, однако не стоит жалеть денег на более дорогие билеты. Ведь вполне может случиться так, что вы больше никогда не окажетесь на чемпионате мира по футболу. Не только в России, но и в принципе.

А за эмоции порой стоит платить. И платить дорого. Иначе вы их никогда не получите.  

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