Борис Скрипко: Головкин – Альварес? 55 на 45 в пользу Гены

Известный комментатор Борис Скрипко поделился ожиданиями от боя Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

Напомним, что поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

– Бой обсуждался еще пара лет назад. Избегал ли встречи с Головкиным Альварес?

– Поначалу, да. Он был мелковат и молод для Головкина. Тогда он не набирал такого веса, как сейчас. В данный момент он соответствует Головкину в этом плане и опыта у него стало намного больше. Альварес является серьезным соперником, и он понимает, что у него есть шансы в противостоянии с Головкиным.

Ранее Альваресу тяжело было сразу подняться в средней вес, поэтому были истории про промежуточный вес. Все эти предложения делались только для того, чтобы боя избежать. Сейчас все готово.

– Не считаете, что согласие Альвареса на бой было продиктовано тем, что Головкин не слишком убедительно выглядел в бою против Дэниела Джейкобса?

– Само собой, но фактически они договорились еще до боя. Бой с Джейкобсом мог добавить что-то в плане подготовки. Но он не повлияет на согласие.

– Когда вы смотрели бои Головкина, у вас не создавалось ощущения, что он умышленно пропускает удары?

– Он умышленно это делает. У него такой стиль. Он хорошо держит удар. Это у него давно. Вспомните его олимпийский финал с Гайдарбеком Гайдарбековым, когда он проиграл. И как раз из-за пропущенных ударов. Гайдарбеков его немного перестучал. У Геннадий такой стиль. Стиль зрелищный. И потом, даже пропуская удары в бою с Джейкобсом, он в тяжелом положении не находился. У него не было состояния дроги, у него не останавливались ноги. Ничего такого, но удары пропускал. Не удивительно, Джейкобс большой и сильный боксер. Но все равно Головкин сумел его перебоксировать. Не знаю, о чем говорили те, кто считал, что Джейкобс выглядел лучше. Американец выглядел лучше в каких-то моментах, но бой выиграл Головкин. Без сомнений.

– Какой результат этой встречи вы ожидаете?

– Буду болеть за Геннадия. Он мой любимец. Замечательный боксер, спортсмен и человек. Соотношение 55 на 45 в пользу Геннадия.

– Альварес не сталкивался с таким сильным соперником. В чем вы видите его шанс?

– Да, безусловно. Это основное – у Альвареса нет опыта бою с такими большими и физически сильными боксерами, как Головкин. Если Гена начнет попадать и попадать по корпусу, Альварес попадать тоже может. Но мы видели, как держит удар Головкин. Как держит удар Альварес, мы не знаем. Что с ним будет?

В плане технике преимущество будет у Головкина. Гена умеет лишать соперника пространства и «резать» углы. И здесь у Гены возможностей больше. Но тем не менее, посмотрим. Пока я склоняюсь к соотношению 55 на 45 в пользу.