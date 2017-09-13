«Россия любит футбол»» - самое масштабное мероприятие 2017 года

Сергей Колышев, Алексей Смертин, Николай Гуляев и Александр Полинский Фото: «Советский спорт». Никита Успенский

В издательском доме «Советский спорт» состоялась пресс-конференция организаторов мероприятия «Россия любит футбол!», которое пройдет 16 сентября на обновленной арене «Лужники». Координаторы проекта анонсировали, чего ожидать от фестиваля, и ответили на вопросы журналистов.

- Николай Гуляев – руководитель госкомспорта.

- Не буду открывать всех секретов предстоящего мероприятия. Думаю, что коллеги расскажут об этом более подробно. Наша задача - помочь. И я считаю, с этой задачей мы справимся. Ни для кого не секрет, что Москва, равно как и еще десять городов России, принимает чемпионат мира. И много раз звучала фраза, что футбол в нашей стране – больше, чем спорт. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить мероприятие «Россия любит футбол!», которое пройдет на обновленном стадионе «Лужники».

- Александр Полинский – Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта.

- Хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам, партнерам и участникам этого мероприятия. Особенно мне приятно слышать, что компания «Балтика» участвует во всей этой истории. Потому как я с ними сотрудничал еще в 90-е годы. И я рад, что они вернулись к спонсированию спортивных мероприятий.

Что касается самого мероприятия. Готовились мы к нему больше полугода вместе с Сергеем Колушевым. Как у нас это получилось - все увидят в субботу. Но думаю, все пройдет на высоком уровне.

Самое важное, конечно, то, что это первое футбольное мероприятие на обновленной арене «Лужников». Будет большой любительский турнир. На сегодняшний день на него заявилось более 500 команд. И турнир оправдывает название «Россия любит футбол». В этом смысле будет доказано, что Россия - футбольная страна.

- Алексей Смертин – офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе

- Прежде всего, мероприятие покажет, насколько в нашей стране любят футбол. В России много людей, занимающихся футболом, но не достигших профессионального уровня, продолжают играть. И наша задача как организаторов предоставить такую возможность. Дать не просто площадки, а устроить настоящий праздник.

- Сергей Колушев – глава издательского дома «Советский спорт»

- Основная идея движения «Россия любит футбол!» - это привлечение новой аудитории к игре номер один в преддверии чемпионата мира. Поэтому для себя мы выбрали два направления: работа с молодежью (прежде всего, через социальные сети) и фестивали оффлайн. Для нас это творческий эксперимент. Мы попытались скрестить то, что любит молодежь. То есть современные тренды в музыке объединить с футболом. Выбрали музыкантов, которые наиболее популярны сейчас среди молодого поколения. Это Noize MC, Дельфин и многие другие. У этих исполнителей миллионы подписчиков в соц. сетях. И цель - привлечь их аудиторию к футболу.

- Возможна ли трансформация этого проекта в международный, как, например, фестиваль ArtFootball в свое время?

- Сергей Колушев: Перед нами пока такой задачи не стоит. Я могу предположить, что в будущем мы будем приглашать каких-то иностранных зарубежных футболистов, чтобы показать нашей молодежи, на кого ровняться. Хотя и в России есть яркие футболисты, на которых можно смотреть и многому учиться.

- Что получит победитель турнира «Россия любит футбол!»?

- Алексей Смертин: Победитель массового турнира сыграет с командой звезд, гала-матч в этот же день. Этот матч будет венчать фестиваль.

- Во сколько начинается мероприятие и когда приходить?

- Александр Полинский: Начинается у нас все это в 11:00. Вот, собственно, приходите в это время. Награждение победителей планируется на 19:00. Поесть, попить будет.

- Кто будет в команде звезд?

- Алексей Смертин: Павел Колобков, Александр Алаев, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников. С вратарем пока не определились, ждем.

- Можно ли сейчас сказать, что проект «Россия любит футбол» станет доброй, осенней, московской спортивной традицией?

- Николай Гуляев: Сначала посмотрим, как примет наша публика это мероприятие, пройдет ли оно на «ура». Исходя из этого, можно будет судить, стоит ли делать этот проект ежегодным. А так, мы всегда «за» проведение подобного рода мероприятий и фестивалей.

- Каким образом удалось привлечь такое большое количество партнеров?

- Сергей Колушев: На самом деле, не такое уж большое количество партнеров, хотелось бы видеть гораздо больше. В первый год найти большое количество спонсоров непросто, но, думаю, что в следующем году будет намного легче.

Репутация компании позволяет доверять нам, потому те партнеры, которые есть сейчас, и согласились поучаствовать. Они знают наши креативные способности и доверяют нам.

- Другие города, которые принимают чемпионат мира, поддерживают данный проект?

- Сергей Колушев: К нам обращаются другие города, которые хотят позаимствовать этот опыт. Хочу сказать, что это не только города, которые принимают чемпионат мира по футболу. Идут переговоры, к примеру, с Казанью, есть интерес в городе Грозном. Также общались и с петербуржскими коллегами. Если мы решимся на такой шаг, то проект будет уже в совершенно другом формате.