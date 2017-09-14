У «Зенита» будут проблемы с «Вардаром». И их легко объяснить

Все из-за неожиданных травм.

В чем главная сложность «Зенита»?

«Зенит» улетел в Македонию без троих игроков, которых привычно видеть в заявке. В зенитовском самолете не было Юрия Лодыгина – но это не самое важное, в любом случае сыграл бы Андрей Лунев. Интереснее, что не поехали на старт Лиги Европы Леандро Паредес и Олег Шатов. Роберто Манчини рассказал, что оба успели травмироваться за несколько дней между «Динамо» и «Вардаром».

Даже отсутствие Шатова может пройти для «Зенита» незаметно. Хотя петербуржцы последний раз забивали именно с Олегом в основе, а когда он выходил на замену в концовке, дважды заканчивали 0:0. На краю впереди справятся Полоз, Ригони, Жирков.

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Вообще без Паредеса «Зенит» играл только один раз: дома с «Бней Иегудой», и это было ужасно. На выезде с израильтянами он вышел на 20 минут и организовал гол Кокорина, за счет которого петербуржцы в итоге прошли дальше. Все остальные матчи Паредес провел целиком, разве что в последнем туре с «Динамо» Манчини заменил Леандро за четыре минуты до конца.

Поверхностная статистика голов и передач у Паредеса удивительная для ключевого игрока, который организовывает нападение: только один забитый мяч и ноль голевых пасов. Однако передачи аргентинца часто предголевые, плюс от него зависит направление, мысль атак.

Только когда соперник совсем уж прижимается и действует некомпактно, Иванович с Мамманой переходят в режим прямых передач на форвардов. В остальных случаях их первый вариант для паса – Паредес.

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Разумно, если главным по центру поля в Македонии станет Далер Кузяев – у него есть нужное понимание зенитовской игры, крутое горячее состояние и приличный опыт игры в середине, хоть и в другой команде. Это логичнее, чем прямо сейчас использовать, например, Кристиана Нобоа – человека с одним провальным и одним неполным матчем в этом сезоне. Или рассчитывать только на Александра Ерохина.

Формально по позиции вместо Паредеса скорее всего сыграет Матиас Краневиттер, но управление всей игрой впереди ему вряд ли доверят: этот аргентинец концентрируется на разрушении, к тому же у него пока только один почти полный матч – худший для «Зенита» при Манчини на выезде в Утрехте. Во всех остальных появления Краневиттера были больше похожи на пробные: 25 минут, 30, тайм.

Что еще намекает на сложности «Зенита»?

«Вардар» в августе дважды выиграл у мощного «Фенербахче»: с Вальбуэна, Ислой, Шкртелом, Нойштедтером и ван Перси. Дома македонцы победили 2:0, в гостях – 2:1, им забил как раз только игрок сборной России Нойштедтер.

«Вардар» впервые в истории пробился в групповой этап еврокубка: эта команда уже добилась исторического достижения, давление на нее точно гораздо ниже, чем на «Зенит».

В чемпионате и Кубке Македонии у «Вардара» три победы подряд, еще крупнее – с общим счетом 11:2.