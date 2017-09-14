У «Зенита» будут проблемы с «Вардаром». И их легко объяснить
Все из-за неожиданных
травм.
В чем главная сложность «Зенита»?
«Зенит» улетел в Македонию без троих игроков, которых
привычно видеть в заявке. В зенитовском самолете не было Юрия Лодыгина – но это
не самое важное, в любом случае сыграл бы Андрей Лунев. Интереснее, что не
поехали на старт Лиги Европы Леандро Паредес и Олег Шатов. Роберто Манчини
рассказал, что оба успели травмироваться за несколько дней между «Динамо» и «Вардаром».
Даже отсутствие Шатова может пройти для «Зенита» незаметно. Хотя петербуржцы последний раз забивали именно с Олегом в основе, а когда он выходил на замену в концовке, дважды заканчивали 0:0. На краю впереди справятся Полоз, Ригони, Жирков.
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Вообще без Паредеса «Зенит» играл только один раз: дома с
«Бней Иегудой», и это было ужасно. На выезде с израильтянами он вышел на 20
минут и организовал гол Кокорина, за счет которого петербуржцы в итоге прошли
дальше. Все остальные матчи Паредес провел целиком, разве что в последнем туре
с «Динамо» Манчини заменил Леандро за четыре минуты до конца.
Поверхностная статистика голов и передач у Паредеса
удивительная для ключевого игрока, который организовывает нападение: только
один забитый мяч и ноль голевых пасов. Однако передачи аргентинца часто
предголевые, плюс от него зависит направление, мысль атак.
Только когда соперник совсем уж прижимается и действует некомпактно, Иванович с Мамманой переходят в режим прямых передач на форвардов. В остальных случаях их первый вариант для паса – Паредес.
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Разумно, если главным по центру поля в Македонии станет Далер Кузяев – у него есть нужное понимание зенитовской игры, крутое горячее состояние и приличный опыт игры в середине, хоть и в другой команде. Это логичнее, чем прямо сейчас использовать, например, Кристиана Нобоа – человека с одним провальным и одним неполным матчем в этом сезоне. Или рассчитывать только на Александра Ерохина.
Формально по позиции вместо Паредеса скорее всего сыграет
Матиас Краневиттер, но управление всей игрой впереди ему вряд ли доверят: этот
аргентинец концентрируется на разрушении, к тому же у него пока только один
почти полный матч – худший для «Зенита» при Манчини на выезде в Утрехте. Во
всех остальных появления Краневиттера были больше похожи на пробные: 25 минут,
30, тайм.
Что еще намекает на сложности «Зенита»?
«Вардар» в августе дважды выиграл у мощного «Фенербахче»: с
Вальбуэна, Ислой, Шкртелом, Нойштедтером и ван Перси. Дома македонцы победили
2:0, в гостях – 2:1, им забил как раз только игрок сборной России Нойштедтер.
«Вардар» впервые в истории пробился в групповой этап еврокубка:
эта команда уже добилась исторического достижения, давление на нее точно
гораздо ниже, чем на «Зенит».
В чемпионате и Кубке Македонии у «Вардара» три победы подряд, еще крупнее – с общим счетом 11:2.