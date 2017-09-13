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Олимпийский турнир без игроков НХЛ - третий сорт? Оставьте эти слова дилетантам!

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Канадец Сидни Кросби может пропустить Олимпиаду
Канадец Сидни Кросби может пропустить ОлимпиадуФото: Gettyimages.ru

Решение принято: игроков из лучшей лиги мира на Олимпиаде не будет. «Болельщик на диване» скрежещет зубами, зарекается «смотреть хотя бы один матч», и рассуждает о девальвации турнира. Мне кажется, это в корне неправильно.

В спорте крики «все пропало» и «так неинтересно» начинаются всякий раз, когда вводятся какие-то ограничения или заканчивается определенный период стабильности, и начинаются реформы. Поклонники ралли лили слезы реками, когда из-за своих безумных скоростей и огромной опасности (смерть стала обыденным явлением) были запрещены легендарные в 80-е прототипы «группы В». Вместо них на свет появились автомобили классаWRC, и уже спустя десятилетие обогнали предшественников по скорости. Однако производители стали не выдерживать финансовой нагрузки, и вскоре, сопровождаемые очередными потоками слез, ушли в историю и они. Мир не перевернулся, спорт не умер. Не грозит это и хоккею.

Решение НХЛ было предсказуемо еще в тот самый момент, когда на свет появился Кубок мира. Нет смысла его обсуждать. Но хоккей - не теннис и не бокс. Это командный вид спорта, и формат соревнования «без самых лучших» во многом позволит прояснить именно уровень развития этого спорта в разных странах. Понять состояние не вершины айсберга (что, кстати, только на пользу сборной России), а его подводной, невидимой части.

Олимпиада-2018 поставит перед ведущими хоккейными державами (а их все же сильно меньше, чем в футболе или баскетболе, так что на глобальную проблема не тянет) абсолютно новые задачи. Ценность трофея не позволяет относиться к процессу как к рядовому выступлению на чемпионате мира. Особенно это касается как раз России, чья подготовка к турниру будет беспрецедентной. Чуть ли не все кандидаты в сборную собраны сейчас в двух армейских клубах, главный тренер одного из них является помощником у другого в сборной. Не рискуя ошибиться - можно сказать, что под Олимпиаду «заточена» вся жизнь хоккейной России, в том числе и ее лиги, в которой выступают представители еще шести стран. Бесспорно, это «проект века», и от результата на Олимпиаде будет зависеть очень многое в развитии игры в России.

Другие страны относятся к происходящему гораздо проще: никто не собирает дрим-тим для сборной в клубах, не готовит в них связки для сборной. Шведы даже наплевали на возможность попробовать собрать команду из выступающих в Европе и привезли на чемпионат мира сборную на базе НХЛ, чтобы его выиграть. Практически все будут комплектоваться на базе своих национальных чемпионатов, хотя и в КХЛ сконцентрировано немало сильных исполнителей. Формально чуть проще будет Финляндии, которая представлена в КХЛ целым клубом, но совсем не факт, что большинство в сборной составят игроки «Йокерита».

Интересная и совсем новая задача стоит перед Канадой и США. Пожалуй, никогда им не приходилось проводить столь масштабную «инвентаризацию» игроков в европейских чемпионатах. Американцы, не исключено, будут привлекать в сборную студентов - их «европейский легион» намного меньше.

Все это обещает быть крайне увлекательным и - главное - неповторимым приключением. Судя по всему, в Пекин-2022 НХЛ снова поедет.

И мне кажется, для любящих именно спорт, а не только блеск звезд и громкие имена - напротив, олимпийский турнир будет очень любопытен. Уж тем более - для российских болельщиков. Даст ли результат фактически признанный доктриной лозунг «все для победы»?

Не уверен, кстати, что Россия - главный фаворит. Пожалуй, учитывая все обстоятельства им стоит считать Финляндию. Но это уже тема другого разговора.


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