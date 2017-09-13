Судейство, терпение, пресность – три слагаемых успеха ЦСКА в матче с «Бенфикой»

Главный судья матча Ундиано Мальенко Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА идеально стартовал в Лиге чемпионов в матче с грозным соперником. Но и без чудес в матче не обошлось. Когда играешь больше «вопреки» - и не такое случается. Немного сдержанный взгляд на победу армейцев в Португалии предлагает один из слушателей Школы спортивного журналиста «Советского спорта».

Судейство

В матчах главного турнира Старого Света российским командам больше не везло с судейством, чем этого бы хотелось. И так грозные соперники попадаются в Лиге чемпионов, так еще и с судьями часто бороться приходилось, а уж потом с оппонентом на поле. И видимо, именно в этот день испанский судья решил воздать за несправедливость одной российской команде. Да сделать это еще и на поле соперника россиян. Сказка, да и только. И пенальти ставил, и желтых не жалел за симуляцию нарушений португальцам, и игнорировал возможность поставить на точку в сторону армейцев. А уж один Оланаре так часто хватал руками мяч, что можно было увидеть перед собой как минимум карточку желтого цвета. В матче было столько судейских концертов, что сама игра иной раз отходила на второй план. При этом надо отдать должное арбитру матча в принятии решений: если и свистел, то делал это, ничуть не сомневаясь в правильности или неправильности своих действий. Стиль, который не у каждого имеется сегодня, что уж говорить. Только, к сожалению, футбол – это не только игра одного судьи на публику, но и 22-х игроков, пашущих на поле.

Терпение

А пахать приходилось изрядно в этом матче одному ЦСКА. Расстановка армейцев особо на другие мысли и не наводила: 3-5-2 уже являются стандартной схемой Гончаренко. Хотя в этой игре она все-таки больше была похожа на 5-3-2, а иной раз была схема «все защищаются, только Оланаре пытается выбежать хоть куда-нибудь». И эта формула еще слишком мягко описывает игру фактурного форварда ЦСКА. Вышедший во втором тайме Жамалетдинов показывает своей игрой, кто больше достоин называться форвардом в стане армейцев. При этом не только голом, а умением цепляться за мяч, пониманием игры и точными пасами в сторону партнеров. Удивление да и только: почему столько доверяют времени Оланаре на поле, который практически ничего не показывает, а иной раз и портит игру. Где надо отдать пас, он шел в обводку и терял мяч. А последнего так не хватало в игре российского клуба. Мяча в своих ногах они практически не ощущали, так как все время стояли в обороне и терпели.

Терпели как бы не пропустить гол, и может быть сыграть на ноль – в итоге отнюдь не самый плохой результат в первом матче Лиги чемпионов, да еще и выездном. И даже когда пропустили мяч в свои ворота, армейцы не бросились сломя голову забивать, а снова терпели в обороне, изредка проводя свои атаки во втором тайме. Но тут и взял в свои руки его величество случай, а по совместительству - арбитр встречи. Пенальти был формальным поводом добавить огня в матче. Ничья 1:1 - и снова хороший результат, на фоне подавляющей игры лиссабонского клуба. И в самый, казалось бы, неподходящий момент для португальцев, «Бенфика» буквально на пару минут посыпалась и получила необязательный для себя гол, решивший в итоге, как завершится матч. А ЦСКА дотерпел до конца, не позволив забить в концовке встречи.

Пресность

Но не позволить забить - это еще громко сказано в этот вечер. Португальцев вроде называют европейскими бразильцами. И тут надо было ожидать сумасшедшей техники, вереницы голов, ярких эмоций и много чего еще - ведь играют бразильцы. А уж если вас называют европейскими аналогами кудесников мяча, то надо соответствовать реноме. А вышло совсем наоборот. Донельзя скучно. Игроки португальской команды весь матч соревновались в умении показать, сколько они сделают пасов поперек поля. Такое ощущение, что в этом была задумка тренера. Забрать мяч и не отдавать, тихонечко перекатывая мяч друг другу. Ведь если мяч у одной команды, то другая соответственно не забьет. Так-то оно так, но в свою очередь каким образом самим забивать? Да плюс и судья не всегда объективен. Тяжело - вот это слово подходит для описания игры португальцев. Им было тяжело забивать в матче. Вышли на расслабоне, мол и так закатим парочку голов. А не тут-то было: и соперник крепок в обороне, да еще и в футболе бывают чудеса под названием «пенальти» и неограненный алмаз по фамилии Жамалетдинов, оказавшийся в нужное время в нужном месте.

Была такая яркая фраза у бывшего наставника ЦСКА: «Вышли играть, как академики с тросточками», только в этом матче это применимо не к российской команде, а к ее сопернику. В футболе не играют пресные схемы перекатывания мяча по полю. Хотя техника у игроков «Бенфики» феноменальна, но этого порой недостаточно чтобы выиграть у крепкой по европейским меркам команды.

ЦСКА надо поздравить с хорошим стартом. Только вот часто ли будут попадаться такие испанские судьи, или надо уже что-то придумывать самим для дальнейшего выступления со знаком плюс? Возможно, один из выходов — это как раз-таки размен нападающих. Посмотрим, как будет в следующей игре.