Да будет Швед! Алексей Швед вывел сборную России в полуфинал!

Алексей Швед Фото: FIBA

Уступая по ходу матча 13 очков, команда России сумела сравнять счет и даже выйти в лидеры в четвертьфинале чемпионата Европы.

ИНТРИГА. ОСТАНОВИТЬ ПРОРЫВЫ ГРЕКОВ

- Здесь все играют жестко. Я тоже готов! - признавался накануне Швед.

Лидер российской сборной всегда охотно отвечает на вопросы. Только - немногословно. Все, что надо, Алексей предпочитает сказать на площадке. Перед четвертьфиналами он - лучший на турнире по очкам (23,7 в среднем за матч), третий - по результативным передачам (6,4). О чем и зачем еще его спрашивать?

- Удивила победа Греции над Литвой?

- Совсем не удивила. Здесь каждая команда может обыграть любую. А у греков - сильная сборная.

- Ждете каких-то сюрпризов?

- Мы давно знаем друг друга. И знаем, как с соперником бороться.

- При Костаса Миссасе Греция играет не в совсем типичный для себя баскетбол. В скоростной. С большим количеством быстрых прорывов, с передачами под кольцо на Бурусиса и Принтезиса. Это - одна из главных проблем, которые нам предстоит решить, - рассуждал Сергей Базаревич.

- Мы досконально изучили соперников. Представляем, как против них бороться. Греки действительно играют в быстрый баскетбол, их отрывы после подборов на своем щите или перехватов очень опасны. С другой стороны - они медленно возвращаются в защиту, на чем их можно ловить. Это сложно, но вполне возможно. Главное - сохранять концентрацию, - добавил форвард Семен Антонов.

- Спуску им точно не дадим. Жесткая будет игра? Скорее всего. Но мы готовы. Важно будет закрыть Костаса Слукаса, который всегда набирает много очков. И грамотно опекать Ника Калатеса - главного организатора нападения своей сборной. Про других тоже забывать не стоит. Но мы много времени уделили подготовке и анализу перед четвертьфиналом. Поверьте - никто не собирается останавливаться на достигнутом. Хотим пройти дальше. Хотим выиграть медаль! - подытожил капитан россиян Виталий Фридзон.

Внезапно - возможно, впервые по ходу турнира перед матчем с действительно сильным соперником (Бельгия и Великобритания на групповом этапе - не в счет), у болельщиков появилась уверенность - Россия будет фаворитом. Сербию, Турцию, даже Хорватию мы обыграли вопреки прогнозам большинства. А тут и букмекеры решили, что шансы россиян на полуфинал - выше.

Как же горько было бы в итоге ошибиться!

СЮЖЕТ. СКВОЗНЯКИ ПО-РУССКИ

Дружный хор нескольких десятков наших фанатов, добравшихся до крупнейшего города Турции, мгновенно тонет в оре сотен греков. Вот, кого тут - большинство! Зато за Россию переживает Дэвид Блатт. Вернулся на днях из Антальи, где проводила сбор его «Дарушафака». И не смог не прийти на матч своей бывшей команды - сидит теперь рядом с Андреем Кириленко. Обсуждает перипетии борьбы.

А они, прямо скажем, нерадужные. Особенно - поначалу. Слукас, забытый опекунами на периметре, открывает счет дальним броском. Добавляет из-под кольца Георгиос Принтезис. Россияне в первые минуты грузят передачами под щитом Мозгова, и Тимофей стабильно отправляет мяч в кольцо. Но постепенно греки перекрывают «воздух» в краске, а издали у подопечных Базаревича не летит. Вообще! Два попадания из 13 попыток за половину матча - катастрофа... Мажут Фридзон, Воронцевич, трижды промахивается Швед, не могут попасть Никита Курбанов и Дмитрий Хвостов. Мяч не то, что в корзину - порой до кольца не долетает. А греки, забирая подборы, тут же бегут в свои прорывы. Калатес, потеряв остатки шевелюры со времен выступлений за «Локо-Кубань», не утратил главного - способности раздавать передачи. Да и попадать не разучился. То сам со средней забьет, то Принтезиса или Папаниколау найдет под щитом. За пять минут до большого перерыва отрыв соперников становится угрожающим - 35:22. Понятно, почему так весело и задорно поют на трибунах фанаты из Греции. Понятно, из-за чего Базаревич вынужден брать второй тайм-аут...

К счастью - немного помогает. Команде удается успокоиться. Хвостов, Мозгов и Фридзон в грамотно разыгранных атаках набирают 6 очков подряд, Курбанов ворует мяч у Калатеса, появляется на площадке отдохнувший Швед, стягивая на себя защиту соперников. Итог первой половины - всего «минус 6» (31:37). «Всего» - потому что по такой игре и с таким процентом попадания дальних бросков все могло быть гораздо хуже.

РАЗВЯЗКА. СО СКОРОСТЬЮ ШВЕДА!

И пусть третья четверть начинается с двух трешек Принтезиса, а разница опять становится двузначной (49:39 в пользу Греции), это ни о чем не говорит. Просыпается у россиян характер. Просыпается Швед! Загораются глаза огнем у игроков нашей команды.

Стихают на трибунах болельщики Греции...

Алексей забивает в проходе с фолом. Делает перехват. Находит пасом на дуге Воронцевича - и тот попадает очень важную треху. Три фола и 6 потерь за половину в исполнении Шведа? Это уже не важно. Теперь он забивает издали, копит передачи. Его не могут закрыть.

И Алексей сравнивает счет - 51:51 за 15 секунд до конца третьей четверти!

Пусть Бурсусис в заключительной атаке с сиреной кладет мяч в кольцо, всем понятно - борьба начинается заново. И последняя десятиминутка все чаще дает повод улыбнуться Дэвиду Блатту. Как ни крути, мы ведь знаем, за кого он болеет!

Опять две точные атаки Шведа. Опять перехват. Опять скидка на Мозгова под кольцо, которого там попросту забыли греки (так плотно пытались закрыть лидера нашей сборной) - на табло 67:59. Уже - в пользу России!

Подопечные Миссаса выдыхаются. Мощным, фактурным Принтезису с Бурусисом уже не хватает ни скорости, ни легкости. Слукас как не был заметен в начале, так остается в тени и теперь. Только Калатес как-то старается тащить за собой всю команду, но на одном Нике далеко не уедешь. Россияне же берегут преимущество. Не торопятся, действуют надежно, страхуют друг друга на подборах. Ловят соперников на перехватах. Жаль - попадают не всегда. Даже Швед ошибается со штрафной линии. Устает. Уходит на лавку...

И без своего лидера Россия подпускает соперников слишком близко!

За минуту до финальной сирены - 68:66. Только что дважды промазал Фридзон, не забил из-под кольца Мозгов, не выпутался в сложной ситуации Воронцевич. Страшно!

Но попадает в важной атаке Хвостов. И не забивает Бурусис. Тимофей офорвляет дабл-дабл (забирает уже 11 подбор), а все тот же Хвостов вынуждает сфолить Слукаса. Пусть кладет один штрафной из двух, это все равно плюс 5 - 71:66. За 18 секунд до конца!

Калатес дарит надежду грекам быстрой и точной трешкой. Но только - надежду. Тактические фолы соперников лишь откладывают для них неизбежное. Наша сборная прошла слишком большой путь. Слишком много сил потратила, чтобы так просто уступить этот матч.

Блатт может гордиться такой командой России. Мы все ей можем гордиться!