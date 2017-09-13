Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Греция69 : 74Россия
Футбол  Марибор0 : 0Спартак
Футбол  Фейеноорд0 : 1Манчестер Сити
Футбол  Фулхэм0 : 0Халл Сити
Футбол  Ливерпуль0 : 1Севилья
Футбол  Шахтер0 : 0Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Перез и Шахов травмированы, в составе Jорков. Как «Зенит» видят соперники по ЛЕ

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Перез и Шахов травмированы, в составе Jорков. Как «Зенит» видят соперники по ЛЕ
Фото: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед игрой с «Вардаром» говорил о безголевой серии команды и возможных трудностях в игре.

Македонский язык состоит в основном из кириллицы, поэтому может показаться, что понять его русскому человеку легко. Когда пресс-конференция «Зенита» началась, македонский спортивный портал Sportski.mk опубликовал цитаты главного тренера «Зенита» и игрока. Тут-то и началось самое веселое: понять, кто из футболистов выступал перед прессой, оказалось сложно.  

Некто Александар Јорков дал короткий комментарий по игре. 

– Во натпреварот против Вардар влегуваме со голема доза на сериозност, ја анализиравме играта и пред нас имаме одличен тим. По повредата успеав да се рехабилитирам и да се вратам на теренот.

Jорков – это Жирков? Но почему тогда Александр? Помогло фото – там был Александр Ерохин. И сказал он следующее:

– Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча «Фенербахче». Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата. С физическим состоянием у нас все хорошо. Было достаточно времени между матчами. Матч через три дня на четвертый – нормальный график. Надеемся подготовиться к игре с «Вардаром» тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть.

Роберто Манчини: Две нулевых ничьи подряд – не проблема

Написание имени итальянского главного тренера «Зенита» оказалось таким же как в русском языке, но загадки состава продолжились.

– Сите играчи се подготвени за утрешниот натпревар освен Перез и Шахов, кои се повредени, – начал Манчини. 

Кто травмирован? Перез и Шахов? Загадка попроще – отсутствие Шатова и Паредеса заметили все. Но шутки закончились: дальше уже, конечно, по-русски.

– Все игроки, которые приехали, готовы сыграть и находятся в отличном состоянии. Шатов и Паредес травмированы. Надеемся, они оба восстановятся к следующему понедельнику. Все остальные остались тренироваться в Петербурге, поскольку заявка на Лигу Европы не такая большая.

О «Вардаре»

– Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового этапа, особенный первый, даются нелегко. Трудно сравнивать «Вардар» с кем-то из российского чемпионата. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках. 

О двух нулевых ничьих подряд

– Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия. Что касается предыдущих игр, то перед «Ростовом» мы провели очень изнурительный матч с «Утрехтом», а перед «Динамо» ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны.

О целях «Зенита»

– Единственная амбиция, которая у нас есть, думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Ерохин: «Зениту» будет противостоять команда, которая забила 4 гола «Фенербахче»Хавбек «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий перед матчем против «Вардара» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.Дмитрий Булыкин: Против «Копенгагена» шансы у «Локомотива» неплохиеСоветник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин – о предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена».Александр Ерохин: К «Вардару» относимся серьезноПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от встречи с «Вардаром» в первом туре группового этапа Лиги Европы.Роберто Манчини: Паредес и Шатов травмированыГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара».Корян, Ротенберг и Эдер полетели с «Локомотивом» на матч с «Копенгагеном»«Локомотив» прибыл в Данию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном».
Главные новости
Футбол
«Марибор» – «Спартак» (0:0). Онлайн
Футбол
«Шахтер» – «Наполи». Онлайн
Футбол
«Ливерпуль» – «Севилья». Онлайн
Баскетбол
Сборная России обыграла Грецию в четвертьфинале Евробаскета
Хоккей
СКА разгромил «Автомобилист». Ковальчук, Гусев и Барабанов сделали по дублю
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Металлург», дважды уступая по ходу встречи
Футбол
Георгий Черданцев: Мне полночи снился Месси. Настолько реалистично, как в кино
Олимпиада
Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже, Лос-Анджелес примет Игры-2028
Футбол
Дмитрий Булыкин: Против «Копенгагена» шансы у «Локомотива» неплохие
Футбол
Читатели «Советского спорта» считают, что «Спартак» победит «Марибор» в 1-2 мяча
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости