Перез и Шахов травмированы, в составе Jорков. Как «Зенит» видят соперники по ЛЕ
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед игрой с «Вардаром» говорил о безголевой серии команды и возможных трудностях в игре.
Македонский язык состоит в основном из кириллицы, поэтому
может показаться, что понять его русскому человеку легко. Когда пресс-конференция «Зенита» началась,
македонский спортивный портал Sportski.mk опубликовал цитаты главного тренера «Зенита» и игрока. Тут-то
и началось самое веселое: понять, кто из футболистов выступал перед прессой, оказалось сложно.
Некто Александар Јорков дал короткий комментарий по игре.
– Во натпреварот против Вардар влегуваме со голема доза на
сериозност, ја анализиравме играта и пред нас имаме одличен тим. По повредата
успеав да се рехабилитирам и да се вратам на теренот.
Jорков
– это Жирков? Но почему тогда Александр? Помогло фото – там был Александр
Ерохин. И сказал он следующее:
– Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча «Фенербахче». Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата. С физическим состоянием у нас все хорошо. Было достаточно времени между матчами. Матч через три дня на четвертый – нормальный график. Надеемся подготовиться к игре с «Вардаром» тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть.
Роберто Манчини: Две нулевых ничьи подряд – не проблема
Написание имени итальянского главного тренера «Зенита» оказалось таким же как в русском языке, но загадки состава продолжились.
– Сите играчи се подготвени за утрешниот натпревар освен Перез и Шахов, кои се повредени, – начал
Манчини.
Кто травмирован? Перез и Шахов? Загадка попроще – отсутствие Шатова и
Паредеса заметили все. Но шутки закончились: дальше уже, конечно, по-русски.
– Все игроки, которые приехали, готовы сыграть и находятся в
отличном состоянии. Шатов и Паредес травмированы. Надеемся, они оба восстановятся
к следующему понедельнику. Все остальные остались тренироваться в Петербурге,
поскольку заявка на Лигу Европы не такая большая.
О «Вардаре»
– Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи
группового этапа, особенный первый, даются нелегко. Трудно сравнивать «Вардар»
с кем-то из российского чемпионата. Это крепко сбитая, хорошо организованная
команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на
контратаках.
О двух нулевых ничьих подряд
– Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что
ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один
гол, нужно приложить колоссальные усилия. Что касается предыдущих игр, то перед
«Ростовом» мы провели очень изнурительный матч с «Утрехтом», а перед «Динамо»
ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны.
О целях «Зенита»
– Единственная амбиция, которая у нас есть, думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке.