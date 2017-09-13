Перез и Шахов травмированы, в составе Jорков. Как «Зенит» видят соперники по ЛЕ

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед игрой с «Вардаром» говорил о безголевой серии команды и возможных трудностях в игре.

Македонский язык состоит в основном из кириллицы, поэтому может показаться, что понять его русскому человеку легко. Когда пресс-конференция «Зенита» началась, македонский спортивный портал Sportski.mk опубликовал цитаты главного тренера «Зенита» и игрока. Тут-то и началось самое веселое: понять, кто из футболистов выступал перед прессой, оказалось сложно.

Некто Александар Јорков дал короткий комментарий по игре.

– Во натпреварот против Вардар влегуваме со голема доза на сериозност, ја анализиравме играта и пред нас имаме одличен тим. По повредата успеав да се рехабилитирам и да се вратам на теренот.

Jорков – это Жирков? Но почему тогда Александр? Помогло фото – там был Александр Ерохин. И сказал он следующее:

– Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча «Фенербахче». Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата. С физическим состоянием у нас все хорошо. Было достаточно времени между матчами. Матч через три дня на четвертый – нормальный график. Надеемся подготовиться к игре с «Вардаром» тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть.

Роберто Манчини: Две нулевых ничьи подряд – не проблема

Написание имени итальянского главного тренера «Зенита» оказалось таким же как в русском языке, но загадки состава продолжились.

– Сите играчи се подготвени за утрешниот натпревар освен Перез и Шахов, кои се повредени, – начал Манчини.

Кто травмирован? Перез и Шахов? Загадка попроще – отсутствие Шатова и Паредеса заметили все. Но шутки закончились: дальше уже, конечно, по-русски.

– Все игроки, которые приехали, готовы сыграть и находятся в отличном состоянии. Шатов и Паредес травмированы. Надеемся, они оба восстановятся к следующему понедельнику. Все остальные остались тренироваться в Петербурге, поскольку заявка на Лигу Европы не такая большая.

О «Вардаре»

– Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового этапа, особенный первый, даются нелегко. Трудно сравнивать «Вардар» с кем-то из российского чемпионата. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках.



О двух нулевых ничьих подряд

– Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия. Что касается предыдущих игр, то перед «Ростовом» мы провели очень изнурительный матч с «Утрехтом», а перед «Динамо» ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны.



О целях «Зенита»

– Единственная амбиция, которая у нас есть, думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке.