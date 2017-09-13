Марибор: хроника фанатского беспредела
Информация о массовых столкновения с полицией поступает в эти минуты из словенского Марибора. Разговоры о спартаковских «ультрас» не подтвердились. Похоже, что беспредельничают болельщики хозяев поля.
Первые массовые столкновения с полицией произошли примерно за два часа до стартового свистка неподалеку от стадиона.
13 сентября 2017 г.
В побоище с дымовыми шашками возле стадиона «Людски врт», где матч стартует в 21:45, приняли участие около 100 местных ультрас. При этом легко убедиться, что полиция практически не церемонилась и действовала предельно решительно и жестко. Как отмечают очевидцы, был распылен слезоточивый газ. Полицейские активно пустили в ход дубинки.
Часть фанатов не только отметилась пиротехникой, но и вступила с полицейскими в рукопашный бой.
Поступала информация о том, что дрались болельщики обеих команд, а полиция вынуждена была вступить в эти столкновения и начать их разнимать, но пока подтверждения этому нет.
Сведений о пострадавших болельщиках «Спартака» у нас на данный момент нет.
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Матч
Состав
Марибор: Ханданович, Райчевич, Вилер, Шулер, Милец, Богар, Врховец, Ахмеди, Кабха, Байде, Таварес
Спартак: Ребров, Боккетти, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Фернандо, Глушаков, Промес, Пашалич, Адриано
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция