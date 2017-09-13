Марибор: хроника фанатского беспредела

Информация о массовых столкновения с полицией поступает в эти минуты из словенского Марибора. Разговоры о спартаковских «ультрас» не подтвердились. Похоже, что беспредельничают болельщики хозяев поля.

Первые массовые столкновения с полицией произошли примерно за два часа до стартового свистка неподалеку от стадиона.

В побоище с дымовыми шашками возле стадиона «Людски врт», где матч стартует в 21:45, приняли участие около 100 местных ультрас. При этом легко убедиться, что полиция практически не церемонилась и действовала предельно решительно и жестко. Как отмечают очевидцы, был распылен слезоточивый газ. Полицейские активно пустили в ход дубинки.

Часть фанатов не только отметилась пиротехникой, но и вступила с полицейскими в рукопашный бой.

Поступала информация о том, что дрались болельщики обеих команд, а полиция вынуждена была вступить в эти столкновения и начать их разнимать, но пока подтверждения этому нет.

Сведений о пострадавших болельщиках «Спартака» у нас на данный момент нет.

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