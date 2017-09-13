Владимир Гомельский: Россия сильнее характером, а наш тренер лучше греческого

Сборная России после победы в четвертьфинале над Грецией Фото: FIBA

Комментатор Владимир Гомельский – о победе сборной России над Грецией (74:69) на Евробаскете-2017.

После первой половины в нашу победу почти не верилось и даже после после третьей четверти казалось, что выигрывать нашим нечем. Но наш характер сделал свое дело. Этот матч отличная иллюстрация, когда характер бьет класс. И отметил бы замечательное руководство командой нашим главным тренером. Базаревич своими заменами и вовремя взятыми тайм-аутами здорово управлял командой в отличие от своего греческого оппонента. Например, ответил бы отдельно замены, когда вместо Шведа выходил Кулагин-старший и просто здорово сыграл.

Теперь поподробнее про матч. Сборная Греции выбрала прекрасный план на игру. В первой половине защита Калатеса против Шведа работала. Он стал первым баскетболистом, который на этом чемпионате подобрал ключи к Шведу. После второй четверти Алексей набрал всего 4 очка. И это заслуга Калатеса, но эта опека отняла у него слишком много сил. Во второй половине Швед понял, что надо чаще идти в проход и стал это делать. А когда его там били, то судьи свистели фолы. В результате Алексей набрал огромное количество очков с линии штрафных.

Несколько раз греки пытались держать Алексея вдвоем, пытались помочь Калатесу, и тогда у греков получалась дырка на трехочковой зоне, что им не свойственно.

Хотел бы подчеркнуть, что греки устали в конце не из-за того, что у них более возрастная команда, а по той причине, что наши их просто вымотали. Поэтому усталость ветеранов Бурусиса, Принтезиса и Калатеса сказалась. А равноценной замены этим трем лидерам у соперников не нашлось.

Назову три компонента победы сборной России: наши лучше готовы физически, сильнее характером и наш тренер лучше своего оппонента.

КАК ЭТО БЫЛО

Баскетболисты сборной России в четвертьфинале Евробаскета-2017 обыграли команду Греции со счетом 74:69 (17:24, 14:13, 20:16, 23:16).

Самым результативным игроком встречи стал россиянин Алексей Швед, в его активе 26 очков, 4 подбора и 5 передач. У Тимофея Мозгова – 15 очков и 10 подборов.

В полуфинале турнира подопечные Сергея Базаревича сыграют с победителем пары Италия – Сербия, матч которых состоится сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.

СТАТИСТИКА

Евробаскет-2017. Четвертьфинал

Греция – Россия - 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)

Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10).

Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11).