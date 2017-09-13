Таможня, дай добро! Несмешной анекдот про легионеров московского «Динамо»

Динамовцы уступили в столице третий матч кряду. На этот раз «Трактору» - 1:4. Не пора ли вводить в состав свежие силы?

Обе команды были перед этим поединком немного на взводе. Обеим надо было реабилитироваться перед своими болельщиками.

Динамовцы впервые в чемпионате потерпели два поражения кряду и оба в Москве. И пусть соперники были весьма солидные – ЦСКА и «Магнитка» - продлять неудачную серию бело-голубым, естественно, не хотелось. Тем более, что в обоих поединках они вели равную борьбу и были вправе рассчитывать на очки.

Ну а «Трактор» прибыл в столицу России из Минска, где неожиданно уступил 0:3. Хотя в двух предыдущих поединках челябинцы забрасывали по четыре шайбы в игровое время и никаких проблем с реализацией не испытывали. И в Москве им быстро удалось показать, что «сухое» поражение – не более, чем случайность.

САЛМИНЕН В ЗАПАСЕ

Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев пошел перед этим матчем на риск, перекроив два звена и рокирнув Даниила Тарасова с Артемом Подшендяловым. А ударной тройкой оказались силовики –Никита Комаров, Дмитрий Казионов и Евгений Артюхин.

Риск в итоге не оправдался. Но сами перестановки показали, что «Динамо» по-прежнему испытывает проблемы в атаке. И есть в этом одна несуразность. Потому что в составе бело-голубых уже не первую неделю тренируется Сакари Салминен. Опытный финн, ранее выступавший в КХЛ за «Йокерит» и «Торпедо» рвется в бой. И на тренировках, как рассказывают, уже чудеса показывает.

Но заявить его на матч «Динамо» не может потому что у форварда нет… рабочей визы! Естественно, все документы для ее получения клуб уже давно подал куда следует. И с одной стороны даже хорошо, что руководство бело-голубых все делает по закону, и Салминен ожидает визы в очереди с другими гастарбайтерами, желающими трудоустроиться в Москве.

Но может в КХЛ или хотя бы среди болельщиков «Динамо» найдется специалист, который подскажет – как ускорить этот процесс? А то ведь просто анекдот какой-то! Смешной для соперников. Но наверняка не слишком смешной для тренеров бело-голубых.

ЕРЕМЕНКО В ГНЕВЕ

… Хозяева полностью уступили первый период, пропустив в его середине две шайбы за 42 секунды! Причем, можно сказать, что оба гола гости забили в большинстве. Потому что первая шайба влетела в ворота Александра Еременко в сочетании «4 на 4», когда выскочивший из штрафного бокса Юусо Хиетанен еще не успел вступить в игру. Через пол минуты у уральцев на площадку вышел пятый полевой игрок. И в большинстве они вновь дожали москвичей.

Первый гол на счету лучшего бомбардира челябинцев Пола Щехуры. А вот вторым в этом матче отличился новичок «Трактора» Рихард Гюнге, за обмен которого на Жильбера Брюле главному тренеру уральцев Анвару Гатиятулину перед матчем чуть ли не оправдываться пришлось, объясняя, что крайний забивной форвард его команде сейчас нужнее.

Ну а в начале второго периода Еременко совершенно справедливо костерил защиту «Динамо» после того, как его «расстреляли» с пятачка. А кто выложил изумительный пас из-за ворот на ИгоряПолыгалова?! Самый молодой игрок в этом матче, 17-летний «тракторист» Виталий Кравцов. С таким масочником челябинцев можно только поздравить!

Как показывает статистика этого сезона, «Трактор» очень часто проигрывает третий период. Вот и москвичам удалось в нем сократить разрыв в счете.

Арбитры долго смотрели видеоповтор, поскольку Владимир Брюквин высоко махнул клюшкой перед воротами за мгновение перед голом. Но на повторе было четко видно, что динамовец шайбу не задел. И через пару минут рефери уверенно показал на центр.

Этот гол вернул было матчу интригу и подарил болельщикам «Динамо» надежду. Концовка встречи вообще вышла очень напряженной. Поскольку за три минуты до финальной сирены хозяева вновь оказались в большинстве и тут же заменили голкипера на шестого полевого игрока.

Шанс забить у бело-голубых в этот момент был. И даже не один. Но в итоге шайба влетела в их пустые ворота. Причем, гол записал на себя Александр Рыбаков, в прошлом сезоне еще сражавшийся за московский клуб.

«Динамо» срочно нужно усиление в атаке. Даешь, рабочую визу для легионеров!



