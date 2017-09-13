Греко-русская борьба. Лев Тигай - о победе России над Грецией

По ходу четвертьфинального матча с греками сборная России проигрывала 13 очков, но переломила ход поединка и победила - 74:69!

ШВЕД НА СКАМЕЙКЕ - ЗАБЬЕТ ХВОСТОВ



Когда пошла последняя минута, преимущество нашей команды было чисто символическим - 68:66. Этот счет словно застыл на табло: соперники как раз обменялись несколькими безрезультатными атаками.

Россияне владели мячом. Наш разыгрывающий посмотрел на секундомер, дождался заслона на вершине трехочковой дуги, обогнул этот заслон, ворвался на линию штрафного броска - и хладнокровным «выстрелом» в прыжке отправил мяч в сетку греческой корзины. Если не решающий мяч, то ключевой - безусловно.

Этим разыгрывающим был не Алексей Швед, а Дмитрий Хвостов. Более того: Швед в этот момент сидел на скамейке! Не из-за перебора фолов, а из-за того, что в середине четвертой четверти выдал серию из потерь и поспешных промахов - причем уже не первую в матче. И его заменили.

А сборная России - все равно выиграла!

КАК НАШ ЛИДЕР БОРОЛСЯ САМ С СОБОЙ

Как уже много раз было сказано-написано перед игрой, ждать легкой прогулки от греков не приходилось. Эта команда - из тех, что не сдается практически никогда. Опытнейшая основная пятерка Калатес-Слукас-Папаниколау-Принтезис-Буруссис в первой половине затерроризировала нашу оборону быстрыми контратаками, за которыми российская защита никак не поспевала. К тому же у наших не шли дальние броски: лишь 2 из 13 до большого перерыва.

Швед? У него тоже «не полетело», он долго терпел, играл на партнеров, но в середине второй четверти все-таки психанул: совершил одну за другой три потери и отправился в запас. Это был самый тревожный момент, преимущество сборной Греции стало наиболее угрожающим - 35:22…

У наших с характером тоже все в порядке! Очень кстати активизировался Фридзон, который, наряду с Воронцевичем, стал не столь заметным, но очень важным слагаемым этой победы. И досрочного блиц-крига, как в 1/8 финала с Литвой, у греков не получилось.

Во второй половине сборная России стала все больше и больше походить на саму себя настоящую. Швед наконец-то начал забивать (13 очков в третьей четверти). Защита наконец-то начала «душить». Хотя все это менялось не сразу, а как-то постепенно. Что ж, на то они и греки, чтобы их «пересиливать». И за 0.26 до последнего перерыва Швед превратил собственный перехват в результативную контратаку - 51:51, мы их все-таки догнали!

ЭЙ, ЕВРОПА, МЫ ВЕРНУЛИСЬ!

Пошли «качели». А за 6.30 до конца Швед совершенно по-гречески перехитрил Калатеса заодно с судьей: уже фактически потеряв мяч (точнее, упустив его обратно на свою половину площадки, что при повторном касании означало бы «зону») вовремя подставился под грека и так красиво «нарисовал» фол (на самом деле весьма сомнительный), что арбитр купился. Два точных штрафных, 65:59 - и Швед между делом вернул себе лидерство в списке лучших снайперов чемпионата, обойдя уже отправившегося домой немца Шредера. Теперь у нашего лидера - ровно 24 очка в среднем за матч.

Вскоре сборная России добилась и разницы «+7». Но против греков и при пяти с лишним минутах до финального свистка этого явно мало. Плюс, как уже было сказано выше, опять начал «чудить» Швед. Что ж, и забивать, и дирижировать партнерами на таком уровне - задачка не из простых. Как с хорватами в 1/8 каждый день не получится.

А сборная в концовке выстояла и без Шведа. Хвостов попал, Мозгов (которого по ходу игры тренер Сергей Базаревич довольно долго «мариновал» на скамейке) снял весь щит, и Фридзон добил соперника штрафными. Есть полуфинал чемпионата Европы!

До этой стадии сборная не доходила с 2011 года. Впрочем, она и до 1/4 не добилась те же шесть лет, и вообще из группы все это время носа не показывала. А теперь - в четверке лучших команд континента. Эй, Старый Свет: Россия вернулась!

Приятнее всего было наблюдать за греками в конце матча. За этими еле дышавшими, лоснящимися от густого пота «зубрами», которые гордятся тем, что их мало просто обыграть, а надо непременно замучить - и которых сегодня именно замучили. Баскетбольный плей-офф - это прежде всего борьба. В данном случае - греко-русская.

Матч Сербия – Италия состоится сегодня вечером. Его победитель в 1/2 финала сыграет с россиянами 15 сентября. Другой полуфинал Испания – Словения пройдет 14 сентября, матч за 3-е место и финал – 17-го.