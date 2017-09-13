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«Мы перед раскаткой договорились!» Как Знарок-ученик обыграл Крикунова-учителя

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Мы перед раскаткой договорились!» Как Знарок-ученик обыграл Крикунова-учителя
Фото: ХК СКА

Олег Знарок благодарил Владимира Крикунова, Владимир Крикунов хвалил Олега Знарка, а Илья Ковальчук рассказал, как СКА планирует победы.

Олег Знарок: Знали, что два года не выигрывали у «Автомобилиста»

– Хорошая игра была. Знали, что за два года не обыгрывали ни разу «Автомобилист» – это держало в каких-то рамках. 

– В прошлом сезоне «Автомобилист» обыграл вас 2:1. Вы говорили, что единственный плюс этого поражения в том, что вы проиграли своему учителю. Сегодня вы учителя превзошли. Добавляет ли это эмоций?
– Мы уже перед раскаткой поговорили, обсудили все, договорились, – рассмеялся Знарок.  

– Как объясните хоккейное долголетие Владимира Васильевича? 
– У нас немного осталось великих тренеров, – в этот момент Знарок предельно серьезен. – Владимир Васильевич помогал мне в сборной Латвии, я многому у него научился. Немного таких осталось – с опытом, профессионализмом.

Владимир Крикунов: Забили, когда игра уже кончилась

– Мы предупреждали игроков, чтобы играли поаккуратнее, не удалялись. Но в самом начале схватили удаления, пропустили голы. Потом уже и не верили, что можем что-то исправить, пустили игру на самотек. Были моменты, но ничего не смогли забить. Забили, когда игра уже закончилась.

– Вы оставили в запасе 6 игроков основы. Почему?
– У нас идут замены этих игроков. Мы не играем постоянно одними и теми же игроками.

– Вы такой же трюк провернули и год назад - тогда 4 основных игрока остались вне заявки. Почему в матчах СКА?
– Почему? Потому что подошла очередь этих ребят отдыхать. Впереди у нас две динамовских команды. Там эти ребята будут играть.

– Почему у команды Знарка выдался такой хороший старт? 
– У него хороший состав, с такой командой не может быть плохого старта.

– Год назад Устинский сыграл на кураже. Не жалете, что отдали его в ВХЛ? 
– Мы специально это сделали. Молодой парень без игровой практики бы сидел, мы бы в будущем его потеряли. Мы рассчитываем на него. Он будет у нас, он в нашей команде высшей лиги.

Илья Ковальчук: Наше звено хорошо сыграло!

– Мы знали и Олег Валерьевич нас перед игрой предупредил, что «Автомобилист» – хорошая команда. Мы два года им на выезде и дома проигрываем, рады победить. Настраивать никого не надо было. 

– Заметили, что 6 игроков основы не было у «Автомобилиста»?
– Мне надо за своей командой следить – кто у нас в основе, а кто нет. Там, наверное, ротация, как и в остальных командах.

– На удержание играли в третьем периоде?
– Нет, старались еще забить. Как можно при такой поддержке играть на удержание. У нас даже в мыслях такого нет. К сожалению, третий период проиграли, завтра разберем и будем готовиться к «Магнитке».

– Сразу три игрока могли сделать хет-трик. Это мешало?
– Да нет, наоборот хорошо. У Барабанова было пару моментов в третьем периоде. Звено у нас хорошо сыграло.

– 10 побед подряд. Вас кто-нибудь остановит?
– Мы берем одну игру и готовимся к ней. Мы не думаем на неделю, на месяц, на год вперед. Наша задача – выигрывать в каждой игре.

– Следующий матч с «Металлургом». Следили за ними?
– Что за ними следить? Они одни из топовых команд в лиге. Все помнят прошлогодний финал, будет ажиотаж. У нас задача победить

– Олег Знарок советовал командам проще настраиваться на СКА, чтобы не проигрывать следующие матчи. Что думаете об этом?
– Я не слышал, что Олег Валерьевич кому советует, но он взрослый человек и, думаю, имеет право кому-то что-то посоветовать

– Вы в последнее время стали активно стали вести инстаграм. Вот вчера в комментариях у Малкина троллили Кессела. 
– (смеется) Просто друг друга подтруниваем. В этом нет ничего такого. 

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