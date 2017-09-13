«Мы перед раскаткой договорились!» Как Знарок-ученик обыграл Крикунова-учителя
Олег Знарок благодарил Владимира Крикунова, Владимир Крикунов хвалил Олега Знарка, а Илья Ковальчук рассказал, как СКА планирует победы.
Олег Знарок: Знали, что два года не выигрывали у «Автомобилиста»
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Хорошая игра была. Знали, что за два года не обыгрывали ни разу «Автомобилист» –
это держало в каких-то рамках.
– В прошлом сезоне
«Автомобилист» обыграл вас 2:1. Вы говорили, что единственный плюс этого
поражения в том, что вы проиграли своему учителю. Сегодня вы учителя превзошли. Добавляет ли это эмоций?
– Мы уже перед раскаткой поговорили, обсудили все, договорились, – рассмеялся Знарок.
– Как объясните хоккейное долголетие Владимира Васильевича?
– У нас немного осталось великих тренеров, – в этот момент Знарок предельно серьезен. – Владимир Васильевич помогал мне в сборной Латвии, я многому у него научился. Немного таких осталось – с опытом, профессионализмом.
Владимир Крикунов: Забили, когда игра уже кончилась
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Мы предупреждали игроков, чтобы играли поаккуратнее, не удалялись. Но в самом
начале схватили удаления, пропустили голы. Потом уже и не верили, что можем
что-то исправить, пустили игру на самотек. Были моменты, но ничего не смогли
забить. Забили, когда игра уже закончилась.
– Вы оставили в запасе 6
игроков основы. Почему?
– У нас идут замены этих игроков. Мы не играем постоянно одними и теми же игроками.
– Вы такой же трюк
провернули и год назад - тогда 4 основных игрока остались вне заявки. Почему в
матчах СКА?
– Почему? Потому что подошла очередь этих ребят отдыхать. Впереди у нас две динамовских команды. Там эти ребята будут играть.
– Почему у команды Знарка
выдался такой хороший старт?
– У него хороший состав, с такой командой не может быть плохого старта.
– Год назад Устинский
сыграл на кураже. Не жалете, что отдали его в ВХЛ?
– Мы специально это сделали. Молодой парень без игровой практики бы сидел, мы бы в будущем его потеряли. Мы рассчитываем на него. Он будет у нас, он в нашей команде высшей лиги.
Илья Ковальчук: Наше звено хорошо сыграло!
– Мы знали и Олег Валерьевич нас перед игрой предупредил, что «Автомобилист» – хорошая команда. Мы два года им на выезде и дома проигрываем, рады победить. Настраивать никого не надо было.
– Заметили, что 6 игроков основы не было у «Автомобилиста»?
– Мне надо за своей командой следить – кто у нас в основе, а кто нет. Там, наверное, ротация, как и в остальных командах.
– На удержание играли в третьем периоде?
– Нет, старались еще забить. Как можно при такой поддержке играть на удержание. У нас даже в мыслях такого нет. К сожалению, третий период проиграли, завтра разберем и будем готовиться к «Магнитке».
– Сразу три игрока могли сделать хет-трик. Это мешало?
– Да нет, наоборот хорошо. У Барабанова было пару моментов в третьем периоде. Звено у нас хорошо сыграло.
– 10 побед подряд. Вас кто-нибудь остановит?
– Мы берем одну игру и готовимся к ней. Мы не думаем на неделю, на месяц, на год вперед. Наша задача – выигрывать в каждой игре.
– Следующий матч с «Металлургом». Следили за ними?
– Что за ними следить? Они одни из топовых команд в лиге. Все помнят прошлогодний финал, будет ажиотаж. У нас задача победить
– Олег Знарок советовал командам проще настраиваться на СКА, чтобы не проигрывать следующие матчи. Что думаете об этом?
– Я не слышал, что Олег Валерьевич кому советует, но он взрослый человек и, думаю, имеет право кому-то что-то посоветовать
– Вы в последнее время стали активно стали вести инстаграм. Вот вчера в комментариях у Малкина троллили Кессела.
– (смеется) Просто друг друга подтруниваем. В этом нет ничего такого.