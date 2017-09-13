Сербы вышли на Россию, Мессина едет в отпуск

Сборная Сербии Фото: FIBA

В последнем четвертьфинале ЧЕ-2017 определился следующий соперник российской сборной: в пятницу в 1/2 наши сыграют с сербами.

Напомним, что на групповой стадии Сербия и Россия были в одной группе. Очную встречу наши тогда выиграли - 75:72, но в итоге именно сербы финишировали в шестерке первыми и получили едва ли не лучшую на всем чемпионате «сетку» плей-офф, в частности - скромную Венгрию в 1/8 финала. Ее подопечные Александара Джорджевича, впрочем, осилили совершенно без блеска - с разницей «+8».

Такой же сдержанно-спокойной получилась и следующая победа сборной Сербии - над итальянцами. Подопечные бывшего наставника ЦСКА Этторе Мессины начали бодро: 5:0. Но еще до первого перерыва сербы их догнали, к перерыву большому добились двузначного преимущества в счете и потом уверенно держали соперника на безопасной дистанции, не особо стремясь к разгрому.

Итальянцы традиционно уповали на дальние броски, однако эта ставка не сыграла: лишь 8 попаданий из 29 попыток (27,6%) из-за трехочковой дуги. Сербы же, напротив, сполна использовали своих мощных центровых и вчистую выиграли подбор - 44:19 в сумме и 17:11 на чужом щите.

Этот матч, видимо, стал последним для Мессины во главе сборной Италии: с осени национальным командам придется играть отборочные встречи ЧМ-2019 в специальных «окнах» по ходу клубного сезона, а Мессина будет занят в тренерском штабе «Сан-Антонио», где он ассистирует Грегу Поповичу.

Поскольку на этом чемпионате Европы утешительные матчи за 5 - 8-е места не проводятся (раньше они были необходимы для квалификации на мировое первенство и Олимпийские игры), участие в турнире продолжают только четыре сборные. Единственной из них, не занявшей в своей группе первое место, является российская.

Сербская команда - серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио и последнего ЧМ. Зато чемпионом континента она не становилась с 2001 года, когда еще представляла (тоже в Стамбуле!) страну под названием Югославия.

Чемпионат Европы

Плей-офф. Стамбул

1/4 финала

Сербия - Италия - 83:67

Сербия: Бог.Богданович (22), Мачван (13), Лучич (11), Милосавлевич (10), Марьянович (10).

Италия: Белинелли (18), Датоме (15).

1/2 финала: 14 сентября, четверг - Испания - Словения, 15 сентября, пятница - Россия - Сербия (начало – в 21.30 по московскому времени. Матч за 3-е место и финал состоятся в воскресенье, 17 сентября.