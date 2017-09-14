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Евгений Кисурин: У греков выиграла вся команда

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Баскетболисты сборной Греции
Баскетболисты сборной ГрецииФото: FIBA

Двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин – о матче Греция – Россия (74:69) в четвертьфинале Евробаскета-2017.

– После первой полвины показалось, что чемпионат для нашей команды закончился. Что случилось?
– Перегорели, это было видно. И даже Швед перегорел. Я же говорил, что наши выйдут с мандражем на игру. Греки привыкли решать такие матчи своими руками, ногами и головами, у них за плечами таких матчей десятки. У наших таких матчей мало, они в своих клубах отсиживались за спинами легионеров в решающих матчах. Кроме Шведа, но он сам в такой ситуации оказался впервые, когда такой турнир и все взоры на него, на главного спасителя. Поэтому перегорели.

Если б Мозгов вначале не забил свои трудовые из-под кольца, было бы совсем печально. А так Тима вначале тащил на себе, потом они его тоже прикрыли и стало все не очень хорошо.

Отрытые броски мы ведь бросали, просто не попадали. Но в третьей четверти молодцы, стали давить на мяч, собрались в защите, стиснули зубы. И греки треснули, как гнилой грецкий орех

– Ну прямо треснули? В третьей четверти все еще совершенно не было ясно.
– Греки понемногу дрогнули. Швед забил, потом раз - потеря, два - потеря, и, как говорится, будет лесенка. А мы немного поймали раж. Забили трехи, Воронцевич, Фридзон. А в конце важнейшие два очка забил Хвостов, когда он поскользнулся в периметре, но устоял и бросил.

После этого грекам стало понятно, что, играя, как до этого, матч не вытащить. Надо предпринимать что-то неординарное. И этого тоже может не хватить, наши должны ошибиться, чтобы проиграть.

– Кого выделим?
– Никого. Всю команду отмечу. Ведь этот решающий рывок они сделали без Мозгова на площадке и, по-моему, без Шведа. Оторвались маленькой пятеркой, как в матче с Хорватией.

– Базаревича тоже следует отметить…
– Согласен. Не знаю, как насчет переиграл, но в концовке Базаревич сделал все необходимые ходы, чтобы довести матч до победы. Например, грамотно, только на атаку выпускал Шведа. Вовремя выпускал Мозгова и т.д.

И еще, мне кажется, греческий тренер нервировал своих игроков, стал нагнетать еще в первой половине, брал не очень нужные тайм-ауты после того, как наши забивали. Не знаю, что он там говорил, но внес некоторую нервозность.

5 сентября в полуфинале наша сборная сыграет с командой Сербии.

Матч

Греция - Россия - 69:74

Состав

Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10)

Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11)

Место и дата

13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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