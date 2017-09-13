Марибор души. «Спартак» сам отдал победу в первом матче Лиги чемпионов

«Спартак» упустил победу в первом матче в Лиге чемпионов, но все могло закончиться и грустнее – 1:1.

ХУДШИЙ СТАДИОН В МИРЕ

Спустя пять лет «Спартак» полноценно вернулся в еврокубки. Две мощных затрещины - от швейцарского «Санкт-Галлена» и кипрского АЕКа – в расчет не берем. Логически объяснить, что это вообще было, вряд ли кто сможет. Помутнение какое-то.

И, знаете, пять лет – это много. Например, дортмундская «Боруссия», когда вернулась после восьмилетнего перерыва в Лигу чемпионов, кстати, в ранге лучшей немецкой команды, даже не вышла из группы. И это та самая «Боруссия» Клоппа, которой через год предстояло вынести в полуфинале «Реал» Моуринью! Просто Лига чемпионов и ментально, и физически – это другая Вселенная. И требуется время на адаптацию.

Так что смотреть на «Марибор» снисходительно было бы фатальной ошибкой. Он-то за последние пять лет на уровне Лиги чемпионов пообтесался прилично. Пусть в группу выходил лишь однажды, но зато регулярно доходил до последней стадии плей-офф квалификации. Это как минимум опыт.

Много ли его у лидеров «Спартака»? Промес регулярно ездит в сборную Голландии, но только за тем, чтобы вместе с новым поколением игроков уничтожать нервные клетки болельщиков. Глушаков в рамках Лиги чемпионов, по сути, новичок. Ребров – тоже. Фернандо, Адриано и Комбаров? Допустим. Эти ребята гимн самого крутого турнира на Земле уже более-менее знают. Но и у «Марибора» таких хватает: Ханданович, Вилер, Райчевич, Таварес, Бохар три года назад дома играли вничью с «Челси». Что им чемпион России?

Тем более, что «Спартак» приехал на худший стадион в мире – «Людски врт». Худший для всех тех, кто отчетливо помнит события осени 2009 года. Именно на нем восемь лет назад была окончена издевательски короткая, но лучшая пора российского футбола – с выигрышем двух Кубков УЕФА, бронзы Евро, заполненными старыми еще «Лужниками» на матч, внимание, со сборной Азербайджана. Да, было-было такое. Но в стыках на ЧМ-2010 сборная Словении превратила сказку в новый фильм Андрея Звягинцева.

Другое дело, что «Спартак» приехал в Словению на контрасте со всеми нашими опасениями. Наконец вроде как утряслись контрактные дела Глушакова, закончилась нервотрепка с трансферным окном, в чемпионате была одержана важная победа над забетонированным «Рубином», заработала схема с тремя центральными защитниками, Кутепов вновь начал обретать уверенность, Каррера – улыбаться, капитан – раздавать голевые передачи. Любо, брат, любо.

НЕРВЫ

Но начал «Спартак» нервно. Было много брака в простых ситуациях, несогласованности. Фернандо и Ещенко в первом тайме за каких-то пять минут дважды, видимо, под впечатлением от Евробаскета попробовали найти передачами Тимофея Мозгова. Но даже для центрового сборной России пасы казались высоковатыми.

Особенно по первым минутам удивлял Фернандо. Игрок, который по прошлому сезону приучил, что если он ошибается, значит – ситуация оказалась безвыходной. В Словении бразилец пару раз отметился откровенной благотворительностью, отдавая простые мячи бюджетным игрокам «Марибора. А еще у всей команды регулярно возникали обрезы. Благо, словенцы не спешили наказывать, но в следующих матчах за такое точно придет расплата.

К середине тайма «Спартак» пришел в себя. Как ни странно, это ощущение усилилось с уходом Глушакова из-за травмы. Не сказать, что вышедший Самедов феерил, но пошли удары, подходы, мяч стал держаться так, будто он вовсе не квадратный.

И Ещенко получил момент, который в Тарасовке легко забивает параллельно с поеданием борща. Защита «Марибора» дала спартаковцу время обработать мяч первым касанием в районе вратарской (!), а вторым – пробить. Но – мимо. В итоге к перерыву «Спартак» нанес 12 ударов по воротам, но в створ – ноль. Оставалась цепляться только за, в целом, неплохую концовку тайма. Понятно, что для выхода из группы побеждать словенцев было необходимо.

СНОВА САМЕДОВ

Самедов, конечно, удивительный футболист. Вернувшись в «Спартак», он уже забил несколько важных мячей в золотом сезоне. И вот теперь первым распечатал лигочемпионские ворота. Причем, полузащитник должен был забивать раньше - «Марибор», устроив тики-таку у своих ворот, привез момент. Однако Александр подарком не воспользовался. Зато в другой, более сложно ситуации, забил – на добивании и в одно касание с довольно острого угла.

Тут, казалось, должна была начаться экранизация второго тайма с «Рубином», когда «Спартак», получив простор и зоны, резво выбегал в контратаки. А «Марибору» отдавалась роль благодарного зрителя. Но уже спустя пять минут Ребров в могучем прыжке не дотянулся до мяча – спасла штанга. А через полсекунды – удачный рикошет.

И чем дальше, тем больше было суматохи в игре «Спартака». Только вроде взяли мяч под контроль, как следовали потери, быстрые атаки, подкаты, прыжки на амбразуру. Адриано с Фернандо могли снять все вопросы. Разыграв пару стеночек, они отрезали всю защиту «Марибора», но, оказавшись перед вратарем, Фернандо пробил слабо и неточно. Каррера прыгнул метра на два в высоту.

А потом случилось то, к чему все и ушло – «Марибор» забил. После очередного перехвата Крамарич подхватил мяч, выдал пас на свободного Бохара. Тот убрал финтом Ещенко, а свою фамилию добавил на табло – 1:1. Более того, все тот же Бохар мог и еще раз наказать защиту «Спартака» похожим фокусом. Повезло. «Спартак» большую часть матча играл лучше, но в концовке рисковал уехать из Словении пустым.