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В шаге от позора. Файер с фан-сектора «Спартака» чуть не попал в судью (видео)

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В шаге от позора. Файер с фан-сектора «Спартака» чуть не попал в судью (видео)
Фото: «Советский спорт»

Им надоело смотреть на «Спартак» в Лиге чемпионов?

Напомним, в первом тайме главный арбитр остановил игру «Марибор» - «Спартак» из-за файеров, которые зажгли болельщики «Спартака». Диктор на стадионе предупредил нарушавших порядок, что если они не прекратят, то возможна остановка игры и техническое поражение команды.

На видео, которое выложил один из пользователей твиттера, видно, как с гостевого сектора был брошен файер прямо на поле. В итоге он упал рядом с главным арбитром встречи Денизом Айтекином.

Что было бы, попади файер в цель? Скорее всего, остановка игры, увод команд с подтрибунное помещение – и итоговое техническое поражение «Спартака», чьи болельщики были бы виновны в срыве матча.

Похожий эпизод был в игре отбора на Евро-2016, когда в матче сборных России и Черногории болельщики вторых попали файером в российского вратаря Игоря Акинфеева. Матч был продолжен, но после повторного броска с трибун запрещенного предмета, игра была прекращена. А сборной Черногории выписали техническое поражение.

Добавим, что «Спартак» в итоге упустил победу над словенской командой в самой концовке. На 85-й минуте счет сравнял Бохар – 1:1.

Матч

Марибор - Спартак - 1:1 (0:0)

Голы

Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).

Состав

Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес

Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано

Предупреждения:

нет - Джикия, 36

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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