В шаге от позора. Файер с фан-сектора «Спартака» чуть не попал в судью (видео)

Им надоело смотреть на «Спартак» в Лиге чемпионов?

Напомним, в первом тайме главный арбитр остановил игру «Марибор» - «Спартак» из-за файеров, которые зажгли болельщики «Спартака». Диктор на стадионе предупредил нарушавших порядок, что если они не прекратят, то возможна остановка игры и техническое поражение команды.

На видео, которое выложил один из пользователей твиттера, видно, как с гостевого сектора был брошен файер прямо на поле. В итоге он упал рядом с главным арбитром встречи Денизом Айтекином.

Spartak Moscow fans firing a rocket at the ref! 😳 pic.twitter.com/1wyfP3HQGK — Footy Memes (@FootyMemes) 13 сентября 2017 г.

Что было бы, попади файер в цель? Скорее всего, остановка игры, увод команд с подтрибунное помещение – и итоговое техническое поражение «Спартака», чьи болельщики были бы виновны в срыве матча.

Похожий эпизод был в игре отбора на Евро-2016, когда в матче сборных России и Черногории болельщики вторых попали файером в российского вратаря Игоря Акинфеева. Матч был продолжен, но после повторного броска с трибун запрещенного предмета, игра была прекращена. А сборной Черногории выписали техническое поражение.

Добавим, что «Спартак» в итоге упустил победу над словенской командой в самой концовке. На 85-й минуте счет сравнял Бохар – 1:1.