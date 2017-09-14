«Спартаку не хватает Зе Луиша». Мостовой – о матче против «Марибора»
Сегодня московский «Спартак» провел гостевой матч против словенского «Марибора» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
Корреспондент «Советского спорта» обсудил игру с бывший полузащитником красно-белых Александром Мостовым.
– Сложилось впечатление, что у команды серьезные проблемы в обороне.
– Могу лишь добавить, что эти проблемы берут свое начало еще с прошлого сезона.
– Что происходит с Фернандо?
– Мы давно об этом говорим. «Спартак» до сих пор находится в состоянии торжества, что сказывается на игре того или иного футболиста. Если мы начнем разбирать каждого, то в порядке окажется только Промес. Ко всем есть претензии.
– У «Спартака» было очень много моментов. Особенно в первом тайме.
– Команде не хватает хорошего нападающего. Такого, как Зе Луиш, который мог бы проломить центральную зону.
– Хорошо. Почему команда их не реализовала? Это нервы?
– Нет, это просто такой период. Вот, например, ЦСКА вчера не сотворил что-то сверхъестественное. Всю игру оборонялись, а потом одержали победу за счет судейской ошибки.
– Но ведь есть Педро Роша.
– А на эту тему рассуждать сложно. Массимо Каррера – главный тренер. Ему виднее.
– Как оцените шансы на выход в плей-офф после этого матча?
– Ничего нового не скажу. «Ливерпуль» и «Севилья» тоже разошлись миром, поэтому никаких изменений.
– Вы довольны игрой красно-белых?
– Могу сказать так: ничья – тоже результат. Но, конечно, я недоволен.
Матч
Голы
Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).
Состав
Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес
Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано
Предупреждения:
нет - Джикия, 36
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция