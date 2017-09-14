«Спартаку не хватает Зе Луиша». Мостовой – о матче против «Марибора»

Сегодня московский «Спартак» провел гостевой матч против словенского «Марибора» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Корреспондент «Советского спорта» обсудил игру с бывший полузащитником красно-белых Александром Мостовым.

– Сложилось впечатление, что у команды серьезные проблемы в обороне.

– Могу лишь добавить, что эти проблемы берут свое начало еще с прошлого сезона.

– Что происходит с Фернандо?

– Мы давно об этом говорим. «Спартак» до сих пор находится в состоянии торжества, что сказывается на игре того или иного футболиста. Если мы начнем разбирать каждого, то в порядке окажется только Промес. Ко всем есть претензии.

– У «Спартака» было очень много моментов. Особенно в первом тайме.

– Команде не хватает хорошего нападающего. Такого, как Зе Луиш, который мог бы проломить центральную зону.

– Хорошо. Почему команда их не реализовала? Это нервы?

– Нет, это просто такой период. Вот, например, ЦСКА вчера не сотворил что-то сверхъестественное. Всю игру оборонялись, а потом одержали победу за счет судейской ошибки.

– Но ведь есть Педро Роша.

– А на эту тему рассуждать сложно. Массимо Каррера – главный тренер. Ему виднее.

– Как оцените шансы на выход в плей-офф после этого матча?

– Ничего нового не скажу. «Ливерпуль» и «Севилья» тоже разошлись миром, поэтому никаких изменений.

– Вы довольны игрой красно-белых?

– Могу сказать так: ничья – тоже результат. Но, конечно, я недоволен.