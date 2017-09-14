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«Спартаку не хватает Зе Луиша». Мостовой – о матче против «Марибора»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мостовой
Александр МостовойФото: «Советский спорт»

Сегодня московский «Спартак» провел гостевой матч против словенского «Марибора» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Корреспондент «Советского спорта» обсудил игру с бывший полузащитником красно-белых Александром Мостовым.

– Сложилось впечатление, что у команды серьезные проблемы в обороне. 
– Могу лишь добавить, что эти проблемы берут свое начало еще с прошлого сезона.

– Что происходит с Фернандо?
– Мы давно об этом говорим. «Спартак» до сих пор находится в состоянии торжества, что сказывается на игре того или иного футболиста. Если мы начнем разбирать каждого, то в порядке окажется только Промес. Ко всем есть претензии. 

– У «Спартака» было очень много моментов. Особенно в первом тайме.
– Команде не хватает хорошего нападающего. Такого, как Зе Луиш, который мог бы проломить центральную зону. 

– Хорошо. Почему команда их не реализовала? Это нервы?
– Нет, это просто такой период. Вот, например, ЦСКА вчера не сотворил что-то сверхъестественное. Всю игру оборонялись, а потом одержали победу за счет судейской ошибки.

– Но ведь есть Педро Роша.
– А на эту тему рассуждать сложно. Массимо Каррера – главный тренер. Ему виднее.

– Как оцените шансы на выход в плей-офф после этого матча?
– Ничего нового не скажу. «Ливерпуль» и «Севилья» тоже разошлись миром, поэтому никаких изменений.

– Вы довольны игрой красно-белых?
– Могу сказать так: ничья – тоже результат. Но, конечно, я недоволен.

Матч

Марибор - Спартак - 1:1 (0:0)

Голы

Самедов 60 (0:1). Богар 85 (1:1).

Состав

Марибор: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Богар, Ахмеди (Мешанович, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес

Спартак: Ребров, Кутепов, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Боккетти, Джикия, Фернандо, Промес (Попов, 86), Пашалич, Глушаков (Самедов, 28), Адриано

Предупреждения:

нет - Джикия, 36

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

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