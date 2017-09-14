«Вардар» подпортит нервы «Зениту». Наш человек из Македонии

Владислав Ослоновский начал профессиональную карьеру в ульяновской «Волге», а потом перешел в хорватскую «Истру». В 2015-м полузащитник провел сезон в македонском «Тетексе», а сейчас играет в пензенском «Зените». Накануне матча петербургского «Зенита» с «Вардаром» Владислав Ослоновский рассказал о македонском чемпионате, «Вардаре» и его шансах в Лиге Европы.



«В Македонии всего три сильных команды»

– Как появился вариант с переездом в чемпионат Македонии?

– Благодаря агенту. У него есть хорошие футбольные знакомые на Балканах. Именно он и поспособствовал моему переходу из хорватский «Истры» в македонский «Тетекс».

– Ваши ожидания оправдались?

– Не сказал бы. Чемпионат Македонии – это турнир с тремя сильными командам, которые и ведут борьбу за чемпионство и медали. Эти команды вполне на уровне РФПЛ, а остальные очевидно слабее.

– Сложно ли было адаптироваться в чемпионате?

– Совсем нет. Я хорошо был знаком с заграничной жизнью, а до переезда в Македонию я полгода играл в Хорватии, что позволило мне выучить язык. Поэтому мне было комфортно.

– Как вам Македония в бытовом плане?

– Это страна с огромной историей, а большая часть населения – православные македонцы. Наша команда базировались в Скопье, поэтому я успел познакомиться с историческими местами и многое увидеть. В целом, симпатичная страна, где тепло относятся к русским.

– Расскажите немного про свою команду «Тетекс», с которой вы вышли в финал Кубка. Это была сенсация?

– Команда из города Тетово, который находится рядом со столицей, в горах и неподалеку от Косово. Да, так сложилось, удалось попасть в финал и до середины второго тайма мы выигрывали 1:0. Это не было сенсацией, потому что уровень команд позволяет аутсайдерам при хорошем раскладе доходить до последних стадий кубка.



– Почему уехали из «Тетекса»?

– Команда проиграла финал кубка и вылетела из высшего дивизиона, поэтому президент признал нецелесообразным дальнейшее развитие клуба. Его главная надежда была на попадание в квалификацию Лиги Европы, но мы не смогли этого добиться, поэтому перспектив он не видел.

«На стадионе «Вардара» очень футбольная атмосфера»

– Лидер македонского чемпионата «Вардар» прошел в групповой этап Лиги Европы. Удивлены тем, что эта команда смогла пройти «Фенербахче»?

– Совсем не удивлен. «Вардар» – серьезная и амбициозная команда, которая ежегодно лидирует в своем чемпионате и всегда ставит перед собой задачу попадать в групповой этап лиги чемпионов.

– Вы сами играли против «Вардара» у них в гостях. Расскажите про арену и атмосферу, которая царит у них на стадионе.

– Это главный футбольный стадион страны. Атмосфера на самом деле очень футбольная, играть крайне приятно и особенно, когда она заполняется как следует.

– Кого из состава «Вардара» запомнили и можете выделить?

– Честно говоря, не запомнил никого по именам. А сейчас не сильно слежу за игрой этой команды.

– Как вам кажется, реально ли «Вардару» преподнести еще одну сенсацию и обыграть «Зенит»?

– Убежден, что «Вардар» может подпортить нервы нашей команде, но я полностью уверен в победе «Зенита».

– В чем сила «Вардара» и главные шансы македонцев?

– Этот розыгрыш Лиги Европы покажет, насколько оправдано было их попадание в финальную стадию турнира. Шансы всегда есть, думаю они будут стараться максимально себя проявить и показать свой лучший футбол. Причем не только с «Зенитом», но и с другими командами, ведь это один из топовых турниров современного и мирового уровня.