Владислав Гавриков: В Петербурге не узнают. Я хоккеист – хожу по городу в шлеме

Защитник СКА Владислав Гавриков – о победе над «Автомобилистом», победной серии и культурной жизни в Петербурге.

– Яркий и результативный старт в матче с «Автомобилистом» – это работа над ошибками после матча с «Ладой»?

– Да, мы старались с первых смен показать агрессию на ворота «Автомобилиста» и поскорее забить, чтобы комфортнее чувствовать себя в игре. «Автомобилист» набрал хороший ход, но плохо сыграл в Ярославле.

– Обратили внимание на состав соперника? Некоторых лидеров не было.

– Да-да заметил. Возможно, это ротация. Но нам нет смысла об этом думать.

– Утром перед игрой с «Автомомбилистом» состоялось важное для журналистов событие – СКА впервые провел открытую раскатку. Как вам кажется, это хорошая практика?

– Думаю, это правильно. Нет смысла от кого-то прятаться и закрываться. Нормальный правильный рабочий процесс. Если журналисты хотят приходить ­– пожалуйста, мы всегда открыты.

Историческое утро для СКА. О чем в этот день думает Павел Дацюк? (видео)

– Вы одержали уже десятую победу подряд на старте сезона. Вы наверняка скажете о том, что надо идти от матча к матчу, но до рекорда КХЛ осталось всего две игры.

– Вы верно сказали, об этом никто не задумывается. Все делаем шаг за шагом. Неважно, как мы сыграли, о каких-то сериях речи не идет. Важнее показывать хорошую игру.

– Как хоккеисты расслабляются во время долгих домашних серий?

– На следующий после игры день у нас тренировка. После нее сразу же восстановление, массажи, велосипед. В общем, моментальная подготовка к следующей игре.

«Мы перед раскаткой договорились!» Как Знарок-ученик обыграл Крикунова-учителя

– Вы в Петербурге живете почти месяц. Освоились в городе?

– Потихонечку все. Понятно, что Петербург – новый город для меня, который намного больше Ярославля. Это накладывает определенный отпечаток на жизнь: дорога, пробки. Но ничего страшного. Думаю, привык уже и обжился.

– Перед сезоном вы хотели посетить достопримечательности Петербурга. Удалось?

– Не так давно поднимались с девушкой на колоннаду Исаакиевского собора.

– Впечатлило?

– Да, отличный вид. Хотели сходить и в Эрмитаж, но там сумасшедшие очереди. Не хотелось стоять долго.

– Надо было сказать, что вы игрок СКА, чтобы без очереди пройти.

– Нет, я даже не пробовал так сделать. Вообще, туристов очень много, даже на прогулке по Дворцовой.

– Можете себе позволить просто так гулять по городу?

– А почему нет?

– Болельщики не одолевают?

– Нет, это совсем не проблема. Я же хоккеист – передвигаюсь по городу в шлеме (смеется).