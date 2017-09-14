Владислав Гавриков: В Петербурге не узнают. Я хоккеист – хожу по городу в шлеме
Защитник СКА Владислав Гавриков – о победе над «Автомобилистом», победной серии и культурной жизни в Петербурге.
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Яркий и результативный старт в матче с «Автомобилистом» – это работа над
ошибками после матча с «Ладой»?
– Да, мы старались с первых смен показать агрессию на ворота «Автомобилиста» и поскорее забить, чтобы комфортнее чувствовать себя в игре. «Автомобилист» набрал хороший ход, но плохо сыграл в Ярославле.
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Обратили внимание на состав соперника? Некоторых лидеров не было.
– Да-да заметил. Возможно, это ротация. Но нам нет смысла об этом думать.
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Утром перед игрой с «Автомомбилистом» состоялось важное для журналистов событие
– СКА впервые провел открытую раскатку. Как вам кажется, это хорошая практика?
– Думаю, это правильно. Нет смысла от кого-то прятаться и закрываться. Нормальный правильный рабочий процесс. Если журналисты хотят приходить – пожалуйста, мы всегда открыты.
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Вы одержали уже десятую победу подряд на старте сезона. Вы наверняка скажете о
том, что надо идти от матча к матчу, но до рекорда КХЛ осталось всего две игры.
– Вы верно сказали, об этом никто не задумывается. Все делаем шаг за шагом. Неважно, как мы сыграли, о каких-то сериях речи не идет. Важнее показывать хорошую игру.
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Как хоккеисты расслабляются во время долгих домашних серий?
– На следующий после игры день у нас тренировка. После нее сразу же восстановление, массажи, велосипед. В общем, моментальная подготовка к следующей игре.
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Вы в Петербурге живете почти месяц. Освоились в городе?
– Потихонечку все. Понятно, что Петербург – новый город для меня, который намного больше Ярославля. Это накладывает определенный отпечаток на жизнь: дорога, пробки. Но ничего страшного. Думаю, привык уже и обжился.
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Перед сезоном вы хотели посетить достопримечательности Петербурга. Удалось?
– Не так давно поднимались с девушкой на колоннаду Исаакиевского собора.
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Впечатлило?
– Да, отличный вид. Хотели сходить и в Эрмитаж, но там сумасшедшие очереди. Не хотелось стоять долго.
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Надо было сказать, что вы игрок СКА, чтобы без очереди пройти.
– Нет, я даже не пробовал так сделать. Вообще, туристов очень много, даже на прогулке по Дворцовой.
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Можете себе позволить просто так гулять по городу?
– А почему нет?
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Болельщики не одолевают?
– Нет, это совсем не проблема. Я же хоккеист – передвигаюсь по городу в шлеме (смеется).