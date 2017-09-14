«Ради полуфинала готов терпеть местную еду». Базаревич – о победе над Грецией
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги матча с Грецией, принесшего нам путевку в полуфинал и борьбу за медали Евробаскета.
«СМОГЛИ ВЫБИТЬ ГРЕКОВ ИЗ ИХ РИТМА»
– Мы сами плохо начали матч. Сами принимали неверные решения как в защите, так и в нападении, - признается Базаревич. - Видимо, сказался недостаток концентрации. Сборная упускала мяч в простых ситуациях, мы дважды совершили потерю на первом пасе, не забрали несколько простых подборов. Обескураживающие моменты были! Но моя задача состояла в том, чтобы поддержать команду. Сделать так, чтобы игроки не потеряли уверенность в себе.
– Недостаток концентрации мог быть связан с волнением?
– Конечно! Четвертьфинал - самая неприятная стадия чемпионата. О-кей, еще 1/8 финала добавили - там тоже хорошего мало. Все сводится к тому, что ты либо выходишь в следующий раунд и реально борешься за медали, либо пакуешь чемоданы - и едешь домой. Это сказывается на игроках. В начале была некая заторможенность, вызванная стрессом. Но мы с этим справились.
– Как? Какие слова вы нашли для команды в большом перерыве?
– Ничего особенного не говорил. Напомнил, что бывают хорошие моменты и плохие. Что нельзя опускать руки, а надо продолжать гнуть свою линию. Делать то, что приведет к нужному результату в концовке. В итоге мы этого и добились.
– Если вернуться к началу - что именно неправильно делала сборная?
– Мы часто принимали неверные решения. Понимали - греки что-то постараются придумать, чтобы закрыть Шведа, но не сумели сами грамотно выстроить свою защиту. Тот же Мозгов, хоть и был в нападении силой, в обороне порой действовал неправильно. Плюс мы не играли агрессивно на пик-н-роллах, как планировали. Дали свободу Нику Калатесу. Все это всовокупности привело к тому, что первую половину мы уступили. Но затем поменяли действия в защите, и это дало результат. Мы выбили греков из их ритма.
«КУЛАГИН И С ТРАВМОЙ РВАЛСЯ В БОЙ»
– Еще сопернику на последнюю четверть явно не хватило свежести. Ожидали, что они будут играть такой короткой ротацией?
– Не то, чтобы ожидал, но в перерыве отметил: «Смотрите, сколько они уже отыграли. Надо продолжать действовать агрессивно, и это обязательно скажется!». В принципе - оно и сказалось. Не знаю, почему греки сыграли, по сути, одной пятеркой. Ну что тут сказать? Спасибо им!
– Правда, и сборная России поначалу не задействовала всех игроков.
– Да, мы впервые на этом турнире отыграли 20 минут в 8 человек. Я видел, что многое не клеится, но не мог найти верные решения для замен. По крайней мере - до большого перерыва.
– Потом как нашли?
– Это была чистая удача! - смеется Базаревич.
– Вы сказали, что четвертьфинал с психологической точки зрения - самая неприятная стадия. Дальше будет легче?
– Легко у нас тут не было ни разу. Ни в группе, ни во встрече с Хорватией. Но, конечно, приятно думать, что в любом случае нас еще ждет минимум два матча. И мы останемся до конца турнира. Правда, еда тут... Сегодня Джорджевич в столовой спросил: «Что будешь брать?». Я ответил: «Уже ничего из этого есть не могу... Но ради полуфинала готов еще потерпеть пару дней».
– Разве главный тренер сборной не может позволить себе съездить в нормальный русский ресторан?
– Не знаю, есть ли тут вообще такие... Но Андрей Кириленко устроил нам ужин в хорошем заведении. Спасибо за это ему - хорошо посидели.
– Показалось, что не вполне здоров Швед и травму получил Дмитрий Кулагин. Насколько все серьезно?
– С Алексеем точно все в порядке. По Диме - будем смотреть. Надо узнать мнение врачей - тогда что-то станет понятно. Но показателен момент - даже с травмой Кулагин рвался на площадку. Он хотел играть. Хотел бороться! Это важно - именно благодаря такому настрою мы можем побеждать.
– И вы-таки рискнули выпустить Кулагина на финальный отрезок...
– Я уже и не помню... Он вышел? Да, точно. Значит, рискнул.
Матч
Состав
Греция: Калатес (25), Принтезис (19), Бурусис (10)
Россия: Швед (26), Мозгов (15), Фридзон (11)
Место и дата
13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция