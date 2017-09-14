«Мозгов продолжал топтать греков». Кириленко – о выходе в полуфинал Евробаскета

Глава РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу над сборной Греции в четвертьфинале Евробаскета.

«МОГЛИ УСТУПАТЬ «МИНУС 20»

– Наша сборная теперь может сама себе сказать: «Мы готовы обыграть любого!»? – первый вопрос Андрею Кириленко.

– Конечно, может. Почему нет?

– По первой половине матча с Грецией показалось - команда не до конца в это верит.

– Слушайте, греки здорово выглядели в начале. Они вышли на площадку в роли разрушителей. Не созидателей, как хорваты - те действовали легко, было много открываний, быстрых атак, свободной игры... У Греция стояла другая задача - сломать именно нашу игру. И они с этим заданием справлялись на протяжении почти всех 40 минут. Делали то, что от них ждали. К чему мы привыкли еще по клубам - затаскивали в вязкий, тягучий баскетбол с напряженной концовкой, в которой Спанулис может забить решающий бросок... Хорошо, что наши ребята в итоге выдержали и выстояли в этой борьбе.

– Что не так сделала сборная России в первой половине?

– Мы дали грекам совершить много свободных бросков. Они-то надежно действовали. Сложные - не кидали. Доводили нападение до последних секунд, до верного броска из-под кольца, потом бежали домой и вставали «свиньей» в защите. Я когда увидел на табло к большому перерыву разницу в 6 очков, сказал Блатту: «По такой игре мы должны минус 20 уступать»!

- Может, это присутствие Дэвида помогло нам исправить ситуацию?

- Ага. А до него что помогало? - смеется Кириленко.

«ПРОТИВ СЕРБОВ БУДЕТ ВАЖЕН ПОДБОР»

– Как оцените игру Мозгова в этом матче?

– По мне, он очень здорово выглядел. Может, за исключением двух моментов в концовке, когда не попал из-под кольца, но это мелочи. Тима провел один из лучших матчей на турнире. Когда у всей сборной не получалось, он оставался единственным, кто продолжал топтать, давить греков под щитами, нагнетать темп. Во-многом благодаря ему соперники перестали забивать легкие мячи из краски. Мозгов их просто выгнал оттуда! Бурусис под конец в трехсекундную зону вообще боялся заходить. Кто-то может недооценивать роль Тимы в команде, но по мне, он - системообразующий игрок.

– Другой важный игрок - Швед. У которого не пошло в первой половине.

– Вот часто говорят - мы зависимы от Леши. Конечно, зависимы! Но это нормально. Здорово, когда есть такой лидер. Любая команда от кого-то зависит. «Голден Стейт» - от Стефена Карри и Кевина Дюранта. «Оклахома-Сити» - от Рассела Уэстбрука. Сборная России - от Шведа. Важно не это, а то, что может сделать команда, если ее лидера «выключают» из игры. Кто-то сразу разваливается, кто-то находит ресурсы, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас - второй вариант. Когда Леша «выпал», очень важные броски попали Андрей Воронцевич, Дмитрий Хвостов. Виталий Фридзон ключевой мяч выцарапал, потом пошел на фол, забил два штрафных в концовке... Эти моменты не всегда попадают в хайлайты, они не так заметны в статистике, но именно из них складывается общий успех. И недооценивать их нельзя.

– Вы говорили, что четвертьфинал уже будет успехом. Мы прошли дальше. Какова теперь задача-минимум?

– Задачу-минимум мы давно выполнили. Все что сверху - это бонус. Любая медаль, любая победа. У нас были тяжелые четыре года. Были неудачи. Но теперь мы всем доказали, что сборная России - все равно одна из лучших в Европе.

– Что скажете о сопернике по полуфиналу?

– Было бы интереснее сыграть с Италией. Все-таки, сербы у нас уже были... Но понятно - будет тяжело. У них очень высокая передняя линия, борьба за подбор станет особенно важной. Посмотрим, как справится сборная. В конце концов, в группе мы Сербию уже обыграли. Значит, можем сделать это опять.