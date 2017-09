Фанаты «Спартака» чуть не убили судью, а в «Зените» – странные новички (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Сейчас вся страна обсуждает то, что произошло со «Спартаком» в первом матче клуба в основной сетке Лиги чемпионов за последние пять лет. Красно-белые не смогли переиграть словенский «Марибор», все футболисты которого, включая запасных и даже не попавших в заявку, стоят меньше Квинси Промеса и зарабатывают меньше Луиса Адриано. Красно-белые даже вели в счете после гола Александра Самедова, но упустили победу, прижавшись к своим воротам и пропустив в концовке. А ведь могли и проиграть.

Марибор души. «Спартак» сам отдал победу в первом матче Лиги чемпионов

А ведь мы могли сейчас говорить о совершенно другом, достигни ракетница, полетевшая с трибуны фанатов «Спартака», своей цели – главного арбитра матча, который в момент «выстрела» находился в самом центре поля. Снаряд пролетел в считанных метрах от рефери. Тот остановил поединок, когда красно-белые фанаты организовали дымовую завесу над стадионом, но все же принял решение продолжать встречу. «Спартаку» все еще грозит серьезный штраф и другие санкции, но хоть техническое поражение не засчитали.

В шаге от позора. Файер с фан-сектора «Спартака» чуть не попал в судью (видео)

Spartak Moscow fans firing a rocket at the ref! 😳 pic.twitter.com/1wyfP3HQGK

Фанатский беспредел, кстати, начался еще до матча в Мариборе. Столкновения фанатов с полицией прошли в городе за несколько часов до игры. Сначала передавали, что в уличных боях принимают участие российские фанаты, но позже выяснилось, что это были локальные разборки фанов «Марибора» со стражами правопорядка. В общем, хоть тут «Спартак» ни при чем.

Марибор: хроника фанатского беспредела

Maribor and Spartak Moscow's game in Slovenia. This is not football. pic.twitter.com/MgbXRpfxFI