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Фанаты «Спартака» чуть не убили судью, а в «Зените» – странные новички (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщики «Спартака» в Мариборе
Болельщики «Спартака» в МарибореФото: ФК «Спартак»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» упустил победу

Сейчас вся страна обсуждает то, что произошло со «Спартаком» в первом матче клуба в основной сетке Лиги чемпионов за последние пять лет. Красно-белые не смогли переиграть словенский «Марибор», все футболисты которого, включая запасных и даже не попавших в заявку, стоят меньше Квинси Промеса и зарабатывают меньше Луиса Адриано. Красно-белые даже вели в счете после гола Александра Самедова, но упустили победу, прижавшись к своим воротам и пропустив в концовке. А ведь могли и проиграть.

Марибор души. «Спартак» сам отдал победу в первом матче Лиги чемпионов

А ведь мы могли сейчас говорить о совершенно другом, достигни ракетница, полетевшая с трибуны фанатов «Спартака», своей цели – главного арбитра матча, который в момент «выстрела» находился в самом центре поля. Снаряд пролетел в считанных метрах от рефери. Тот остановил поединок, когда красно-белые фанаты организовали дымовую завесу над стадионом, но все же принял решение продолжать встречу. «Спартаку» все еще грозит серьезный штраф и другие санкции, но хоть техническое поражение не засчитали.

В шаге от позора. Файер с фан-сектора «Спартака» чуть не попал в судью (видео)


Фанатский беспредел, кстати, начался еще до матча в Мариборе. Столкновения фанатов с полицией прошли в городе за несколько часов до игры. Сначала передавали, что в уличных боях принимают участие российские фанаты, но позже выяснилось, что это были локальные разборки фанов «Марибора» со стражами правопорядка. В общем, хоть тут «Спартак» ни при чем.

Марибор: хроника фанатского беспредела


Итоги поездки «Спартака» в Словению: потерянные деньги на штрафы УЕФА и пострадавшая репутация, первые потерянные очки и потеря капитана команды Дениcа Глушакова, получившего травму по ходу матча. По предварительным данным Денис потянул заднюю поверхность бедра. При такой травме срок восстановления составляет в среднем две недели.

«Марибор» – «Спартак». Глушаков покинул поле из-за травмы

«Зенит» и «Локомотив»

Главное событие четверга в российском футболе – первые матчи группового турнира в Лиге Европы. От нашей страны стартуют сразу два клуба: питерский «Зенит» и московский «Локомотив».

Первыми на поле выйдут железнодорожники, которые отправились в гости к «Копенгагену». Датчане – номинальные фавориты встречи, но мы уже видели, что бывает с фаворитами в матчах российских клубов в еврокубках – ЦСКА и «Спартак» нам показали. Настрой красно-зеленых самый боевой. Вот только с составом Юрий Семин пока темнит – обещает определиться только после тренировки.

Юрий Семин: Решение по составу примем после тренировки

В другой паре «Зенит» - фаворит в игре против македонского чем пиона «Вардара». Этот клуб уже разочаровывал российских болельщиков. Так что, ни о какой недооценке речи и быть не должно. Но это же «Зенит» - возможно все.

Александр Ерохин: «Зениту» будет противостоять команда, которая забила 4 гола «Фенербахче»

Интересно, что в Македонии не то чтобы очень сильно боятся клуб, который стоит почти в полтора десятка раз дороже местной команды. Местные журналисты даже не знают, против кого будут играть: Юрия Жиркова называют Александром Jорковым и думают, что у сине-бело-голубых травмированы Перез и Шахов.

Перез и Шахов травмированы, в составе Jорков. Как «Зенит» видят соперники по ЛЕ 

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