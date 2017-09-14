Вячеслав Быков: Овечкин стал заложником в этой истории с Олимпиадой

В редакцию «Советского спорта» позвонил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков, с которым мы вспомнили Кубок Канады-1987.

Мы с Быковым обсуждали Кубок Канады-1987 накануне. Знаменитому турниру исполнилось 30 лет. Да, сборная СССР проиграла в третьем матче финала. Но ведь и Суперсерия-1972 осталась не за Советским Союзом. Однако те матчи стали прорывом в мировом спорте.

Так и Кубок Канады-1987 – это революция. Возможно, более качественный хоккей при таком наборе исполнителей мы не видели никогда. Быков перезвонил наутро и признался, что не спал всю ночь: так нахлынули воспоминания. Теперь же известный тренер выступил на страницах «Советского спорта» с монологом о профессии, как когда-то раньше делал Анатолий Тарасов.

КОНСТРУКТОР

КРАСНОЙ МАШИНЫ

– Большая заслуга Виктора Тихонова в том, что сборная СССР на Кубке Канады-1987 играла так здорово, – говорит Быков. – Можно по-разному относиться к тренеру, как к личности. Но он создал первую пятерку, придумав совершенно иной подход к хоккею.

Я не буду осуждать, почему Тихонов на такой-то минуте выпускал одни звенья, а не другие. Что он делал в ключевые моменты матчей, как управлял скамейкой запасных. Сложно залезть в голову великому тренеру, тем более его уже нет среди нас. Но идеальных людей не бывает, все когда-то допускают промахи. И он тоже был подвержен эмоциям, что-то выпускал из-под контроля.

Однако у Тихонова всегда был четкий план не только на матчи, но и на тренировки. Правильно, что сборную СССР называли Красной машиной. Тренер, как изобретатель, умел великолепно конструировать связки, тройки, пятерки. Звено Фетисов – Касатонов, Крутов – Ларионов – Макаров было уникальным. Я считаю его лучшим в мире. Потому что каждый день играл против ребят на занятиях и чувствовал на себе их невероятный класс.

Помню, нас было пять нападающих и четыре защитника. Тихонов постоянно крутил нас, чтобы найти нужные варианты, создать вторую пятерку. Тренировки у нас получалась грандиозными, ребята тянулись за линией КЛМ и благодаря этому росли в мастерстве. При этом у Фетисова, Ларионова и компании не было отдыха, и они тоже постоянно были в тонусе, поиске.

Это тренерское счастье, когда ты можешь объединить в одно целое людей с разными характерами и техническими данными, которые в какой-то момент так сольются в общем деле, что будут чувствовать друг друга с полувзгляда. И ты, как тренер, уже радуешься тому, что игроки получают удовольствие на льду. И сами хоккеисты ищут такие ходы, что раскрывают свой творческий потенциал, создавая шедевры.

ШВЕДЫ

ИЗУЧИЛИ КК-87

– Тогда, в 1987-м, нам было по 26-29 лет. Это очень классный возраст, когда мы еще молодые, но уже есть опыт. И горят глаза, и есть желание рвать-метать.

Первая пятерка дала вектор дальнейшему развитию хоккея. Это не голословные слова. Даже сейчас мы видим, что игра лучших команд мира близка к тому, что показывало звено КЛМ.

Вот пример – когда мы с Игорем Захаркиным работали в сборной России, то сразу заметили подъем и развитие хоккея в Швеции именно в этом направлении. Там старались играть в том стиле, как звено КЛМ. Об этом много говорили. Игорь рассказывал, когда жил в Швеции, что для местных 1987 год и те три матча финала были как пример. Каждая секунда тех матчей была изучена под микроскопом. Поэтому шведский хоккей начал бурно прогрессировать, начиная с 2007 года. А шведские защитники сейчас пользуются колоссальным спросом.

Игра пятерки КЛМ подразумевала тотальный хоккей, когда защитник мог в один миг стать форвардом и наоборот. Это был чудесный симбиоз. Игроки обороны смело шли вперед, на завершение атаки. И получался такой грандиозный эффект, что это и сейчас очень актуально.

МОЩНОЕ ЗВЕНО

МЫ НЕ УВИДЕЛИ

- Желание создавать «триплеты» и пятерки было у Тихонова постоянно. Ему помогал прекрасный скаут Борис Шагас. Интересно бы узнать, как они работали вдвоем. Конечно, ЦСКА в то время мог взять в состав почти любого игрока. Но нужно было понять, какого именно. И это был очень качественный менеджмент.

Так и к нам в свое время подбирали Сережу Старикова, Игоря Стельнова, Алексея Гусарова, Володю Константинова… А в нападении – Саша Герасимов, Миша Васильев… Из разрозненных ребят Тихонов хотел создать монолит. Вылепить еще одну пятерку, которая бы дополняла первую.

Такая идея у Тихонова сидела в голове всегда. И сразу после Кубка Канады, где-то в 1988-1989 году он создал гениальную на тот момент тройку Буре – Федоров – Могильный. Плюс тогда в защите был Володя Малахов, и к этой пятерке стали подключать Володю Константинова.

Если бы эти ребята не уехали в НХЛ, сборная СССР получила бы грандиозное звено! Парни ворвались в хоккей такой кометой, у них было столько желания, рвения, таланта, энтузиазма, качества, технического оснащения, что все диву давались. И у каждого характер был такой правильный. Ну что вы, эта пятерка творила бы чудеса!

Каждый в отдельности построил великолепную карьеру. Но играй они вместе, это звено вошло бы в историю. Не хочу бросаться словами, что оно превзошло бы пятерку КЛМ. Но это было бы новое поколение Красной машины, которая работала четко и почти без сбоев.

Грубо говоря, Тихонов кайфовал, создав такое звено. Жаль, оно в основном осталось только на бумаге.

ТРОЙКА СКА,

НО НЕ ПЯТЕРКА

– Можно ли сейчас такие пятерки собирать в современном хоккее? Я счастлив, что судьба меня свела с ЦСКА. И тот опыт Тихонова мимо меня не прошел. Так, мы пробовали делать это в СКА, создав тройку Панарин – Шипачев – Дадонов. Пытались искать людей, которые с листа находили общий язык, радовались на льду, творили.

Это аналитическая работа, связанная с познанием игрока как мастера и личности. Это очень интересный трудоемкий процесс.

Но не каждый тренер готов играть в такой хоккей. Тут много возни, большой объем работы. И не все хоккеисты способны к этому. Нужно находить универсальных защитников, надежно играющих в обороне и правильно читающих мысли партнеров при подключении к атаке. Для этого необходимы правильные игроки.

Вот нам в СКА не удалось создать именно пятерку. Мы пробовали разных защитников, где-то получалось. И с каждой тренировкой они находили взаимопонимание, чтобы действия выходили отточенными. Но к сожалению, четко выраженной пары не получилось.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«НЕ НАДО РУГАТЬ ОВЕЧКИНА. ОН НЕ ВИНОВАТ!»

Вячеслав Быков также прокомментировал ситуацию Александра Овечкина, который обещал поехать на Олимпиаду, но ИИХФ отказалась брать на Игры хоккеистов с заокеанскими контрактами.

– Это проблема совершенно не Александра Овечкина. Это между профсоюзом игроков и НХЛ, – считает Быков. – Вот эти две организации должны найти общий язык. Овечкин же стал заложником ситуации, как и многие другие игроки.

Но то желание и рвение, с чем Овечкин хотел поехать на Олимпиаду, заслуживают уважения. Он делал громкие заявления для того, чтобы создать давление на НХЛ. Александр хотел что-то поменять. Старался не только ради себя, но и других хоккеистов лиги. Все ведь хотели поехать в Пхенчхан.

Это сильный именитый игрок, к нему могли прислушаться. Но этого мы не увидели, и ситуация получилась тупиковой.