Передаст ли Стоа привет Нижнекамску? Превью игрового дня в КХЛ

Из четырех матчей четверга выделим сшибку в Нижнекамске «Нефтехимика» со «Спартаком».

В прошлом сезоне, который болельщики «Спартака» вспоминают в кошмарном сне, американский форвард красно-белых Райан Стоа наколотил 22 шайбы и отдал 14 передач, выиграв снайперскую гонку в команде. А в этом чемпионате восемь встреч он не мог открыть личный голевой счет. Только позавчера Стоа распечатал ворота. Но где – в Казани. Рванул к воротам «Ак Барса» почище Русской Ракеты. Оставив за спиной самого Андрея Маркова. Зинэтула Хадярович Билялетдинов так огорчился, что перестал выпускать защитника-ветерана в бригаде большинства, предпочтя ему молодого Василия Токранова.

Но песня не о том, а о победе красно-белых в столице Татарстана. Это надо было видеть. Соперники жгли не только в основное время. Их овертайм «три на три» стал самым увлекательным в нашей лиге в этом формате. Судьи тащили хозяев, но решающую шайбу забили гости. «Спартак» не побеждал в Казани лет пять.

Понравился новичок Максим Трунёв, вратарь Маркус Свенссон. И не только они. Но хватит ли у красно-белых горючего противостоять злым «волкам» из Нижнекамска. Команда Андрея Назарова, убаюканная восторженными оценками, после трех стартовых побед покатилась вниз. Проиграла дома «Ладе» (1:3), похрустела теннисной баранкой в Уфе (0:6). А позавчера не сумела уберечь преимущество 2:0 над «Торпедо», уступив в овертайме 2:3.

У Стоа на «Нефтехимик» зуб. После переезда из Новокузнецка в Нижнекамск результативность американца резко упала. Там его неправильно использовали – не в центре, а на фланге.

А Николай Жердев, который провел всего два матча, любит и умеет огорчать «Спартак». Забивал красно-белым еще 15 лет назад. Главное для него – попасть в состав. Думается, Назаров даст Николаю шанс.

Есть еще в его обойме вратарь Андрей Макаров, которого в свое время не оценили в «Спартаке», сделав ставку на Свенссона и Никиту Беспалова. Увы, серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов мира выходил за «Нефтехимик» лишь в одном матче. Нет уверенности, что сегодня на посту номер один его увидим. Назаров пока доверяет Илье Ежову.

Победитель матча неминуемо поднимется в зону плей-офф. Такие вот расклады.

Матч Салават Юлаев - Торпедо Место и дата 14 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция