Несчастливая семерка. Еще одно поражение Леонида Слуцкого

Очередным соперником «Халл Сити» стал «Фулхэм», принимавший команду у себя дома. Перед матчем у обоих клубов было равно количество очков, по семь.

Стартовый состав претерпел ряд изменений, что не удивительно после разгрома 0:5. Мейлер заменил Хенриксона в полузащите, а вот вместо Тораля в старте дебютировал 19-летний канадец Фикайо Томори, арендованный у «Челси». Таким образом, схема с четырьмя защитниками снова уступила новомодной 3-4-3.

Как полагается гостевой команде, «Халл» больше оборонялся и реже владел мячом. К концу первого тайма этот показатель едва перебрался за 35%. За весь первый тайм «тигры» нанесли всего три удара по воротам «Фулхэма», лишь один в створ. Зато Макгрегору пришлось попотеть. Пока защита в очередном экспериментальном сочетании давала сбои, голкипер «Халла» делал все, чтобы счет на табло не менялся.

На 42-й минуте удача закончилась. Шейи Оджо прострелил в штрафную, попытка Томори перехватить передачу завершилась тем, что мяч проскочил у него между ног (что в том числе сбило с толку его партнеров), и попал к Флойду Эите. Доли секунды хватило тоголезцу, чтобы расстрелять практически пустые ворота в окружении трех защитников.

В начале второго тайма Райн Сессеньон упустил невероятный момент, чтобы упрочить преимущество своей команды, но, оставшись без опеки защитников, не сумел замкнуть кросс. Зато парой минут спустя Камил Гросицки дальним навесом нашел Джаррода Боуэна, который сначала пробил во вратаря, а потом добил мяч уже в сетку. Казалось, что ни Боуэн, ни вратарь, ни мяч не успели опуститься на землю за эти доли секунд между двумя ударами.

Забитый гол придал настолько большой заряд уверенности игрокам «Халла», что на протяжении нескольких минут футболисты «Фулхэма» не могли перейти центр поля. Всего несколько секунд прошло с того момента, как хозяева развели мяч, а их вратарь уже вынужден вступить в игру. Еще несколько мгновений и Айна бьет по воротам из пределов штрафной, удар отбивается, но мяч возится в ногах у футболистов и едва не переползает за линию то от чужих, то от своих. Прессинга и уверенного отбора надолго не хватило, и уже на 63-й минуте «тигры» пропускают зеркальный первому гол. Райн Фредрикс, но уже с правого фланга, навешивает в штрафную, Флойд Эите пытается ножницами пробить в створ, но не попадает по мячу, зато один на пятачке ждет свой черед Стефан Йохансен, расстреливающий МакГрегора в окружении пяти игроков «Халла».

Ни позиционная игра, ни навал не помогли команде Леонида Слуцкого заработать хотя бы ничью. Счет не изменился. Выездная серия насчитывает теперь 22 матча без побед, «Халл» опускается на 16-е место, и теперь ближе к зоне вылета, чем к заветному повышению. По забитым мячам «тигры» уступают лишь лидирующему «Лидсу», зато по пропущенным делят с «Бертоном» и «Болтоном» последние строчки.

Присутствовавший на матче футбольный эксперт Эдриан Кларк в эксклюзивном комментарии для «Советского спорта» отметил:

– Я не думаю, что Леонид Слуцкий уже знает свой лучший состав или лучшую расстановку. Сегодня они играли хорошо, но есть признаки того, что сезон для «Халла» не будет успешным. Эксперименты с составом продолжаются, построить команду с нуля за пару недель невозможно, вопрос лишь в том, насколько хватит терпения у владельца. Протесты против руководства в стане фанатов уже начались. К счастью, Леонида Слуцкого они пока практически не затрагивают.

– У нас нет времени на расстройства. Мы должны двигаться дальше, потому что следующий матч уже в субботу. Сейчас по-настоящему трудный период, но мы должны решить наши проблемы вместе. Команда, клуб, болельщики, все!, – сказал тренер «Халла» после матча.

Ждем субботы и домашней игры.