Дмитрий Сенников: Судьи помогли ЦСКА, почему бы не помочь и «Локо»?

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о предстоящей игре железнодорожников в Копенгагене.

Матч Копенгаген - Локомотив Судья: Хюсейн Гечек (Турция) Место и дата 14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция

«КОПЕНГАГЕН» – СУГУБО «ДОМАШНЯЯ» КОМАНДА

– Что ожидаете от игры «Локомотива» с «Копенгагеном»?

– Прежде всего, я надеюсь, что «Локомотив» выиграет. Скажем так, повторит успех ЦСКА. Безусловно, я понимаю, что «Копенгаген» – серьезный соперник. Но у этой команды есть как свои плюсы, так и минусы. Надо хорошенько разобраться в них и сыграть как раз на слабостях этого клуба. Датчане домашние матчи проводят агрессивно, дома они играют всегда на победу, в атакующий футбол. Предварительные раунды показали, что на выезде команда играет слабее, нежели домашние матчи. То есть в выездных играх «Копенгаген» уступал, а дома при поддержке трибун команда добивалась положительного результата. Что касается «Локо», я считаю, что команда находится в хорошей форме, идет на втором месте в чемпионате России. И я думаю, команде Семина по силам обыграть «Копенгаген» в гостях, играя при этом вторым номером.

– Вы активно следили за соперником?

– Я смотрел нарезки и кое-какую статистику. Они прошли «Вардар», сначала, кстати, проиграв на выезде. Но дома выиграли 4:1. То же самое было с «Карабахом»: проиграли гостевую игру – выиграли домашнюю. Но по забитым и пропущенным мячам «Карабах» выходил дальше. В прошлом году они участвовали в групповой стадии Лиги чемпионов и тоже неплохо дома играли.

«ЛОКО» ВСЕГДА БЫЛО КОМФОРТНО ИГРАТЬ ВТОРЫМ НОМЕРОМ

– «Локомотив» связывает с «Копенгагеном» то, что в свое время у них купили перспективного форварда Н'Дойе. Кого сейчас «Локо» надо опасаться больше всего у соперника?

– В этом противостоянии с позиции силы играет «Локомотив». Скорее, «Копенгагену» надо задуматься, как сдержать Миранчуков, Фернадеша и как вообще пройти оборону железнодорожников. Да, конечно, в их команде есть два-три футболиста, которые вызывают опасения. Например, Беньямин Вербич, их полузащитник. Любопытный игрок, на мой взгляд. В целом команда «Копенгаген» добротная.

– Как будет развиваться игра? Фактор «быстрого гола» может сыграть определенную роль?

– Могу предположить, что с первой минуты «Копенгаген» будет владеть инициативой, причем «Локо» сознательно отдаст мяч сопернику. Датчане, скорее, будут атаковать позиционно. Но это даже и хорошо. В этом случае «Локомотив» может сыграть на контратаках, что у него и получается лучше всего. Вообще «Локо» всегда комфортнее играть именно вторым номером. Вот если соперник закрывается, железнодорожникам становится очень непросто. А против атакующих команд «Локо» всегда чувствовал себя как рыба в воде.

УСПЕХ ЦСКА В ПОРТУГАЛИИ ПОДСТЕГНЕТ «ЛОКОМОТИВ»

– И какой ваш прогноз на игру?

– Уверен, что будут забитые мячи и забьют как одни, так и другие. Но поставлю на точный счет 2:1 в пользу наших. Впрочем, и ничейный результат на выезде – вполне приемлемый.

– Может ли каким-то образом победа ЦСКА на «Бенфикой» вдохновить на положительный настрой «Локомотив»?

– Я думаю, что успех ЦСКА в Португалии подстегнет «Локомотив». Между клубами и так есть соперничество во внутреннем первенстве, а теперь благодаря победе армейцев, есть некий стимул и у железнодорожников. Стимул хороший. К тому же, Лига Европы по рангу ниже, да и соперник уступает в классе «Бенфике». Так что уверен, успех ЦСКА раскрепостит игроков «Локомотива». Выиграть можно у любой команды. И судьи иногда нам помогают. Это тоже добавит уверенность. К примеру, закрыли допинговое дело Макларена. Это должно добавить позитивных эмоций. Пенальти ставят в нашу пользу. Это же хорошо. Судьи помогли ЦСКА. Почему бы не помочь и «Локо»?