Зарипов не будет играть в НХЛ. Забудьте! У него даже визы американской нет

Данис Зарипов

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. САГА О ЗАРИПОВЕ

Вижу, как в новостях мелькает, и серьезные люди обсуждают, куда поедет форвард Данис Зарипов, которого дисквалифицировали на два года за допинг. Да, будут слушания в октябре в Лозанне, но этот сезон практически наверняка потерян.

«Думаю, Зарипову стоит играть в «Питтсбурге». Он будет хорошо смотреться в тройке с Малкиным», - говорит один.

«Нет-нет, Зарипов идеально впишется в звено к Кузнецову в «Вашингтоне». Там русские ребята примут его как родного», - говорит другой.

Ау, очнитесь! Данис Зарипов сейчас находится в России, где тренируется самостоятельно. Как я слышал, у него даже нет американской визы. Как подпишет контракт человек в возрасте 36 лет с подмоченной репутацией, которого не знают в НХЛ?

Вспомните, как поступил Александр Радулов в 2016 году. Он задвинул в сторону сборную России и домашний чемпионат мира. Только для того, чтобы слетать в Нью-Йорк на переговоры, лично встретиться с генменеджером Марком Бержевеном, покушать пельмени в ресторане «Мари Ванна» или я уж не знаю, где они там сидели.

Радулова за несколько лет в КХЛ успели подзабыть в Северной Америке. Он напомнил о себе – и подписал однолетний контракт на $5,75 млн.

Я очень уважаю Даниса Зарипова, он – хороший парень. Но какой контракт он получит в НХЛ, если находится в Казани, не делает ни шагу по единственной дороге, которая ведет к спасению его карьеры, отказывается приезжать на просмотры в клубы НХЛ и ждет только твердого контракта на пару миллионов долларов? Только после этого он понесет документы в визовый центр США.

Как минимум, это наивно. Клубы НХЛ еще проявляют какой-то интерес к Зарипову в сентябре. Но в октябре эту тему можно будет закрыть.

2. САГА ОБ АТАНАСИУ

Вот такой инсайд у меня появился, и давайте мы покрутим этот ребус.

«Андреас Атанасиу с вероятностью в 90 процентов приедет в КХЛ, потому что у него нет приличного предложения от «Детройта», да и сам «Детройт» не в очень приличном состоянии. А в России есть три варианта – Москва, Питер и Казань».

Все понятно с Казанью – я первым сообщил, что «Ак Барс» сделал предложение этому молодому канадцу греческих корней. Быстрому, техничному, перспективному. В Казани – пять легионеров (Азеведо, Секач, Ландер, Клинкхаммер, Охтамаа), но шестой не помешает.

Все понятно с Питером. Там четыре легионера (Коскиранта, Коскинен, Херсли, Рундблад) и есть деньги на Атанасиу. Лучше уж взять самим, чем он достанется другим.

Не все понятно с Москвой. Кто это может быть?

ЦСКА – четыре легионера (Робинсон, Плэтт, Скотт, Юханссон), есть деньги, но такая длинная лавка, что непонятно, зачем там еще и Атанасиу, если Кирилл Капризов за четыре последних матча дважды остался в запасе из-за ротации.

«Динамо» – три легионера (Хиетанен, Бойд, Карсумс) и большие проблемы с атакой. Плюс травмы. Один вопрос: есть ли деньги у москвичей на Атанасиу? Не буду исключать, что они могли найтись.

«Спартак» - пять легионеров (Максвелл, Лаюнен, Стоу, Радил, Свенссон), и я очень удивлюсь, если красно-белый детройтовец Атанасиу перейдет к красно-белым.

В общем, запаситесь попкорном. Скоро узнаем ответ.

3. СОСТАВ «АВТОМОБИЛИСТА»

Шок вчерашнего вечера – «Автомобилист» в гостевом матче против СКА оставил в запасе шестерых игроков основы: форварды Анатолий Голышев, Александр Кучерявенко, Алексей Михнов, Илья Крикунов, защитник Кирилл Лямин, голкипер Якуб Коварж.

В итоге после первого периода был счет 4:1, а вообще СКА победил 6:2, и это был не матч, а легкая прогулка.

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов объяснил свое решение: «Скажем так, у нас идут замены этих игроков. Мы не играем постоянно одними и теми же хоккеистами».

Как можно объяснить логику Крикунова? Его команда отправилась в выездное турне из четырех матчей. «Локомотив», СКА, «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва).

«Ну, СКА все равно не победить, поэтому пусть лидеры отдохнут. Побережем силы на динамовцев», - таким наверняка был ход мыслей.

И это удачно совпадает с призывом Олега Знарка, что не надо так уж убиваться против СКА, а то следующий соперник одерживает над вами легкую победу.

Крикунов буквально согласился с этими словами, поставив под ними свою размашистую подпись. И получил 2:6. А так было бы 1:2, например. В общем-то, разницы никакой.