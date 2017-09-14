Прошлый сезон сыграл с Каррерой злую шутку. Разбор игры «Спартака»

Первый матч «Спартака» в Лиге чемпионов показал, что у команды Массимо Карреры по-прежнему есть большие проблемы с организацией дел в обороне.

Матчи «Спартака» со «СКА-Хабаровском» и «Рубином» в чемпионате России обнадежили - красно-белые позволили соперником нанести лишь один удар в створ ворот. Однако оказалось, что это часть биографии не только десятикратного чемпиона России, но и его оппонентов - «Марибор» показал. По данным WhoScored, словенцы за игру нанесли 26 ударов (6 - в створ, 1 - в штангу)! Столько же в первом туре Лиги чемпионов пробили лишь футболисты «Реала». А больше только игроки «Баварии» - 29.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Когда «Марибор» наступал позиционно, то можно было подумать, что «Спартак» играет с «Реалом» - настолько все легко давалось подопечным Дарко Миланича. Это касается как первого тайма, так и второго.

В начале матча красно-белые при обороне использовали схему 5-3-2. Ее игроки «Марибора» взламывали за счет переводов мяча из центра на фланг и взаимодействий там накоротке - активны были фланговые полузащитники и защитники. Слаженности действий спартаковцам не хватало - один раз Байде нашел опасную зону между Кутеповым и Джуикией, чуть позже - между Джикией и Комбаровым. Заканчивалось все опасные прострелами и угловыми. В первые 15 минут «Марибор» нанес восемь ударов, шесть из которых - после стандартов.

Каррера выводы сделал - после выхода на поле Александра Самедова вместо получившего травму Дениса Глушакова «Спартак» при обороне стал обороняться по модулю 5-4-1. Самедов и Промес заняли фланги, в центре действовали Пашалич и Фернандо. Получилось не лучше, а хуже - вскрылся спартаковский центр. Хорват и бразилец выглядели так, словно впервые в жизни играют в обороне в два опорника! В этом главное отличие схемы 5-4-1 от 5-3-2 - фланги насыщаются, но центр вскрывается. Они умудрялись одновременно подняться на встречу соперникам, полностью оголив пространство за спиной. В эту зоны спускался и один из двух форвардов соперника, и фланговые полузащитники.

По схеме 5-4-1 «Спартак» в этом сезоне еще не оборонялся. Поэтому Фернандо и Пашалич могли быть к такому повороту не готовы. Как и Самедов с Промесом - им бы подстраховать товарищей, опустившись глубже и сместившись к центру, но они тоже лишь осмысливали происходящее. Возможно, решись на такой трюк Каррера в каком-нибудь «Ювентусе», он бы и прошел - класс игроков выдающийся. Красно-белые показали, что с ходу так перестроиться впервые в сезоне и дать качество они не могут.

Во втором тайме Каррера вернулся к варианту, который был успешен в матчах со «СКА-Хабаровском» и «Рубином», - 5-3-2. Треугольник в центре поля составили Самедов, Фернандо и Пашалич, впереди играли Промес и Адриано. Как и в первом тайме, «Марибор» предложил быстрые движение мяча, быструю смену вектора атак. Помните, Бохар попал в штангу после навеса? Атаке предшествовал перевод мяч из центра на фланг. Для команд, умеющих обороняться по 5-3-2, в этом нет ничего страшно - даже если они дадут подать, то не оставят ни метра лишнего пространства в штрафной. К примеру, Италия на Евро-2016 позволила Бельгии совершить 36 подач! Но при этом выиграла 2:0! Защитники и полузащитники с подачами разбирались. Спартаковцы терялись.

Что даже вариант 5-3-2 у «Спартака» не обкатан, «Марибор» показал в первом тайме. Во втором в этом мнении укрепил. Банальной стенкой с партнером Крамарич высмеял весь спартаковский цент поля (оставил не удел всех полузащитников) и вывел на голевой удар Боху. Пропустив, «Марибор» прижал «Спартак» к воротам и нанес сразу 16 ударов! Это был второй активный отрезок хозяев после стартового. Если бы у «Спартака» была организована игра в обороне, такого бы не состоялось. И о травме Дениса Глушакова - повлияла она или нет - мы бы не задумывались. Но выстроенных действий нет.

Вероятно, Карреру завел в тупик прошлый сезон. Тогда красно-белые выиграли чемпионат, активно меняя по ходу турнира (и даже игр) схемы. В этот сезон тренерский штаб вошел тоже без определенности. Схему с тремя защитниками в матче с «Марибором» красно-белые использовали лишь в третий раз. Автоматизма в действиях у них не было. В Лиге чемпионов он крайне важен. При желании может рассказать Курбан Бердыев, обыгрывавший «Барселону». Или Виктор Гончаренко. Он с зимы начал наигрывать в ЦСКА схему 5-3-2! Не готовился ли уже тогда к Лиге чемпионов? Каково в ней играть, он знает по временам БАТЭ. Каррера не знал, что такое выступать в Лиге чемпионов со скромной по европейским меркам командой.

ФАКТОР ЕЩЕНКО И КОМБАРОВА

Оборона погубила «Спартак». Несмотря на это, позитивные моменты в игре красно-белых были.

1. Активные роли Ещенко и Комбарова

Во второй половине первого тайма «Спартак» забрал инициативу в свои руки. Прижав «Марибор» к воротам, красно-белые ударили по всем направлениям - по флангам включались в штрафную площадь Ещенко и Комбаров, на позиции инсайдов орудовали Самедов и Промес, из центра поля забегами к штрафной заставлял соперника врасплох один из полузащитников. Пашалич в первом тайме сделал передачу на Ещенко, когда он бил без помех из штрафной площади. Самедов забил гол, добив мяч в сетку после удара Фернандо.

На двоих Ещенко и Комбаров нанесли пять ударов. Три из них - из убойных позиций. Играй он постоянно у чужих ворот - могли моменты реализовать. Кроме этого Ещенко трижды выводил на удар партнеров, а Комбаров дважды. Трижды подобное делали лишь Фернандо и Адриано.

Идея, как взламывать оборону «Марибора», у «Спартака» определенно была. Для ее реализации не хватило класса исполнителей. Промес в игре с акцентом на фланги на убойные позиции выходил редко - из штрафной площади он пробил лишь раз, после паса Комбарова, четыре удара голландец нанес из-за пределов штрафной.

2. Реакция на потерю мяча

«Спартак» показал хорошую реакцию на потерю мяча в позиционных атаках, тут же вступая в отбор. У каждого из тройки защитников есть либо перехват, либо отбор на чужой половине поля - атакующих игроков они накрывали моментально. Иногда с риском для себя - Джикия получил желтую карточку за неосторожный подкат в первом тайме. Но атаку он сорвал.

Если «Спартак» не наладит игру в обороне в ближайшее время, то рассчитывать на что-то в Лиге чемпионов сложно. Особенно учитывая, что в атаке реализовывать моменты классно умеет лишь Промес, а игра иногда протекает в неудобном для него русле. Что «Спартак» зацементирует подступы к своим воротам, надежд мало. Во-первых, времени для этого было много. Во-вторых, сейчас игры будут идти через два дня на третий - почти весь тренировочный процесс сведется к восстановительным занятиям.