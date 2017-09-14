Отдайте наш процент. Почему жеребьевка Лиги Европы была к нам благосклонной

Обозреватель «Советского спорта» размышляет, почему жеребьевка Лиги Европы была к нам благосклонной. С кем и за что предстоит бороться российским клубам.

ШАНСЫ И АРГУМЕНТЫ

Предстоящий розыгрыш второго клубного турнира оказался очень кстати для обоих наших участников, а потому выглядит не обузой для них, а шансом. В Петербурге команда до сих пор строится из-за обилия новых игроков, «Локомотиву» же, приходится открывать «второй фронт» в условиях жестокого кадрового голода.

Для Манчини это отличный шанс выиграть свой первый международный титул, а для его «хуниорс» хорошая школа игры через два на третий и вообще - возможность, наконец, стать командой. Для Сёмина хорошее выступление может стать важнейшим аргументом в споре со своими таинственными оппонентами в структуре клуба, пока молодые игроки, по воле случая получившие шанс поиграть в Европе, будут выкладываться, чтобы его использовать.

ЖЕРТВЫ КАРАБАХА

Обладателю Кубка России 2017 жребий определил в соперники датский «Копенгаген», тираспольский «Шериф» и «Фастав» (Злин), в рассказах о котором, чаще пишут вместо названия клуба название города. Первые две команды не просто не прошли отбор в Лигу чемпионов, они стали творцами самой большой на сегодня сенсации в этом её розыгрыше. Именно их последовательно обыграл тот самый бакинский «Карабах» на пути в главный клубный турнир Европы. Основной соперник красно-зелёных в группе, конечно, датчане. За 25 лет своего существования в современном качестве они 12 раз становились чемпионами страны, а два последних года и вовсе делали золотой дубль, выигрывая заодно и кубок. В прошлом году они играли на групповом этапе Лиги чемпионов и достойно там выглядели, дважды обыграв «Брюгге», дважды сыграв вничью с «Порто» и выстояв против «Лестера» дома. Вышли с 3-го места в весну и проиграли только уже «Аяксу» по сумме двух матчей. Команда хорошо укомплектована, стабильно забивает и мало пропускает. Даже потеряв молодого талантливого Корнелиуса, перешедшего этим летом в «Аталанту», датчане по-прежнему могут рассчитывать на парагвайца Сантандера и остальных игроков группы атаки.

«Шериф» - команда с приличным европейским опытом, но даже, будучи практически государственной после смены политической элиты в своей республике, испытывает вместе с ней определённые экономические трудности. Несмотря на то, что в минувшем сезоне тираспольцы взяли все три титула на национальном уровне, дались они им не просто. Золотой матч, например, «Шериф» выиграл по пенальти. Кроме того, по окончанию чемпионата лучший бомбардир и распасовщик команды Рикардиньо перебрался в «Црвену Звезду». Так что Тирасполь тоже будет подсознательно восприниматься прямым конкурентом за вторую путёвку в весеннюю стадию, но я бы советовал обратить внимание на чехов.

КОГДА МОЛОДОСТЬ ЗА ТЕБЯ

Несмотря на то, что клуб из Злина типичный середнячок чешского чемпионата, он - неуступчивый кубковый боец. Помимо Кубка Чехии «Фастав» выиграл в прошедшем сезоне и Чехо-Словацкий Суперкубок. Чехи выстояли в нём против словацкого «Слована» и дожали опытных противников в серии пенальти. Так что упускать из виду этих настырных ребят было бы опрометчиво. Впрочем, Семин – опытный тренер, имеющий на своём счету победы и над европейскими грандами. Нет сомнений, что он сможет настроить свою команду на каждый матч. Поэтому вопрос с выходом в следующую стадию сводится к физическим возможностям игроков: слишком уж короткая скамейка у «Локомотива». Но их молодость, их понимание собственных перспектив дают мне основания прогнозировать выход красно-зелёных из этой группы.

ОСТОРОЖНО, БАСКИ!

Совершенно другая ситуация с «Зенитом». Здесь уже именно наша команда - очевидный фаворит. Основной соперник по группе – это «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Команда сильная, с богатым европейским опытом. Но в Лиге чемпионов играла последний раз 4 года назад и из группы никуда не вышла, а спустя год на стадии отбора басков остановил наш «Краснодар». Тем не менее, в прошлом сезоне «Сосьедад» уверенно занял 6 место в испанском чемпионате и изрядно потрепал нервы лидерам. Вчистую в Премьере команда проиграла только «Реалу» и «Барселоне» (оба раза минимально), а у «Атлетико» и «Севильи» очки отобрала. Новый розыгрыш начала с побед над «Сельтой», «Вильярреалом» и «Депортиво», так что настроение и состояние у басков вполне боевое. Команда мало изменилась в это трансферное окно. Отдали в «ПСЖ» крайнего защитника Берчиче, зато купили заскучавшего в Манчестере Янузая и молодого защитника Льоренте у «Реала». Причём последнего очень хотел «Эвертон» и готов был заплатить вдвое больше, но мадридцы предпочли опцию возможности обратного выкупа и отдали его в Сан-Себастьян. Но, в общем, этот коллектив вполне по силам петербуржцам, а подвести их может только расслабленность.

ПРОХОД ПОЧТИ ОТКРЫТ

«Русенборг» и «Вардар» знакомы российским болельщикам, но в данный момент никакой опасности не представляют. Трудно предположить, что, несмотря на все свои титулы, норвежцы смогут отстоять даже домашнюю ничью. Помнится, «искренний «Зенит» времён Петржелы побеждал «Русенборг» дважды. Вообще, команда из Тронхейма довольно часто играла с российскими клубами в евротурнирах и почти всегда это заканчивалось очковыми потерями для норвежцев.

«Вардар» - это обратная история. Встречался он на пути российских команд лишь однажды, зато встреча эта закончилась скандальным вылетом ЦСКА из Лиги чемпионов в первом же раунде. Но это была именно случайность, которую невозможно спрогнозировать. Кстати, «Вардару» не повезло с тем самым «Копенгагеном», который достался «Локомотиву», зато в стыковых матчах он выбил из розыгрыша «Фенербахче». Так что один лишь путь команды из Македонии в группу заставляет вспоминать банальное «в еврокубках слабых команд нет».

Трансферная активность обоих клубов минимальна, никаких сильных легионеров в них нет. Так что любой исход, кроме победы «Зенита», будет сродни той самой случайности четырнадцатилетней давности. Однако не стоит недооценивать текущий статус соперников «Зенита». Оба они чемпионы своих стран и начинали эту европейскую кампанию в Лиге чемпионов.





