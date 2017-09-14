«Спартак» разучился терпеть. Почему чемпион упускает победы в концовках

Сегодня ровно два месяца, как для «Спартака» стартовал новый сезон – 14 июля красно-белые в матче за Суперкубок России в дополнительное время обыграли «Локомотив» (2:1). Однако действующего чемпиона не узнать: в четырех матчах он, открывая счет, в итоге не смог добиться победы.

За это время спартаковцы успели провести 11 официальных матчей. В трех из них счет не был открыт в основное время (с «Локо» за Суперкубок, в Уфе и в Хабаровске). Лишь в одном это сделал соперник – «Зенит», который потом довел дело до разгромных 5:1. И в 7 встречах первыми забивали сами красно-белые. Невероятно, но более, чем в половине таких игр они не смогли удержать победный счет, каждый раз пропуская решающие мячи после 80-й минуты!

Нынешний «Спартак» - полная противоположность самого себя прошлогоднего. В сезоне-2016/17 после появления на посту главного тренера Массимо Карреры он отыграл 30 матчей. В 21-м добился победы, причем 15 из них были в один мяч! И если его преимущество было минимальным к 80-й минуте, ни разу не позволил соперникам отличиться в концовке. Ни ра-зу!

Прошлый сезон сыграл с Каррерой злую шутку. Разбор игры «Спартака»

Зато сам неоднократно решал исход борьбы в заключительной 10-минутке. Причем первое серьезное испытание – в гостевом матче 5-го тура с «Анжи» - выдержал более чем достойно. Тогда спартаковцы на 73-й минуте при счете 1:0 в свою пользу остались вдесятером – удаление заработал Андрей Ещенко. Однако вместо того, чтобы «закрыться» на своей половине, продолжали искать счастье у чужих ворот и были вознаграждены за свою настойчивость голом Квинси Промеса на 81-й минуте.

Более того, тот «Спартак» дважды вырывал победу уже в компенсированное время. В 14-м туре дома с «Амкаром» Денис Глушаков забил единственный мяч на 91-й минуте. А в 21-м на своем поле с «Оренбургом» красно-белые оказались в еще более сложной ситуации: спокойно ведя 2:0, позволили новичку премьер-лиги забить два гола в течение пары минут. И ничего, сдюжили! Бились за победу до последнего и были вознаграждены мячом Промеса на 95-й (!) минуте.

В 23-м туре в едва ли не центральном матче всего чемпионата (дома с «Зенитом») Александр Самедов забил победный гол на 80-й минуте. Плюс была у «Спартака» и одна волевая победа – на «Открытие Арене» над «Рубином». Тогда, правда, Глушаков «сыграл на опережение»: слишком рано принес хозяевам победу – на 74-й минуте.

А теперь просто представьте, что было бы со «Спартаком»-2016/17, не добейся он этих четырех («Анжи» не в счет) побед «на флажке». Даже если бы встречи завершились вничью, красно-белые не досчитались бы 8 (!) очков. И сейчас в Лиге чемпионов Россию представляли бы ЦСКА с «Зенитом».

Для чемпионского «Спартака» первый тревожный звонок прозвенел уже в 1-м туре, когда «Динамо» сравняло счет на 92-й минуте (2:2). Подопечные Карреры его, правда, не услышали. И в 6-м туре, ведя в принципиальнейшем матче с ЦСКА 1:0, позволили армейцам забить на 83-й и 84-й минутах. Прошла еще неделя – и спартаковцы вляпались вновь.

К перерыву в игре с «Локомотивом» они вели 2:0. Да, в конце первого тайма за две желтые карточки поле покинул Самедов. Однако год назад в Каспийске удаление не помешало «Спартаку» забить второй гол. Тут же он после перерыва пропустил 4 (!) мяча. Два последних – на 83-й и 91-й минутах! Тут же отличившийся Промес спасти красно-белых не смог – поражение 3:4.

А вчера все увидели до боли знакомый «Спартак» и в Лиге чемпионов. Игра в Мариборе проходила с преимуществом гостей, пока на 59-й минуте Самедов не открыл счет. После этого игровая инициатива сразу перешла к словенскому клубу. Был, конечно, 100-процентный момент у Фернандо. И забей бразилец, спартаковцы бы наверняка довели встречу до победы. Но Фернандо свой шанс не использовал, пробив мимо. В отличие от «Марибора», сравнявшего-таки счет. И то, что это произошло в концовке (на 85-й минуте!), уже вряд ли кого-то удивило.

И вновь вернемся к элементарной арифметике. Выиграй «Спартак» все эти дерби с «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом», у него было бы аж на 8 очков больше. То есть сейчас в таблице он занимал бы второе место, отставая от «Зенита» всего на одно очко. Ну, а в Лиге чемпионов в своей группе был бы единоличным лидером.

Так в чем причина такого ужасного преображения? Скорее всего, этого не знает даже сам Каррера. Иначе давно бы уже принял меры. Однако «Спартак» продолжает платить по прошлогодним счетам, разбрасываясь выигранными матчами направо и налево. И если лекарство не будет найдено в самое ближайшее время, сильно рискует вообще не попасть в число участников еврокубков-2018/19. А о том, что с такой игрой ждет его в нынешней Лиге чемпионов, даже и говорить не хочется.