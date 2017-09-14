«Такое непросто забыть». Клопп объяснил неудачную игру «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с клубной пресс-службой после матча с «Севильей» (2:2).

Накануне команды провели игру в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2). «Ливерпуль» не смог удержать победу. При этом «красные» не забили пенальти при счете 2:1.

«Конечно, я расстроен – говорит специалист. – Мы могли выиграть три очка. Не могу сказать, что я подавлен, но мне есть над чем подумать. Прежде всего, я недоволен игрой своей команды. Мы пытались забыть о разгроме от «Манчестер Сити», но в футбол играют люди. Такое непросто забыть. В конечном итоге это сказалось на игре.

Думаю, фанаты остались довольны. Это был яркий матч, с большим количеством опасных моментов. Обе команды хотели победить. Хочу выразить уважение «Севилье», которая на сдалась до последней секунды. Им повезло, что Фирмино не забил пенальти, но это не аргумент в нашу пользу. У нас были моменты после этого, но мы не смогли их реализовать.

Должен сказать, что «Севилья» – очень организованная команда. Особенно в обороне. Но даже с таким соперником «Ливерпуль» выглядел уверенно в атаке. В футболе очень важно учитывать ошибки после каждого матча. Будем учитывать это.

Сейчас «Ливерпуль» переживает непростой период. Как я говорил, у нас были шансы забить, но мы не смогли ими воспользоваться. Теперь мы знаем, над чем еще следует хорошенько поработать.

Пока «Севилья» не забила второй гол, мы контролировали ход матча. Но должен сказать, что несколько наших игроков сдали после второго тайма. Не думаю, что дело в физике. Скорее всего, проблема в концентрации. Мы продолжаем построение сильной команды. Все только начинается», – сказал немецкий специалист, чьи слова приводит официальный сайт английского клуба.