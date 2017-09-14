Жаркое начало. В Ростове-на-Дону стартовал сезон Первой группы

В Ростове-на-Дону двумя матчами открылся новый сезон Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги. В упорной борьбе дебютантов футболисты СКГМИ обыграли со счетом 2:1 СевГУ, а сборные ДГТУ и КБГУ разошлись миром — 1:1.

На турнир — открытие сезона 2017-2018 гг. НСФЛ приехали четыре амбициозные команды, имеющие намерения выступать в Премьер-группе. Крепкие Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону) и Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова (Нальчик), в прошлом сезоне уже выступавшие в Первой группе. Их очная встреча в том сезоне состоялась в Нальчике и завершилась со счетом 1:1. Севастопольский государственный университет (Севастополь) успел проверить свои силы с командами уровня высшего дивизиона и считается одним из фаворитов нынешнего сезона, а сборная Северо-Кавказского горно-металлургического института (Владикавказ), одна из старейших студенческих спортивных команд России, успешно играет в параллельно идущих Всероссийских соревнованиях, что также подтверждает высокий уровень команды.



Открывался сезон матчем СевГУ и СКГМИ. Владикавказцы не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счёт уже на 4 минуте матча: Заурбек Цакоев хладнокровно реализовал момент и стал автором первого гола в новом сезоне НСФЛ. Попытки удвоить преимущество успехом не увенчались и со временем футболисты СевГУ выровняли игру. А когда миновал экватор первого тайма Евгений Рыбалко обработал точную передачу в штрафную соперника и неотразимо пробил. На поле было жарко не только из-за палящего солнца, эмоции футболистов добавляли масла в огонь, который арбитр тушил разъяснительными беседами или, в крайнем случае, карточками. К концу тайма севастопольцы больше владели мячом и острее атаковали, но дожать соперника не смогли. Нападающий СевГУ вышел один на один с голкипером соперника, обвел его, но путь в ворота мячу грудью в отчаянном прыжке заблокировать защитник СКГМИ.



Второй тайм стал прямым продолжением первого, в борьбе за инициативу никто сильного преимущества не имел. Но СКГМИ смогли выйти вперед. Цакоев неожиданно ворвался в штрафную с острого угла и, не сближаясь с вратарем, хлестко пробил в дальний угол. Вратарь СевГУ команду не выручил. Для студентов из Севастополя этот гол стал громом среди ясного неба. Несколько минут им понадобилось чтобы прийти в себя, СКГМИ понеслись в атаку и имели шансы забить третий. Леван Болотаев несколько раз пытался поразить ворота соперника со штрафных, в один из таких моментов удар в стиле Давида Луиза пришелся в перекладину ворот СевГУ. Севастопольцы создали несколько моментов, но не сумели их реализовать. СКГМИ одержал первую победу в НСФЛ и сразу в дебютном матче.



Во втором матче игрового дня футболисты ДГТУ встретились с КБГУ. Ростовчане на правах хозяев активнее начали встречу, но до результативного действия не довели. Кабардино-балкарцы выстроили почти непроходимые оборонительные редуты, уверенно играли в подстраховке и не позволяли сопернику создавать серьезные голевые моменты. Зато открыли счёт со стандарта. После подачи с углового борьбу на втором этаже выиграл Андрей Атажукин и отправил мяч в ворота. В упорной схватке двух равных команд на первое место вышли стандарты. Спустя менее, чем 10 минут Станислав Миронов исполнил штрафной, идеально перебросив стенку, и на табло загорелись цифры 1:1.



Счёт, установившийся в первом тайме, в оставшееся время не изменился. У команд были опасные моменты: плотные удары издали были парированы голкиперами команд. В целом, во втором тайме на поле было больше борьбы, чем осознанной игры. Футболистам пришлось сражаться не только друг с другом, но и со слишком жаркими для сентября погодными условиями - +31. В самом конце матча КБГУ мог вырвать победу, но удар головой после навеса не получился сильным и отправился в руки вратарю. Ничья 1:1, ровно как и в прошлом сезоне.



Завтра во второй игровой день КБГУ сыграет с СевГУ, а хозяева сразятся со студентами из Владикавказа.



НСФЛ

Первая группа

Ростов-на-Дону

1-й игровой день



СевГУ (Севастополь) — СКГМИ (Владикавказ) 1:2 (1:1)

Голы: Заурбек Цакоев, 4 (0:1), Евгений Рыбалко, 24 (1:1), Заурбек Цакоев, 48 (1:2)



ДГТУ (Ростов-на-Дону) — КБГУ (Нальчик) 1:1 (1:1)

Голы: Андрей Атажукин, 18 (0:1), Станислав Миронов, 27 (1:1)