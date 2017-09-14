Про плей-офф можно забыть? Анализируем календарь «Спартака» в Лиге чемпионов

После ничьей в первом туре группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» шансы красно-белых на выход в плей-офф турнира резко ухудшились. Корреспондент «Советского спорта» проанализировал следующие матчи москвичей в ЛЧ.

ШАНСЫ ЕСТЬ?

После ничьей в Словении стало ясно: «Спартак» и «Марибор» - две команды на одно место. И, скорее всего, третье. Естественно, делать поспешные выводы относительно перспектив красно-белых в борьбе за выход из группы сильно рано – особенно учитывая ничью явных лидеров, «Ливерпуля» и «Севильи» (2:2) – и по-хорошему ничего еще не решено, однако календарь диктует свои условия игры. И давайте взглянем на эти условия трезво.

На данный момент у всех команд квартета по одному очку. Борьба при таком раскладе, можно сказать, еще не началась. Но в наиболее выигрышных позициях – «Севилья» и «Спартак», забившие на выезде. А что дальше?





2-й тур: «Спартак» – «Ливерпуль» (26 сентября)

Несмотря на статус домашнего для «Спартака» матча фаворитом будет считаться «Ливерпуль». В футболе «Ливерпуля» нет системности, зато с лихвой хватает эмоций и скорости. Команда Юргена Клоппа – возможно сейчас самый стремительно атакующий коллектив Европы (какой когда-то была его же «Боруссия»). Смело ставьте на гол Коутиньо, по подборам он один из лучших в мире, а Фернандо и Глушаков пока перед своей штрафной не страхуют.

Ничья во втором туре будет большой удачей, однако закладываться на такой же результат в противостоянии «Севильи» и «Марибора» нельзя, ибо отрыв от лидера может возрасти уже до двух, а в случае поражения, и трех очков. Испанцы не только наголову сильнее, мастеровитее и умелее словенцев, но и опытнее. Вообще, в этой группе самый прожженный боец – именно «Севилья».

3-й тур: «Спартак» – «Севилья» (17 октября)

Практически всегда главными матчами на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы считаются спаянные игры на экваторе еврокубковой осени. Тут вам и обмен любезностями, и весьма небольшой двухнедельный перерыв перед ответной встречей.

«Спартаку» повезло дважды сыграть дома с лидерами квартета. Хочется верить в холодный октябрь, вспомнить про никому неудобные синтетические «Лужники» и мороз, но все сейчас немного иначе: свой комфортабельный стадион на одной чаше весов, вполне себе футбольная температура и отличное натуральное покрытие с другой.

«Севилья», как и «Ливерпуль», из той же искрометной оперы – суператакующие связки на флангах (Корреа-Эскудеро и Навас-Меркадо), а также ударный форварда Бен Йедер и гений паса Банега рискуют осложнить жизнь футболистам «Спартака». Играть с этим коллективом в открытую смерти подобно, поэтому постараться не пропустить и забить в контратаке было бы самым лучшим решением. Однако, даже в таком случае, у красно-белых будет только три очка после половины пройденного группового этапа. Не густо.

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4-й тур: «Севилья» – «Спартак» (1 ноября)

И вроде бы соперник тот же, да вот играть придется в солнечной Испании. Эх, вот сейчас бы этих заморских гостей, да на московский мороз! Но жизнь распорядилась иначе, и красно-белых ждет сложнейший выезд на «Рамон Санчес Писхуан» - один из самых, если не самый, бурно кипящий стадион Перинеев.

Положа руку на сердце, с трудом представляю, чтобы в гостях против «Севильи» москвичи играли на победу. Точнее, на победу они в любом случае будут рассчитывать, однако с позиции силы им сыграть вряд ли удастся. Ничья в Испании опять же будет суперудачным результатом. Вот чертов календарь.

После четырех туров подопечные Массимо Карреры могут иметь только четыре очка. Разрыв от «Ливерпуля», который с большой долей вероятности способен дважды раскрошить «Марибор», возрастет до четырех. Попахивает третьим местом в группе.

5-й тур: «Спартак» – «Марибор» (21 ноября)

Наконец настал тот вечер, когда «Спартак» в нынешнем розыгрыше ЛЧ будет считаться фаворитом встречи. В случае победы и еще одной ничьей между «Ливерпулем» и «Севильей» красно-белые рискуют просочиться аж на второе место в группе! Вот это будет номер за тур до конца группового этапа.

Но не забывайте, такой исход возможен только при трех ничейных результатах после «Марибора». Хотя бы одно поражение от «Ливерпуля» или «Севильи» до этого тура расщепит на атомы шансы на выход в плей-офф.

За красно-белых в пятой игре этапа сыграет погода, свой стадион и гостевая ничья в первом туре. И если на этот момент шансы на выход из группы будут потеряны, судьба третьего места и телепортации в Лигу Европы будет решаться именно сейчас.

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6-й тур: «Ливерпуль» – «Спартак» (6 декабря)

Ехать на «Энфилд» за пару дней до дерби, да еще и на заключительный матч группы, да еще и против мотивированного «Ливерпуля» - такое себе удовольствие. Из-за ничейного результата с «Севильей» в первом туре мерсисайдцы не будут находиться в выигрышном положении до конца кампании.

Во-первых, очков с «Севильей» может быть поровну, во-вторых, в случае ошибок с «Марибором», отыгрываться и выходить как на последний бой придется именно на «Открытие Арене». Ситуация для «Спартака» вновь очень сложная, и здесь без удачи уже никуда.

Но опять же, даже проиграв «Ливерпулю», получится выйти в Лигу Европы в случае поражения «Марибора» от «Севильи».

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Естественно, это все турнирные прикидки и фантазии, и как оно будет на самом деле, не знает никто. Однако давайте не забывать, что «Спартаку» досталась поистине тяжелая группа, где закончить на третьем месте будет не только самым объективным и честным, но и логичным результатом.

«Ливерпуль» и «Севилья» на данный момент команды другого порядка, более высокого. А «Марибор», хоть и поопытнее будет, уступает красно-белым по классу.

При этом шанс на второе место все-таки есть. Еще пробегитесь по ситуации после четвертого тура.