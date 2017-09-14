Бумажные билеты – пережиток прошлого?

Вслед за обычными печатными программками к матчу, похоже, пришло время исчезать и бумажным билетам. Технологии не стоят на месте, а клубы стараются по максимуму облегчить жизнь свои болельщикам. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, чем же предлагают заменить привычные нам бумажные билеты.

Повсеместное использование смартфонов не могло не затронуть сферу спорта. Вслед за программками «дополненной реальности», болельщикам предлагают навсегда забыть о таком «архаизме» как бумажный билет. На сей раз ветер дует не из Англии, а из США, где уже повсеместно вводятся новые правила покупки билетов и прохода на стадион.

Что взамен?

Вместо того, чтобы стоять в кассе или мучиться с распечаткой билета на листе А4, можно просто иметь «проходку» на стадион в своем смартфоне. Мобильные технологии не стоят на месте и мы уже встречаемся с таким явлением, например, при входе в метро. Все, что нужно – установить специальное приложении в свой смартфон. Зачастую это не сторонние сервисы по покупке билетов, а непосредственно приложение клуба или лиги. Как в случае с бейсбольной МЛБ, предлагающей приобретать билеты через свой уникальный «app» – «Ballpark».

Как выиграют клубы?

Фактически, в плюсе останутся абсолютно все: и клубы, и болельщики. Но команды, в частности, получают возможность привлечь дополнительных фанатов удобством покупки билетов. Кроме того, с помощью анализа аккаунтов можно получить достоверную информацию об аудитории, приходящей на матчи. Станет легче делать демографические выборки, а также снабжать пользователей таргетированной рекламой. Если болельщик ходит только на матчи против одних команд или в определенные дни, то приложение сможет информировать его исключительно о необходимых ивентах. Не загружая при этом лишней рекламой. Цель клубных приложений – снабжать нужного болельщика необходимой именно ему информацией. Еще одно преимущество для клубов – уменьшение расходов. В МЛБ каждая команда тратит более 50 тысяч долларов только на печать и почтовую рассылку билетов!

Как выиграют болельщики?

В первую очередь, на лицо удобство сервиса: очереди и PDF-файлы останутся в прошлом. Бумажный билет можно потерять, забыть, испортить. Электронный же будет доступен всегда. Даже, если случился сбой системы или смартфон разрядился, сервисные службы возле стадиона помогут попасть на игру. Несомненный плюс – опция передачи билета друзьям, покупка семейного билета и перепродажа. Завышающие цены спекулянты будут бессильны против электронной системы, которая не позволит продавать вход на матч втридорога. Болельщики очень любят различные программы лояльности, а новая система покупки билетов как раз предполагает их немалое количество. Бейсбольный клуб «Чикаго Кабс», к примеру, в качестве участия в пилотной программе отказа от печатных билетов предложил своим фанатам возможность выхода на поле перед игрой. «Кабс» - та самая команда, на которой с 1945 по 2016 годы лежало знаменитое «Проклятие козла Билли». Кроме масштабных мероприятий, болельщики смогут копить баллы для покупки атрибутики и еды на стадионе – по аналогии с накоплением «милей» у авиакомпаний.

Кто уже внедрил технологию?

С нового сезона на шикарный стадион «Мерседес Бенц-Арена» не будет возможности пройти по устаревшим бумажным билетам. Владельцы абонементов получат традиционные карточки, а разовый проход на матчи будет осуществляться только с помощью смартфонов. Таким образом клубы «Атланта Юнайтед» и «Атланта Фэлконс» полностью переходят на новую систему. Компанию им составит и команда из НБА – «Майами Хит». В Англии лишь клуб из низших лиг «Саутенд Юнайтед» полностью внедрил уникальную технологию. Целый ряд команд, включая хоккейный «Монреаль Канадиенс» и футбольный «Орландо Сити», отказались лишь от напечатанных на принтере билетов.

Когда будет у нас?

Пока что мы далеки от того, чтобы отказаться от печатных билетов. Лишь сравнительно недавно прижилась технология покупки билетов через интернет и распечатки их дома. Некоторые команды, как хоккейные СКА или «Динамо» Москва предлагают проходить на стадион при помощи экрана смартфона. Что касается небольших клубов, то, например, новичок Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» лишь приучает своих болельщиков к сканированию кодов при входе на стадионе. Так что российским коллекционерам бумажных билетов можно пока не волноваться.