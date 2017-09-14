Дело Степаненко. Как мастер спорта вышел с флагом Украины в «ЛНР»

Виктор Степаненко

Мастер спорта по полиатлону после победы в соревнованиях вышел на награждение с флагом Украины. «Советский спорт» рассказывает, как это было и вспоминает недавние подобные случаи демонстрации флагов.

В городе Стаханов, ныне находящемся в составе так называемой «Луганской народной республики», прошли соревнования по полиатлону. Это вид спорта, представляющий собой совокупность спортивного многоборья. Мастер спорта Виктор Степаненко завоевал одно из призовых мест и вышел на награждение с флагом Украины на плечах. Получив грамоту от «ЛНР», спортсмен разорвал ее на мелкие кусочки.

Сразу же после «акции» Виктор Степаненко был задержан силовиками непризнанной республики. Против мастера спорта было возбуждено уголовное дело по статье разжигание вражды и ненависти. Спустя некоторое время в сети появилось видеообращение Виктора Степаненко, в котором тот признается, что сделал это под давлением некого представителя СБУ. Насколько оно достоверно – сказать сложно.





Случай Степаненко, разумеется, не единственный в мировой практике, а уж тем более в последнее время. Политическая обстановка вынуждает даже спортсменов негласно заявлять о своей поддержке той или иной стороне какого-либо конфликта.





30 июня этого года украинский боксер Андрей Руденко явился на процедуру взвешивания с украинским флагом под песню группы «Океан Эльзы». Дело было в Москве перед боем с Александром Поветкиным. К слову, концерты «Океана Эльзы» были ранее запрещены в России.





Ранее, в 2015-м году в Азербайджане разгорелся политический скандал. Его причиной стало появление на ринге спортсмена Анара Сулейманова с символикой Курдской рабочей партии. На четырехкратного чемпиона Европы обрушился шквал обвинений в симпатиях к курдам. Позднее выяснилось, чем же обусловлена такая симпатия Сулейманова к Курдской рабочей партии. Оказалось, Анар является близким родственником Тахира Сулейманова, возглавляющим курдскую общину в Азербайджане.





Тогда же в 2015-м году в Москве проходил чемпионат мира по рукопашному бою. Спортсменка Олеся Овчаренко, представлявшая сборную Украины, взошла на пьедестал почета с флагом непризнанной Донецкой Народной Республики. Спустя некоторое время, директор Всеукраинской Федерации рукопашного боя Юрий Радченко заявил: «Наша Всеукраинская организация не работает с так называемой всемирной Федерацией рукопашного боя, которая находится в Москве. У нас нет никаких взаимоотношений, мы не принимали участие в этих чемпионатах, национальная сборная никогда там официально не участвовала». Кроме того, Радченко заявил, что не имеет представления, кто такая Олеся Радченко и кто мог ее делегировать на чемпионат. Ведь украинская сборная вообще участия в нем не принимала. История запутанная. Ясно одно, чем больше в спорте политики, тем сложнее живется спортсменам, которые хотят как лучше, а получается как всегда.