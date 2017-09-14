Евгений Ловчев: «Спартак» – не «Ювентус», не умеет сохранять минимальный счет

Массимо Каррера после матча с "Марибором" Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре «Марибор» – «Спартак» (1:1) в групповом турнире Лиги чемпионов.

Проблема в том, что наши команды делят игры на домашние и выездные. «Спартак» был сильнее и это выяснилось уже к 15-й минуте первого тайма. Так надо добивать соперника, а вот этого наши не могут. Только «Спартак» начинает вести в счете, сразу отходит назад, начинает эту минимальную победу удерживать и пропускает. В этом сезоне сколько было упущено побед и даже ничьих? С «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо».

Это итальянская модель. Так «Ювентус» играет. Забивает один мяч, а потом начинает играть от обороны, ловит соперников на контратаках, но не создает постоянного давления на защиту соперника.

Вчера Саша Шмурнов хвалил двух человек – Диму Комбарова и Адриано. А Комбаров ни одной нормальной передачи в штрафную не сделал, так же, как и с другого фланга Ещенко.

В свое время я знал, что от меня требуется проход по флангу и подача. Я целыми тренировками только это и отрабатывал. Я помню, как Лобановский гонял двух крайних защитников киевского «Динамо» и сборной СССР Матвиенко и Трошкина. Они постоянно отрабатывали: проход по флангу – подача.

Теперь про Адриано. Шмурнов его хвалили за то, что он приходит в свою штрафную и помогает защитникам. Но это не его дело! Его дело играть впереди и забивать голы. Конечно, можно и иногда нужно помогать защитникам, но не играть постоянно в обороне. А если такой игрок, как Адриано не вылезает из защиты, я понимаю, что тренер дал команду защищаться. Но ведь они не умеют этого делать и все равно пропустят!

Так и получилось: вместо того, чтобы добить соперника, атаковать, заставить их всей командой сидеть в своей штрафной, и тем самым, разгрузить свою оборону, отошли назад. Итог: победный счет не сохранили, а в конце едва второй не пропустили.

Вспомните, как этот парень из «Марибора» забил. Так и во втором опасном моменте он сыграл точно также: вышел на ту же позицию и едва второй нам не забил. И просто удивительно, как Ещенко раз за разом пускал его в центр. Но если пускать человека, то только влево, к угловому флажку. А так даем сопернику отличную позицию, с которой он может подкрутить мяч в дальний угол. И когда тренер все время показывает – назад, назад, вот и получаем то, что получаем.

Резюме. Если команда имеет преимущество, забивает гол, то надо добивать – забивать второй и третий. В противном случае, «Спартак» не сможет отстоять минимальную победу. Ну не может этого делать эта команда. «Спартак» – не «Ювентус».