Говорящие цифры: греки устали – и Мозгов выгнал их из-под щита

Тимофей Мозгов Фото: FIBA

Выделяем самое интересное из статистики победного для сборной России четвертьфинального матча с греками.

ОНИ ИГРАЛИ ОДНОЙ ПЯТЕРКОЙ

Формально Костас Миссас задействовал больше игроков, чем наш тренер Сергей Базаревич - 11 против 9. Но у греков каждый из пяти основных баскетболистов - Калатес, Слукас, Папаниколау, Принтезис и Буруссис - провел на площадке более больше 32 минут, то есть сыграл практически без замен. Остальные шестеро в сумме не набрали даже 25 минут, и их общий вклад в действия команды был чисто символическим: 2 очка (Папаяннис сверху на 3-й минуте матча), 2 броска с игры, 0 штрафных и ни одного подбора. Единственное, в чем «отличились» резервисты сборной Греции, это фолы - 7 (из 24). Неудивительно, что подопечные Миссаса (раньше он никогда не руководил командами экстра-класса), в первой половине лидировавшие в счете с разницей «+13», под конец совершенно вымотались и потерпели поражение.

В сборной России игровое время распределялось куда разумнее: только Воронцевич провел на паркете больше 30 минут, зато сразу семь баскетболистов сыграли не меньше 19. И шестеро из них набрали 7 и более очков.

МОЗГОВ В КОНЦОВКЕ «ПЕРЕПОДБИРАЛ» ВСЕХ

По ходу матча Базаревич был недоволен игрой Тимофея Мозгова в защите против комбинаций-двоек и в третьей четверти при счете «-9» усадил центрового «Бруклина» в запас на целых девять минут. Когда Мозгов вернулся на площадку, до конца матча оставалось 7.42, и сборная России проигрывала только одно очко. А затем и совершила решающий рывок – во многом благодаря действиям нашего пятого «номера» на подборе.

За эти семь с лишним минут Мозгов взял 6 отскоков (из 10 за матч), в том числе 3 – на чужом щите. А на самом деле даже 7 и 4 соответственно - статистики ошибочно записали Хвостову подбор после того, как Мозгов смахнул мяч с корзины соперника. Соотношение подборов на этом отрезке между командами в целом получилось весьма красноречивым: Россия - 13 (4 в атаке), Греция - 8 (0).

«+10» ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ШТРАФНЫХ

Еще одним слагаемым успеха нашей сборной стали штрафные броски. За весь матч россияне реализовали 20 «одноочковых» бросков из 25 (80 процентов попаданий), а греки - только 10 из 20 (50%). Причем семь промахов соперники совершили во второй половине, которая стала переломной. Это было не случайно, и дело здесь не только в усталости лидеров сборной Греции, но и в том, что наши сознательно фолили именно на тех, кто плохо выполняет штрафные. Более двух третей греческих бросков с линии и 9 промахов из 10 пришлись на долю Принтезиса (3/8) с Буруссисом (2/6).

Первый же неточный штрафной сборной России (после 16 попаданий подряд) состоялся лишь на 37-й минуте и стал единственной ошибкой в таких бросках у Алексея Шведа (10/11). Остальные четыре штрафных наши смазали уже в последние секунды матча, когда его исход был предрешен.