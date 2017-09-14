Разрушитель мышц. Мифы и правда о рабдомиолизе, который уничтожает мускулатуру

Рабдомиолиз – резкое разрушение мышечной ткани из-за чрезмерных нагрузок и главная страшилка в мире фитнеса.

Кто находится в зоне риска, как «предохраняться» от «рабдо» и какие виды спорта он атакует в первую очередь. Об этом «Советскому спорту» рассказал Эраст Палкин, один из ведущих российских кроссфит-атлетов – именно кроссфит, с его круговыми тренировками, некогда спровоцировал повальный страх перед «рабдо».



Эраст Палкин, атлет, участник Crossfit Games 2017

Что такое рабдомиолиз

«Рабдомиолиз - это разрушение мышечной ткани, в результате чего мышечный белок попадает в кровь и затем в почки. «Рабдо» развивается быстро, в течение нескольких часов после нагрузок. Среди симптомов: резкие мышечные боли, отеки, дурнота, повышение температуры, частичная утрата способности к движению. В особо острых случаях «рабдо» может привести к отказу почек и даже летальному исходу».

Почему возникает рабдомиолиз





«Во-многом, рабдомиолиз связан с наследственностью. Есть группа миопатических болезней: они вызывают поражение мышц, часто бывают хроническими и передаются от родителей. На фоне этих недугов спортивные нагрузки могут оказать губительный эффект и привести к «рабдо» - крайней форме миопатии.

Если же человек был здоров и вдруг стал жертвой рабдомиолиза, то главная причина тут - перерасчет своих сил и возможностей, работа в сверхинтенсивном режиме, без остановки. Организм подсказывает, что нужно остановиться, но атлет не делает этого. Он продолжает тренировки, не снижая темпа – в итоге его мышечная ткань начинает буквально взрываться.

Дополнительные факторы риска, приводящие к «рабдо» - потеря влаги, обезвоживание, недостаток кислорода в мышцах, занятия в жарком климате. Рискует также человек, который приходит на тренинг, ослабленный вирусом, алкоголем, лекарственными препаратами – например, обезболивающими. Организм такого атлета не способен адекватно реагировать на нагрузки».

Самые жесткие вариации ММА – от битвы стенка на стенку, до схваток рыцарей

В каких видах спорта легче получить «рабдо»

«Рабдомиолизу подвержены атлеты циклических видов спорта – бегуны на длинные дистанции, марафонцы, триатлонисты. Официальный сайт кроссфита Crossfit.com приводил данные исследований: сразу после соревнований по триатлону брали анализ крови его участников – всего в эксперименте задействовали около 20 спортсменов. Почти у всех в крови обнаружили повышенное содержание калия и миоглобина – белка, который связывает кислород в мышцах. Это говорит о частичном разрушении мышечных волокон: это еще не рабдо, но уже шаг к нему. В большинстве случаев организм сам способен урегулировать эти процессы, но иногда они становятся необратимы.

В традиционном силовом тренинге нет риска получить «рабдо». Мышцы успевают отдохнуть и восстановиться в паузах между подходами».

Почему «рабдо» связали с кроссфитом





«Начало этому положила публикация в издании New York Times от 22 декабря 2005 года. Статья называлась «Занимайся, даже если тебя это убивает». Она рассказала о травматизме в кроссфите, который был вызван, по мнению издания, слишком интенсивными тренировками.

Среди прочих издание описало историю 38-летнего полицейского Брайана Андерсона. На своем первом занятии по кроссфиту, которое длилась всего 30 минут, он сделал более 50 махов 22-килограммовой гирей. После этого Андерсон почувствовал сильные боли в мышцах, слабость и был госпитализирован. Врачи поставили ему диагноз: рабдомиолиз.

Андерсона поставили на ноги, в том числе, через процедуру почечного диализа. Через шесть месяцев он вернулся в зал, чтобы продолжить тренировки. Но его случай не прошел незамеченным: пресса стала искать новые случаи «рабдо» и связывать их с кроссфитом.

При этом нужно заметить: «рабдо» имел место на заре кроссфита, когда многие занимались, как придется – не имея методик и представления о правильных тренировках. Сегодня это явление чрезвычайно редко. За годы занятий, тренерства и выступлений я не видел ни одного кроссфит-атлета, который бы пострадал от «рабдо».

Что чаще всего убивает культуристов – рассказывает врач

Как избежать рабдомиолиза





«Избежать «рабдо» поможет разогрев перед тренировкой – он подготовит мышцы к нагрузкам, повысит их «иммунитет». Во время тренинга не забывайте пить, избегайте обезвоживания – в особенности, в круговых тренировках, которые сочетают силовую и аэробную работу.

Повышать нагрузки нужно постепенно. На первых тренировках, если речь идет о кроссфите, сначала учите правильную технику упражнений без веса. Освоив ее, масштабируйте веса так, чтобы суметь закончить воркаут. Откажитесь от попыток сразу брать силовые рекорды или тягаться с более опытными спортсменами.

Если чувствуете, что сил совсем не осталось и надо отдохнуть – возьмите паузу, подышите, верните пульс к более низким отметкам. Прекратите тренировку, если чувствуете тошноту и головокружение».

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!