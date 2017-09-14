«В «Урал-Грейте» у меня был собственный водитель!»

Новичок УНИКСа защитник Евгений Колесников в интервью «Советскому Спорту» рассказал о встрече со Стоктоном, проблемах российского баскетбола, испанском опыте, драфте НБА и своей баскетбольной школе.

«СМЕНА ТРЕНЕРОВ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ БЫЛА ДИКОЙ»

— Вы можете сказать, что произошло с «Автодором» в прошлом сезоне? Много чего не получилось.

— В прошлом году не было такой селекции, как в позапрошлом. Игроки были сильнее, именно иностранцы. Конечно, не могу не отметить, что Ник Миннерат – это доминирующий игрок. Но другие игроки на других позициях были немножечко слабее. Это и сыграло свою роль. Плюс у некоторых из них не было опыта выступления в Европе. Еще они достаточно молодые – только закончили институт, и сразу приехали играть. Плюс была смена тренеров, что повлияло. Если русские спокойно смотрели на это, то для иностранцев это было непонятно и дико. В тот момент они немного потерялись и не смогли найти свой оптимальный баскетбол.

— В прошлом сезоне в «Автодоре» играл Майкл Стоктон – сын легендарного Джона Стоктона, который даже приезжал в Саратов. А на тренировках он у вас бывал?

— Да, он приходил несколько раз, но больше смотрел со стороны, вдалеке. Мне было приятно, что Майкл был просто в команда. Он из интеллигентной семьи, приятный, интересный. С ним всегда можно было пообщаться. Он хорошо образованный человек. А когда ты видишь старшего Стоктона, эту легенду. Было приятно с ним просто поговорить, даже сфотографироваться. Это дорогого стоит. Приятно, что он приехал в Россию, я смог его увидеть. Это был очень позитивный момент в моей жизни.

— В итоге и вы покинули Саратов. Владимир Родионов (президент «Автодора» - прим. редакции) сказал, что вы поймали звезду, а финансовые вопросы увеличились в три раза, что и послужило причиной ухода. Это так?

— Я уважаю Владимира Евстафьевича. Но бывают иногда моменты, когда игрок уходит. Насчёт звезды – не знаю. Я каким был человеком, таким и остался. «Автодор» дал мне очень многое, в принципе, благодаря Владимиру Евстафьевичу я и показывал другой уровень баскетбола. Это был шаг вперёд, после чего мне и сделали предложение здесь. Это мысли Владимир Евстафьевича. Я думаю по-другому.

— А сами слова вас не задевают?

— Я на эти слова особо внимания не обращаю, потому что понимаю, что у меня есть задача, которую я должен выполнять. Если бы я понимал, что я всемогущ, или имею данные, как у Майкла Джордана, то, соответственно, можно было бы. Но у меня другая ситуация. Только благодаря своей работе я могу улучшать свою игру. Теоретически я даже не могу поймать звезду.

«В РОССИИ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ДЕЛАЕТСЯ ОЧЕНЬ МАЛО»

— Большую часть своей карьеры вы работали с иностранными тренерами. Велика ли разница между уровнями иностранных и русских специалистов?

— Подход разный в любом случае. Менталитет у людей разный. Но у меня нет богатого опыта работы с русскими тренерами. Мне посчастливилось немного потренироваться у Сергея Белова и два года я проработал с Сергей Базаревичем. Эти тренеры были игроками достаточно высокого уровня. У них есть своя особенность. Когда приезжает иностранец, он всегда выстраивает систему. У них своё видение, принципы. Для каждого тренера важно, чтобы выполняли его установку. Вне зависимости от того, русский он или иностранец. Здесь не принципиально, кто тренер. Если ты выполняешь установку – ты играешь. Сейчас мне интересно работать с нашим главным тренером.

— Есть мнение, что большинство русских тренеров в тактическом плане ощутимо слабее иностранных. Думаете, это так?

— Это не правда – прямой пример тому Евробаскет 2017. Посмотрите, как играет наша сборная. Наши тренера в 90% случаев работают в России. У них нет особого опыта выступлений в Евролиге. Выступают, но не так успешно, как приезжающие иностранцы. В Россию стараются привлечь иностранцев, которые уже зарекомендовали себя в Европе. В России у нас нет такого ростера, тренерского состава. Можно всех по пальцам пересчитать. Если вникать в суть, то у нас даже нет системы подготовки тренеров, как в Европе, где есть квалификации, тренеры ездят на обучения. Это огромный минус. Для тренеров сейчас очень мало делается. Молодым тренерам нужно как-то самим искать и ездить в Европу. Нет системы. Когда появится, соответственно у нас будет и больше детей талантливых. Допустим, в сборную у нас берут по-максимуму людей, что есть. Нет двух, трёх составов, чтобы было 30 человек, из которых и выбирали. Хотя мы можем себе это позволить без проблем. Надеюсь, система наладится. Пока, конечно, не хватает квалификации молодым тренерам в России. А кто имеет какую-то квалификацию, те однозначно получали её в Европе, благодаря своим желаниям, стараниям, не более того.

— По прошедшему времени работы с Прифтисом вы можете сказать, что он действительно сильный тренер?

— Конечно. Когда я был в системе ЦСКА, мне приходилось тренироваться и с Ивковичем, и с Мессиной, и с Блаттом в сборной. Он действительно сильный специалист. Но самое основное – это поставленные задачи. Я убеждён, что мы выполним их.

«В ИСПАНИИ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ»

— Вы родились и начали играть в баскетбол в Казахстане. Сама жизнь и баскетбол там чем-то отличались от того, что было потом?

— Вряд ли там можно сказать о чём-то особенном там. Баскетбол, как и во всём мире, одинаковый. Нет чего-то отличительного. Обычная площадка. Самое основное, что я запомнил из детства – тренер давал нам понять, что таких как я миллионы. Только своим трудом и силами я могу чего-то достичь. Если бы я был ростом 2.20, к примеру, то таких людей единицы. Тебе не так много надо прикладывать усилий. Но людей в баскетболе, чей рост от 1.80 до 1.95 как я – очень много. Конкуренция бешенная. Он мне всегда внушал, что просто так ничего не даётся. Это было заложено мне с детства. Можно сказать, что именно благодаря этому я достиг сейчас того, что играю здесь.

— В своё время вы поиграли и в ВЭФе, когда еще даже не было ЕЛ ВТБ, и не так давно в Испании. Что заставляло вас покидать российский чемпионат?

— Для роста мне необходимо было поехать в другой чемпионат. Когда я поехал в Прибалтику, у меня был действующий контракт с ЦСКА, на тот момент. Я несколько сезонов провёл в ПБЛ, и понял, что мне нужно расти и играть. Агент посоветовал уехать в ВЭФ, где я провёл одни из своих лучших сезонов. А поиграть в Испании, я думаю, интересно каждому игроку. Конечно, когда появилась такая возможность, я не мог её упустить. Я посмотрел, какой уровень чемпионата, как они тренируются, какой подход. Это колоссальный опыт, которому я рад. Там всё по-другому. На наши матчи приходило по 10 тысяч человек. Это показатель, насколько там популярен баскетбол.

— А как случился сам переход? Пришёл запрос из самого клуба?

— Запросы, как правило, приходят агенту, который потом разговаривает с игроком, спрашивает, есть ли у него желание. Если желание есть, но у него действующий контракт, то соответственно нужно вести переговоры непосредственно с клубом. Согласовав какие-то моменты, есть трансферные суммы, только после этого игрок переходит. Так же на протяжении всего прошлого сезона, было три предложения от испанского клуба, который очень сильно был заинтересован в моем переходе – но в этот раз меня туда не отпустили.

— Сложилось мнение, чем в корне отличается баскетбол в Испании и в России?

— Там всё давно систематизировано. Настолько всё по-другому. Допустим, если взять пример, что были неоднократные случаи, когда клубы в середине сезона испытывают какие-то финансовые моменты. Соответственно, они не могут выплатить деньги игроку, а у него семья и так далее. Тем более, начинающим, у которых зарплаты небольшие. Испания смогла найти выход из этой ситуации. У них есть своя страховая организация. В начале года ты, при желании, подписываешь контракт с этой компанией и платишь около 5-7% от всего твоего контракта. И тем самым это становится страховкой всего твоего контракта. Если клуб не может выплатить, то они тебе выплачивают сразу всю сумму. Испанцы стараются сделать максимально комфортный процесс взаимодействия игрока и клуба. Если игрок переходит в испанский чемпионат, то он уверен в том, что сезон будет качественный и хороший в плане условий и других отношений.

— Еще вы провели сезон в «Урал-Грейте», хотя и практически не играли. Легендарный клуб тогда находился практически на излёте. Какая тогда была атмосфера?

— Это были первый годы моей профессиональной карьеры. На тот момент, когда я перешёл, система клуба функционировала еще очень хорошо, за счёт того, что до этого создавался чемпионский клуб. Люди, которые работали там, вся эта система еще функционировала, но она уже потихоньку замедляла свой ход. Там кардинально отличались условия от других клубов тоже высокого уровня. Создавались условия вплоть до того, что я пришел, и мне дают своего собственного водителя! Настолько эти мелочи там продуманы, которые очень важны. Я был впечатлён тем, что создали за эти годы. Сейчас все топовые клубы всегда держат свою марку и создают очень хорошие условия для игроков. Но в остальных не такие большие бюджеты и нет возможности выделять деньги на дополнительные мелочи.

— На твоей странице в Википедии написано, что ты выставлял свою кандидатуру на Драфт НБА 2007 года, но не был выбран. Это так?

— На драфте я не выставлялся. Я когда приехал, еще не понимал этой системы. Однозначно, если бы понимал, то, скорее всего бы выставлял свою кандидатуру. Потому что по молодёжным командам я достаточно хорошо всегда выступал, на высоком уровне. Но в Россию я приехал в 14 лет. Агенты с драфта отсматривают все Чемпионаты Европы юношеские – U12, U14. И отслеживают это. Соответственно, я в этих сборных не был, так как еще не переехал в Россию. Потом попал в сборную U20, когда мы стали чемпионами Европы. Но это уже было поздно. Отслеживают раньше. На тот момент только зарождалась агентская сфера для игроков, которая еще не была распространена в баскетболе, как сейчас. Если бы попался тот агент, который был бы рядом, я думаю 100% поехал бы в лагерь перед драфтом.

«НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ И НЕ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ БАСКЕТБОЛОМ»

— Сколько баскетбола вы потребляете, смотрите помимо того, что играете и тренируетесь?

— Это одна неотъемлемая часть моей жизни. То, чем я живу. Соответственно, мне интересно следить за тем, что происходит вокруг. Не можешь ты играть на профессиональном уровне, и вообще не интересоваться баскетболом. Это невозможно. Хочется узнать. Ты следишь за какими-то командами, переживаешь, каких-то игроков смотришь. Потому что, если ты хочешь в чём-то прибавлять, ты всегда должен анализировать, смотреть, как игроки играют, почему на твоей позиции игрок принимает именно такое решение, учишься анализировать, думать. Это дополнительный опыт. Тебе всегда интересен момент, как поведёт себя игрок в решающие секунды. Это завораживает, хочется оказаться в таких ситуациях. Интересно, как поступил бы ты.

— То есть, тебя можно назвать повёрнутым на баскетболе? Вы ведь еще пишете статьи о баскетболе и тактике в своём блоге.

— С каждым годом мне становится всё интереснее вникать полностью в суть баскетбола. Если раньше ты просто играешь, то сейчас уже хочется большего. Чем больше узнаешь, тем больше хочется найти каких-то моментов. Как раз благодаря этому я и открыл свой блог, чтобы это разбирать. Может кому-то интересно. Там какие-то свои моменты, а кто-то советует что-то разобрать. Соответственно, я сам расту в этом плане, и люди мне помогают в этом расти, и я сам расту.

— То есть, вам это просто в кайф?

— Да, естественно. Я получаю удовольствие. Не просто сижу дома, смотрю в телевизор, а проделываю какой-то путь, работу.

— Как происходит процесс написания текста? Как возникает мысль о том, что надо что-то написать?

— У тебя выдаётся промежуток отдыха. В этот момент ты начинаешь думать о том, чтобы что-то придумать, что-то сделать. Всё упирается в свободное время. Когда его нет – сложнее.

— Сколько примерно занимает времени написание одной статьи?

— По-разному. Бывает, пишешь сутки, двое, а бывает и неделю

— Ваш блог начался с поста о поездке на Матч Всех Звезд ЕЛ ВТБ. Там действительно было настолько круто? А были ли какие-то минусы?

— Минусов особо не заметил. Настолько всё было хорошо и идеально продумано. Это был идеальный Матч Всех Звёзд из тех, что проходили на территории России. С таким размахом, объёмом. Плюс там были звёзды эстрады. Насыщенность была настолько, каждая минута продумана. Это было очень сильно приближённо к МВЗ в НБА. Я общался с людьми, которые там бывали, и они говорили, что это было очень близко. Поучаствовать в этом было невероятно. Можно сказать, что это зажгло мою звезду, что я начал писать в свой блог с этой статьи.

«переход на американскую систему невозможен даже теоретически»

— У вас есть своя баскетбольная школа в Москве. Расскажите о ней. Как пришла идея её основать?

— Всегда хочется, помимо того, что ты делаешь, чтобы что-то получали обычные дети, которые просто хотят заниматься баскетболом. Хочется часть того, что есть передать им. Какие-то моменты, свой опыт, опыт тренеров, которые тренируют их. Мне просто небезразлична судьба детского баскетбола. Наверное, из-за этого решил заниматься в этом направлении. Нахожу возможность. Хотелось бы, чтобы больше игроков занималось в этом направлении. Дети – это наше будущее. Будущее баскетбола зависит от них. Хочется, чтобы все профессионалы помнили об этом.

— Сама школа платная?

— На данный момент, занятия проходят на платной основе. Но мы, соответственно, ищем пути, чтобы она функционировала за счёт спонсоров и тому подобное. Но всё это постепенно. Движение есть вперёд, самое главное.

— Какого возраста дети там занимаются?

— Сейчас у нас ходят дети, которые пошли в 1 класс. От 8 лет и до 14 где-то. Есть несколько старших. Постепенно эти группы разделяются у нас по возрастам, чтобы им было максимально комфортно. Чем больше детей будет, тем больше мы хотим разделять, чтобы каждый год тренировался отдельно.

— Где играют эти дети? Идут ли они куда-то дальше?

— Сейчас это больше направленно на индивидуальную подготовку. Кто-то играет в школьной лиге. Для старших есть любительская лига. В больше степени стараемся уделить внимания детям, их технике, индивидуальному мастерству. Это всё в процессе, пока идёт становление. Должно быть очень большое старание, чтобы это всё создать. Создавать всегда намного сложнее, чем ломать. Сейчас идёт большой сбор информации того, что происходит во всём мире.

— Если пришла идея открыть свою школу, то есть ли у вас мнение, что государственные школы, те же СДЮСШОР работают не так хорошо?

— Не могу оценить, насколько они хорошо или плохо работают. Могу сделать отдалённые выводы. Они в любом случае проделывают свою работу. Там много и сильных тренеров. Но пока смены молодёжи почему-то не предвидится. Нет ярких личностей. Как раз хочу сам узнать, разобраться, с чем это связано. Механизмы СДЮСШОР работают такими объёмами и с таким количеством детей, что каждому было бы интересно поучаствовать в таких проектах. Наша школа пока еще далека от этого, но хочется к максимально приблизится. И нужно постоянно вносить новые изменения, не стоять на одном месте, что-то изучать. Возможно, этого немножко и не хватает.

— Нет ощущения, что вся эта система, с ДЮБЛ, молодёжными командами, немного изжила себя? Россия могла бы перенять себе систему США, с её школьными и университетскими уровнями?

— ДЮБЛ – это очень хорошие и сильные соревнования. Хорошо, что они есть. Это помогает детям расти. В этом плане не могу ничего сказать. Чтобы мы сразу перешли на систему Америки – это невозможно, даже теоретически. Сравнивать их систему и нашу – это бессмысленно. Там такой объём детей. У них баскетбол – спорт номер один в стране. У нас такого нет, а в первую очередь идёт футбол. Все дети мечтают о футболе. Потом хоккей, потому что есть старые школы, которые еще функционируют и сейчас еще развиваются, потому что есть КХЛ, которая конкурентно способная с НХЛ. Какой-то объём детей идёт, в первую очередь, туда. Дальше уже кто-то идёт в баскетбол, кто-то еще куда. Просто нужно популяризировать. Мы не можем сделать систему как в Америке – у нас и менталитет другой, и всё по-другому. Нам нужно свою систему отлаживать, как раньше это было. Допустим, в СССР, как бы там что не было, где готовились по своей системе. Была прибалтийская школа, американская, югославская, между которыми происходили баталии. Когда эти разные школы встречались на Чемпионатах Мира – всегда было грандиозное событие. Всегда было интересно смотреть. Просто нужно брать какие-то сильные моменты и использовать именно у нас. У нас много людей с головой, которые могут создать это и сделать.

— Всё это время мы говорили только о баскетболе. А что вам интересно помимо него? Есть какое-то главное хобби, увлечение?

— У меня дети растут. Нужно думать о том, как их воспитывать. Но это не хобби, а жизнь, на которую и уделяется моё время. Либо тренировки, либо семья. Пока дети маленькие. Когда они вырастут, естественно, у меня какие-то есть моменты, когда я люблю почитать книгу, литературу обычную, чтобы абстрагироваться. Не всегда же нужен именно спорт. Мне нравится в театры ходить, когда есть возможность. У меня жена актриса, соответственно, мне это направление очень интересно. Особенно когда есть хорошие постановки. Я давно не ходил, потому что времени нет, но всегда с удовольствием. Театр – это у меня приоритет номер один, в который я всегда с удовольствием схожу. Это моя самая слабая сторона. Могу идти туда не задумываясь. Еще очень люблю смотреть хорошее кино. Видимо, не случайно у меня жена как раз актриса.