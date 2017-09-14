Сергей Юран: В Лиге чемпионов шансов у «Спартака» больше нет

С мячом автор гола в составе "Спартака" Александр Самедов (фото fratria.ru)

Экс-форвард «Бенфики» и московского «Спартака» Сергей Юран в интервью «Советскому спорту» высказал свое мнение о первых играх московских команд в Лиге чемпионов

СПАРТАКУ НАДО ПЕРЕСТАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ САМОУСПОКОЕНИЕМ

- Результат игры в Мариборе для вас был неожиданным?

- Какой-то сенсацией для меня эта игра не стала. «Марибор» – домашняя команда, именно в таком статусе она может цеплять очки, поэтому удивления от результата не было. Хотелось бы, конечно, победы для «Спартака», но я понимаю, что ключевые футболисты у москвичей находятся не в лучшей форме, и все это не может не сказаться на игре москвичей.

По именам «Спартак» имел преимущество, да и по игре были моменты, когда можно и нужно было забивать стопроцентно, особенно в концовке встречи. Теперь сложно будет с «Ливерпулем» и «Севильей», где совершенно другие скорости и другой уровень футболистов.

- По моментам игра была равная?

- «Марибор» играл тактически и в начале пытался забить. Затем они поняли, что играть на встречных курсах все время не получится и отдали инициативу «Спартаку». Ну а «Спартак», конечно, этим не воспользовался: не хватает какой-то легкости футболистам, креативности. Впечатление сложилось такое, что как-то тяжело дается выполнение установок тренера.

- Момент, когда Фернандо с Луисом Адриано разыграли стеночку и не забили... Можно ли сказать, что такие нереализованные эпизоды могут сломать психологически?

- Что значит ломают? Это профессиональные футболисты, ни дети, ни школа. Люди получают огромные зарплаты, и нельзя говорить, что не забил - значит сломался.

«Спартаку не хватает Зе Луиша». Мостовой – о матче против «Марибора»

- Большинство атак «Марибора» шли через правый фланг. В данном матче эта зона у «Спартака» была самая слабая?

- Я бы так не сказал. Ещенко сделал много передач, создавал напряжение как раз у ворот соперника. Давайте не забывать, что футбол играют 11 человек. Если провалились, то значит вся команда, а не кто-то один. Там не забили, а там дали забить. Череда ошибок, неготовность быстро реагировать, плюс не то физическое состояние. Для «Спартака» ничья в этой игре – отрицательный результат.

АРМЕЙЦЫ В ОТЛИЧИЕ ОТ «СПАРТАКА» СВОИ МОМЕНТЫ РЕАЛИЗОВАЛИ

- Почему ЦСКА удалось обыграть в гостях «Бенфику», команду классом выше, чем «Марибор»?

- Победа, конечно, для меня была неожиданной. До игры я говорил, что допускаю ничью, но уж никак не победы армейцев. Но отмечу, что без доли судейской ошибки не обошлось. Пенальти был достаточно сомнительный. А с другой стороны, такие эпизоды в футболе сплошь и рядом. ЦСКА организованно показал себя в обороне, доигрывали каждый момент. И в этом смысле армейцы - большие молодцы. И самое главное - ЦСКА в отличие от «Спартака» свои моменты использовал. Да, их было не так много, но тем не менее, когда есть возможность забить, нельзя упускать ее.

- С ЦСКА более-менее понятно, а что с «Бенфикой», почему их хватило только на один мяч?

- Это Лига чемпионов, и эти матчи надо выносить за скобки. Когда ты играешь в своем чемпионате, то ты знаешь хорошо соперника, физические и психологические возможности. Я не говорю, что тренерский штаб португальцев не разбирал игру ЦСКА. Но вполне возможно они банально недооценили нашу команду. Не исключаю, что на «Бенфику» было некое давление: только победа и никаких других вариантов. Вот, собственно, они и перегорели. Хотя по владению мячом и по моментам португальцы были сильнее. Результат игры ничейный. Однако получилось, что ЦСКА соорудили победу – и молодцы.

С «Севильей» и «Ливерпулем» куда сложнее будет что-либо создать. Причина, наверное, кроется в предсезонной подготовке, где-то, что-то пошло не так. Другого объяснения нет. Тренерскому штабу нужно понять, почему так происходит, а самоуспокоение – не выход. Кататься на прошлогоднем багаже не получится.

РАД НАБЛЮДАТЬ ЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ ЦСКА

- Каррера в послематчевом интервью сказал, что ничего по сути не изменилось после ничьи в Мариборе…

- А что он еще скажет? Ни один главный тренер не скажет, что «Ливерпуль» и «Севилья» - проблема. В футболе все бывает, но объективно, шансов у «Спартака» нет.